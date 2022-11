Dragonfly Hyperscooter : l’aube d’une nouvelle génération de trottinette électrique

Dernièrement, une nouvelle génération de trottinette électrique vient de voir le jour : le Dragonfly Hyperscooter à 4 roues. D’après l’affiche, ce nouveau modèle allie fiabilité, vitesse et puissance.

5 années de travail, c’est ce qu’il aurait fallu pour mettre au point la trottinette électrique Dragonfly Hyperscooter. Ingénierie, tests et prototypage, le processus a été long, mais au bout du compte, le travail a fini par payer. Le Dragonfly a vu le jour et apparemment, il s’agit d’un modèle de trottinette électrique qui se conjugue parfaitement avec fluidité, confort et ergonomie.

L’aube d’une nouvelle génération de trottinette électrique : le Dragonfly Hyperscooter ouvre la balle

Superlégère et ultra-puissante, le Dragonfly Hyperscooter représente la nouvelle gamme de trottinette électrique à usage urbain. Les 4 grandes roues de 10 pouces et son système directionnel font de lui la trottinette électrique de référence en cette période de fin d’année.

D-Fly Group fait cette fois-ci ressentir la sensation de bonheur procurée lors d’une balade en trottinette. Et d’ailleurs, ce modèle offre la possibilité de circuler en milieu urbain sans aucun effort, avec facilité et en toute simplicité.

Dotée de 4 roues et fabriqué avec un design aérodynamique, le Dragonfly Hyperscooter de la marque anglaise D-Fly Group offre une meilleure stabilité et une maniabilité optimale. Côté tenue de route, il n’y a presque rien à dire ! Pouvant soutenir jusqu’à une charge de 158 kg, cette trottinette électrique est dotée d’un moteur pouvant atteindre une vitesse de 40 km/h. Assez puissante pour parcourir une distance d’environ 80 km, sans que la batterie de 20 Wh ne se décharge.

Un succès qui vaut 400 000 euros

400 000 euros, c’est le montant du financement du projet Dragonfly Hyperscooter. Après son lancement officiel, la trottinette électrique Dragonfly Hyperscooter a déjà le vent en poupe. Mais il faut tout de même attendre le mois de février 2023 avant de pouvoir acheter cette nouvelle génération de trottinette électrique.

L’entreprise britannique envisage de mettre le Dragonfly Hyperscooter sur le marché à un prix promotionnel de 1991 euros. Mais en temps normal, un tel appareil devrait coûter pas moins de 2 800 euros.

Au-delà d’une simple conduite de trottinette électrique

Avec son système de direction à inclinaison totale, le conducteur ne se contente pas d’une simple conduite. La sensation serait similaire à celle que l’on ressent en pilotant une libellule. Le nom Dragonfly illustre bien le comportement de cette trottinette électrique Hyperscooter.

Le rayon de braquage est réduite. C’est fait exprès pour offrir une agilité optimale au moment du décollage.

Trottinette électrique Dragonfly Hyperscooter : légère et facile à transporter

Ne pesant que 17 kg et quelques, la trottinette électrique Dragonfly Hyperscooter est pliable. Ce qui constitue un point important parce que cela permet de la transporter avec facilité. Tout a été imaginé jusqu’au moindre détail. Le transporter dans les ascenseurs, dans les escaliers ou dans les transports urbains, c’est plus simple que cela en a l’air. Bref, la libellule de D-Fly Group rime avec sécurité, agilité, légèreté, autonomie et puissance.