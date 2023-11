Une MAJ qui fait sensation sur les montres Amazfit !

Amazfit a considérablement élargi la gamme de caractéristiques de la série Cheetah. Cela a été particulièrement remarqué après l’ajout d’une fonction particulièrement pertinente pour les coureurs. A croire que Amazit n’avait besoin que de cette MAJ pour que leurs montres connectées soient au top.

Cette fonction est destinée à permettre aux utilisateurs d’ajuster de manière optimale leur propre vitesse ou leurs plans d’entraînement. Voici ce qu’il y a à dire sur le sujet.

Les Amazfit Cheetah, les grandes cibles de ces diverses MAJ

Les nouveaux produits de la marque Amazfit sont remarquables cette année. Et c’est spécifiquement la série de smartwatch Amazfit Cheetah qui a subi des mises à jour logicielles (MAJ) très intéressantes. Celles-ci comprennent non seulement des corrections de bugs majeurs et mineurs, mais aussi de nouvelles fonctionnalités. Selon le fabricant, cela permettra désormais aux coureurs utilisant ces montres connectées de s’améliorer en ayant l’outil idéal au poignet.

En ce sens, la MAJ la plus importante apportée par Amazfit est probablement la fonction qui affiche les performances de course ou le « kilométrage » en watts. Cet affichage apporte un résumé clair, net et complet de ce que le coureur a effectué en quelques valeurs. Et ainsi, il est plus facile de dresser un bilan des résultats obtenus. Les athlètes professionnels pourront alors établir une comparaison de différents niveaux d’effort. Ce qui est très pratique pour pouvoir faire progresser un sportif.

Des montres connectées devenues plus interactives

En plus d’avoir reçu ces MAJ qui permettent smartwatch Amazfit Cheetah d’être encore plus utile dans le domaine sportif, leurs fonctions interactives ont été améliorées. Il est maintenant possible de diffuser de la musique via Bluetooth depuis votre montre connectée. C’est une fonction que les mélomanes apprécieront sûrement. Sinon, afin d’avoir une expérience plus immersive en musique, il est possible d’écouter les morceaux qui passent à travers votre smartwatch en utilisant des écouteurs Bluetooth.

Cela signifie cependant que les utilisateurs d’une montre Amazfit devront troquer le confort d’écoute de musique contre l’autonomie de la batterie. Mais c’est un choix qu’il faut savoir prendre. Ainsi, la désactivation de cette fonction produirait donc l’effet contraire qui est d’économiser de la batterie. C’est pourquoi, il va falloir savoir jongler entre ces différents modes afin d’user de la smartwatch à bon escient.

Des entraînements par intervalle facilités

Enfin, selon l’entreprise produisant les Amazfit, le problème lié à la fonction de pause automatique a également été résolu. De cette manière, les smartwatch peuvent à présent fonctionner correctement lors des activités de trail running. Un coureur peut choisir de s’arrêter à un temps précis et sa montre arrêtera le chronomètre à ce moment-là. Et c’est par la suite, au moment de reprendre l’effort celui-ci se remet automatiquement en marche.

Il n’est pas rare de faire une brève pause lors de longues courses épuisantes dans la nature. De ce fait, la fonction pause est commode. En outre, l’assistant de cadence devrait désormais fonctionner correctement et fournir des informations fiables. Toutes ces mises à jour logicielles (MAJ) sur les Amazfit permettent désormais aux utilisateurs d’utiliser leur appareil comme ils le désirent en ayant le maximum d’options utiles à portée de main.