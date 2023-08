Si vous souhaitez améliorer votre jeu sur un green, investir dans l’achat de la meilleure montre connectée de golf est une bonne idée. Elle vous permettra d’ajuster votre jeu à la volée pour obtenir de meilleurs résultats trou par trou.

Mais afin de pouvoir pleinement en profiter, vous devez acheter une montre de golf qui soit homologuée pour les tournois. Certaines montres de golf qui sont trop perfectionnées peuvent être interdites en compétitions. Voilà pourquoi, voici un classement des meilleurs modèles de montres de golf sur le marché actuel.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Garmin Approach S42 Note : 9,7/10 Découvrir Golfbuddy Aim W11 Note : 9,5/10 Découvrir Garmin Approach S62 Note : 9,2/10 Découvrir

Garmin Approach S42, la meilleure montre de golf connectée du moment

Caractéristiques techniques Dimensions : 43,4 x 43,4 x 11,7 mm

Écran : Antireflet, MIP transflectif 240 x 240 pixels

Poids : 43 g (1,5 oz)

Étanchéité: 5 ATM

Autonomie: jusqu’à 10 jours en mode normal, jusqu’à 15 heures mode GPS activé

La Garmin Approach S42 s’avère être la meilleure montre de golf de 2021. Et cette année, elle ne descend pas de son podium. C’est une montre connectée de golf de milieu de gamme. Mais elle combine très bien les atouts de la S62 et de la S12. C’est pourquoi elle reste en tête de ce classement. Pouvant donner des détails sur plus de 42 000 parcours dans le monde, elle vous permettra d’améliorer votre swing rapidement.

Son applie Garmin Autoshot analyse et enregistre les distances de tir. Green View vous permet de positionner le drapeau manuellement à l’aide de son grand écran tactile couleur. Elle vous montre vraiment la forme réelle du green. Et l’autonomie de la batterie est également impressionnante. Elle peut durer jusqu’à 10 jours en mode normal et 15 heures avec le GPS activé.

Conception intelligente

Autonomie impressionnante de la batterie

Pas de caddie virtuel

Absence d’outils avancés

Garmin - Approach® S42 - avec bracelet noir Écran tactile couleur : le gra...

Batterie : la batterie interne...

Notifications intelligentes : ...

Plus de 42 000 terrains préins... 273.20 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Golfbuddy Aim W11, le plus polyvalent des accessoires pour le golf

Caractéristiques techniques Dimensions : 4,6 x 4,6 x 1,45 cm

Écran : tactile 1.3″ TFT-LCD Full Color

Poids : 50 g

Étanchéité: IPX7″ (support très bien la pluie)

Autonomie: Jusqu’à 13 heures d’autonomie

En deuxième position, il s’avère que la montre connectée Golfbuddy Aim W11 est aussi considéré comme la meilleure des smartwatch pour le golf. Elle est très abordable. Alors que ses options sont nombreuses. Son écran tactile couleur entièrement étanche ne manquera jamais d’afficher la tâche qui vous attend sur le parcours. Il est parfois un peu lent lors du chargement d’une image. Mais il faut savoir être patient avec un matériel à ce prix. Et son autonomie est un peu plus limitée que celle des montres GPS de golf plus onéreuses.

Mais elle dispose d’une excellente fonction de lecture du green qui codifie en couleur les ondulations de celui-ci. Et pour donner un côté ludique à l’appareil, vous avez le choix entre deux bracelets interchangeables. L’un est noir et l’autre rouge, blanc et bleu.

Écran tactile couleur étanche

Possède fonction de lecture du vert codifie en couleur les ondulations du vert

L’écran tactile est parfois lent

Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur certains parcours

GolfBuddy Montres de golf Aim W11 avec GPS - Écran tactile couleur haut de gamme - Montres de golf faciles à utiliser Nouvelle montre GPS Golf Buddy...

Vue intelligente des trous Zoo...

Obtenez plus de contrôle sur l...

La plus grande capacité de bat... 249.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Garmin Approach S62, la plus pourvue en options sur le marché

Caractéristiques techniques Dimensions : 47 x 15 x 47 mm

Écran : tactile, Full color, ‎260 x 260 Pixels

Poids : 58,97 g

Étanchéité: 5 ATM

Autonomie: jusqu’à 14 jours mode normal, jusqu’à 20 heures mode GPS

En termes d’options, la Garmin Approach S62 offre presque tous les services que des golfeurs professionnels demandent. Dotée d’une technologie plus avancée que la S42 mais moins performante que la S70, cette montre de golf connectée est en troisième position de ce classement. Et cette place est bien méritée, car elle est très polyvalente.

