La trottinette électrique « la plus sophistiqué du monde » entre en phase de production

La trottinette électrique à deux roues Bo M est considérée comme, le véhicule de micro-mobilité urbaine le plus sophistiqué au monde. Elle semble prête à offrir aux usagers urbains la conduite la plus douce, la plus sûre et la plus stable de tous les véhicules de sa catégorie.

La start-up britannique Bo a passé ces dernières années à travailler sur la conception et la technologie du « véhicule de micro-mobilité le plus sophistiqué au monde » . La BO M est une trottinette électrique grande et puissante, mais aussi innovante. Cette dernière se lance désormais dans la production du superbe e-scooter électrique Bo M.

Une trottinette électrique sophistiqué conçue pour remplacer votre voiture

La société Bo, basée à Bristol, a été fondée par deux anciens ingénieurs de Williams F1 Advanced Engineering et un concepteur de Jaguar Land Rover. Cela a permis à la société d’acquérir une compréhension fondamentale de la fabrication des véhicules. Cette dernière a été appliquée de manière unique à la Bo M. Ainsi, la startup a dévoilé le concept de trottinette électrique sophistiquée pour la première fois en juin 2022.

Actuellement, la Bo M est entrée dans sa phase de production, avec à peu près le même design et les mêmes spécifications que le concept. Son moteur de 500W développe 1 200 watts au lieu de 1 000 W. Ce dernier produit plus de 30 Nm de couple. Par ailleurs, la trottinette a été testée sur des pentes allant jusqu’à 22,5 degrés. En plus, elle offre une vitesse de pointe de 35 km/h.

Nichée dans le pont se trouve une batterie plus grande de 655 Wh de LG Chem avec la promesse d’une autonomie d’environ 50 km. De fait, cette dernière se rechargera à 80 % en moins de trois heures sur une prise domestique.

Le véhicule élégant s’équipe de pneus de 10 x 2,5 pouces. Par ailleurs, un système de freinage à double levier assure la puissance de freinage. Le levier droit active le frein à tambour scellé à l’avant. Et le freinage moteur avec e-ABS à l’arrière est activé par le levier gauche.

Construit autour d’un châssis en aluminium Monocurve

La clé de Bo M réside dans son châssis Monocurve aux lignes douces et d’un pont en mousse EVA qui réduit les vibrations.

Le guidon du Bo M mesure 580 mm et offre un angle de braquage de 76 degrés. Elle intègre également la technologie Safesteer en instance de brevet. Cette dernière utilise des ressorts de torsion pour stabiliser la direction et réduire les secousses et les rebonds.

D’autres caractéristiques utiles incluant un repose-pieds en mousse élastomère a été conçue pour réduire les vibrations. Il « élimine le besoin de systèmes de suspension complexes, lourds et en grande partie inefficaces ». Ce n’est pas tout, un support de téléphone a été intégré au centre du guidon de 580 mm de large. De fait, les trotteurs peuvent utiliser leurs applications de navigation préférées pour explorer la ville.

Il peut supporter un poids maximal de 100 kg. Cela inclut le conducteur et tout chargement fixé à l’aide du système de verrouillage et de crochet de charge à fixation magnétique.