La trottinette électrique la plus rapide de Segway débarque en Europe !

Segway a introduit une nouvelle trottinette électrique en Europe, la Kickscooter GT2P. Cette dernière plaira à tous les amateurs de conduite rapide et confortable.

La trottinette électrique Kickscooter GT2P de Segway est une légère amélioration du Kickscooter GT2 sorti en mars 2022. Cette trottinette électrique peut atteindre une vitesse de pointe de 70km/h. Elle accélère de 0 à 48 km/h en moins de 4 secondes et a une autonomie de 90 km. Elle est désormais disponible sur le marché européen à 2,999 €.

Une trottinette pour les amateurs de conduite rapide

La Segway Kickscooter GT2P est équipée d’un moteur électrique de 6 kW. Ce dernier est suffisamment puissant pour gravir des pentes de 30 %. Cette puissance lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 70 km/h.

En plus des deux options de conduite (1WD et 2WD), un mode Boost permet une accélération maximale. La Kickscooter GT2P dispose également des modes Eco, Park et Walk. Compte tenu des restrictions de vitesse, cet E scooter ne peut être utilisé que sur des terrains privés tels que les pistes de course, conformément à la réglementation européenne en vigueur. Elle comprend une batterie de 1 512 Wh qui devrait suffire pour parcourir 90 km.

En outre, la GT2 dispose d’un système antipatinage qui ajuste le couple produit par chaque moteur pour augmenter la traction sur les routes glissantes. Voilà une caractéristique assez rare sur les trottinettes électriques. En effet, la plupart des E scooters bénéficie des systèmes de freinage antiblocage, qui semblent avoir la réputation d’être plutôt inefficaces.

La trottinette GT2P de Segway allie confort et sécurité

Par ailleurs, la Kickscooter GT2P dispose d’un écran OLED intégré offrant des informations sur le trajet, telles que la vitesse et le niveau de la batterie. L’application Segway-Ninebot offre une option supplémentaire pour contrôler et accéder aux informations sur le GT2P.

Elle dispose également de freins hydrauliques à double piston avec des disques de 140 mm, avec freinage régénératif dans la roue arrière. Cette caractéristique devrait encore améliorer la puissance de freinage, avec l’avantage supplémentaire de pouvoir recharger la batterie en même temps. De plus, les suspensions avant et arrière à double bras contribuent à rendre la conduite aussi confortable que possible.

La série GT comprend des pneus sans chambre à air de 11 pouces sur 3,6 pouces. Ces derniers ont été conçus pour offrir une capacité d’adhérence optimale sur la route, ainsi qu’une fonction auto-obturante qui réduit considérablement le risque de crevaison.

Les pneus auto-obturants sont spécialement conçus pour prévenir et réparer les crevaisons lorsque le véhicule est en mouvement. Ils fonctionnent en incorporant un produit d’étanchéité dans le pneu. Ce dernier peut rapidement sceller les petites crevaisons au fur et à mesure qu’elles se produisent

Un design inédit

Disponible en France au prix de 2 999€, le design de la GT2 se démarque nettement des autres trottinettes électriques de haute performance. La configuration du tableau de commande, le design de la suspension et même les garde-boue sont tous extrêmement bien pensés et polis. Par ailleurs, son cadre en aluminium garantit une robustesse optimale.

Cette E-scooter est équipée d’un phare à LED de 9W, de feux arrière et de feux de freinage, ainsi que de clignotants pour la sécurité pendant la conduite. Il pèse 52,6 kg et peut transporter jusqu’à 150 kg.