Sa batterie lui permet de fonctionner jusqu’à 14 jours en mode normal, ou 20 heures avec le GPS activé. Elle propose également un large éventail d’outils de suivi de la santé au quotidien. Et en matière de golf, son applie Virtual Caddie est très pratique. Elle est capable de suggérer des clubs en fonction de la vitesse et de la direction du vent. Elle est intuitive, car elle tient compte de la distance que vous parcourez habituellement avec chaque type de club.

Autonomie jusqu’à 20 heures

La fonction PinPointer aide à déterminer la direction du drapeau pour les coups aveugles

Peut empêcher de se concentrer sur le parcours de golf

Prix élevé

Promo -9% Garmin Approach S62 Smartwatch Golf White Montre GPS spéciale pour le go...

Fabriqué en Espagne

Dimensions de l'emballage : 13...

Poids du colis de l'article : ... 549.99 € 497.85 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Canmore TW411, la plus précise de toutes en matière de cartes

Caractéristiques techniques Dimensions : 4,83 x 4,83 x 1,52 cm

Écran : Panneau LCD lisible au soleil (240×240 pixels)

Poids : 46 g

Étanchéité: IPX7 résistant à la pluie

Autonomie: 14 heures (GPS), 90 jours (affichage de l’heure)

Pour suivre, la Canmore TW411 est aussi une montre de golf connectée très populaire, voilà pourquoi les golfeurs la voient comme la meilleure en termes de précision. Dotée d’un bon GPS, elle localise précisément comment les distances de tir. La durée de vie de sa batterie est 50 % plus longue que celle de la plupart des montres connectées. Et son circuit intégré est très performant en raison de son processeur.

Par rapport au Canmore TW-410, cette tocante digitale est un allié parfait sur un green. Sans compter le fait qu’elle est pourvue de plus de 40 000 parcours téléchargés d’office dans son boîtier. Et si des mises à jour sont à apporter à ces cartes, il suffit de se connecter sur le site web CANMORE.

Grand écran bien lisible

Cartes mises à jour

Trop grande pour les petits poignets

Absence de plus outils de montre connectée

Canmore TW411 Montre GPS de Golf avec Suivi de Fitness, Plus de 40 000 Parcours préchargé dans Le Monde Entier, Puce IC améliorée, durée de Vie prolon Plus de 40 000 parcours précha...

Plus qu'une montre de golf : m...

Bracelet en caoutchouc respira...

Mise à jour TW411 2022 : GPS p... Non disponible Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Shot Scope V3, une référence aux atouts intéressants

Caractéristiques techniques Dimensions : 39 x 34 x 10 mm

Écran : LCD 176 x 176 pixels

Poids : 41 g

Spécificités: plus de 36 000 cours préchargés

Autonomie: 10 heures en mode golf

Ensuite, étonnamment fin avec seulement 10 mm d’épaisseur, la montre connectée de golf Shot Scope V3, est un appareil confortable et pratique à porter tout au long de la journée. Malgré cette finesse, il s’agit d’un appareil très performant. Elle est livrée avec 16 étiquettes de suivi, qui permettent à la montre d’identifier automatiquement vos clubs. Ces étiquettes sont généralement vendues séparément, même pour les montres de golf haut de gamme, ce qui constitue un véritable atout.

Son système de détection automatique des coups est précis. Chaque coup étant reporté sur une carte du parcours. 36 000 cartes de parcours sont préchargées et les distances GPS sont rapidement mises à jour. Le seul véritable inconvénient est que l’écran a une résolution relativement faible.

Détection automatique des tirs

Grande gamme de statistiques

Pas de commandes tactiles

Faible résolution d’écran

Montre GPS Shot Scope V3 - Distances F/M/B + Danger - Suivi Automatique des tirs - Plus de 100 statistiques - Plus de 36 000 Cours préchargés - Pas d' Montre GPS avec suivi automati...

Plateforme d'analyse des coups...

Écran couleur lisible à la lum...

F/M/B green & distances de dan... 249.99 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Garmin Approach S12, une montre de golf de bonne manufacture

Caractéristiques techniques Dimensions :

Écran : 175 x 175 pixels

Poids : 34,1 g

Étanchéité: 5 ATM

Autonomie: Montre (10 semaines) GPS (30h)

En avant dernière position, la Garmin Approach S12 fait figure de montre de golf d’entrée de gamme. Son design et ses fonctionnalités sont à la hauteur de son prix modeste, avec notamment des cartes détaillées de 42 000 parcours. Et son GPS est assez précis. C’est aussi la meilleure de golf qui se synchronise avec la même application Garmin Golf que les montres plus haut de gamme. Par conséquent, il n’est pas toujours nécessaire d’acheter une Garmin à un prix exorbitant afin d’avoir un produit de qualité.

