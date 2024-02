Cette nouvelle vidéoprojecteur redéfinit la projection 4K

Panasonic révolutionne le monde de la projection avec son nouveau vidéoprojecteur RQ7, destiné à enrichir les espaces publics tels que les musées et les galeries.

Panasonic Connect Europe a annoncé son vidéoprojecteur de dernière génération, le RQ7, lors de l’ISE 2024. Ce produit vise à démocratiser les expériences visuelles 4K immersives. Il s’insère entre les séries FRQ60 et REQ12. Il offre ainsi une gamme plus large pour des installations comme les galeries et les musées. Le RQ7 est notable pour sa compatibilité avec Intel SDM. Ce qui promet une intégration aisée dans les infrastructures AVoIP existantes.

Un petit aperçu de la REQ12 :

Les caractéristiques du RQ7

Performances visuelles avancées

Le RQ7 de Panasonic promet une qualité d’image exceptionnelle, grâce à une résolution 4K et à la technologie Quad Pixel Drive. Il assure des mouvements fluides avec un faible flou et une latence minimale, essentiels pour les attractions interactives.

De plus, son contraste dynamique amélioré et le mode Rich Colour Enhancer garantissent des images éclatantes et précises, notamment pour la reproduction d’œuvres d’art.

Conception compacte et installation facilitée

L’un des atouts majeurs du RQ7 réside dans son design compact, 29 % plus petit et 16 % plus léger que les modèles précédents. Cette compacité facilite le transport et l’installation. Il est également compatible avec les optiques existantes de Panasonic. Cela réduit ainsi les coûts initiaux et soutenant la durabilité. De plus, sa conception robuste minimise le besoin de supports supplémentaires, même avec des objectifs à ultra-courte focale.

Fiabilité et éco-responsabilité au premier plan

Panasonic ne fait pas de compromis sur la durabilité et l’écologie avec le RQ7. Son système optique résiste à la poussière et son système de refroidissement élimine le besoin de filtres. Ces attributs réduisent considérablement les déchets.

La série promet également une longévité sans entretien de 20 000 heures grâce à son moteur d’entraînement multi-laser et offre un mode ECO pour une consommation d’énergie réduite.

Disponibilité et perspectives

La série RQ7 sera lancée au troisième trimestre 2024. Ce lancement marque un pas en avant significatif pour les technologies de projection.

La nouvelle série promet d’améliorer les expériences immersives dans divers espaces. Cela contribue à la mission de Panasonic d’apporter des solutions technologiques avancées et accessibles à un public plus large.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