Bien qu’elle ne dispose pas d’un écran couleur, elle est facile à lire en plein soleil et compense par une excellente autonomie de la batterie. Les cartes sont justes un peu plus difficiles à interpréter. Et vous devez enregistrer manuellement les coups exécutés, ce qui pourrait être assez fastidieux sur le long terme.

Autonomie impressionnante de la batterie

Accessible à bon prix

Options standards

Ecran monochrome

Garmin Approach S12 43 mm MIP Noir GPS (satellite) Plus de 42 000 parcours de gol...

Retrouve rapidement votre posi...

Votre carte de score numérique...

La batterie rechargeable vous ... 222.98 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

TecTecTec ULT-G, un petit accessoire léger et facile à utiliser

Caractéristiques techniques Dimensions : ‎9,22 x 9,09 x 9,09 cm

Écran : ‎LCD

Poids : 159 g

Spécificité: plus de 38 000 cours dans le monde

Autonomie: (10 heures) avant de recharger sa batterie

Enfin, la montre GPS de golf TecTecTec ULT-G n’est pas d’une grande beauté. Elle ressemble même à un appareil tout droit sorti des années 80, mais ce n’est pas une smartwatch « basique » de sport. Son titre de meilleure montre GPS de golf de base n’est pas usurpé. Elle fournit une distance très précise par rapport à l’avant, au milieu et à l’arrière du green. Tout comme elle fournit des données précises par rapport aux points d’intérêt du parcours, tels que les zones de pénalité et les bunkers.

Les informations qu’elle donne ne sont pas des images mais des chiffres. De plus, il n’y a pas de portée spécifique pour le drapeau. Mais cet appareil est très fiable pour son prix.

Aucun abonnement ou frais de mise à jour

Reconnaissance automatique des parcours

Pas d’images du parcours ou du green

Pas de portée jusqu’au drapeau

TecTecTec! ULT-G - Montre de Golf GPS légère, Simple et Facile à Utiliser avec 38 000 Parcours mondiaux préchargés TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN ...

AUCUNE FONCTION INUTILE : si v...

FACILE A UTILISER : apprendre ...

FIABLE : de conception durable... 99.97 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

FAQ

Pourquoi posséder une montre connectée pour la pratique du golf?

Il est toujours préférable d’être bien équipé avant d’effectuer une activité et c’est également le cas lorsqu’une personne pratique le golf. En plus des fers et de la tenue, le fait d’avoir la meilleure montre connectée au poignet peut vous faire gagner. C’est désormais une réalité, les modèles actuels de montres connectées sont capables de calculer avec précision quels coups vous permettront de faire le minimum de coups sur un parcours. Et elles peuvent aussi être utilisées au quotidien.

Quelle est la montre GPS de golf la plus précise ?

La Garmin Approach S62 est sans nul doute l’une des montres GPS de golf les plus précises du marché. Même si tous les appareils de cette liste sont très précis, stables et exact, ce modèle les surpassent sur de nombreux. Étant donné ses nombreuses caractéristiques et les avantages qu’elle présente pour ce sport, la S62 est la réponse aux multiples soucis des golfeurs.

Quel est le meilleur rapport qualité-prix pour une montre GPS de golf ?

Même si l’Approach S10 de Garmin est le modèle qui coûte le moins cher, la Golfbuddy Aim W11 est la montre connectée GPS de golf avec le meilleur rapport qualité-prix. Avec ce modèle au poignet, vous pourrez faire passer votre jeu au niveau supérieur sans dépenser une fortune pour vous équiper. Elle est entièrement étanche et son magnifique écran tactile couleur affiche très bien les différentes tâches qui vous attendent sur le green.

Quelle est la meilleure montre connectée pour le golf ?

Il s’avère selon ce classement que la meilleure smartwatch pour le golf est la Garmin Approach S42. Elle dispose d’une plus grande autonomie par rapport à son prédécesseur. Son grand écran tactile couleur permet de bien visualiser les coups à entreprendre. Et elle est pourvue d’un éventail de fonctionnalités innovantes.

Parmi ces éléments, la technologie Green View affiche très bien les formes réelles du parcours à accomplir. Grâce à cela, les golfeurs peuvent faire glisser et placer leur drapeau à l’endroit approprié pour gagner des points. Et le fait qu’elle soit dotée de la fonction suivi de jeu AutoShot est un atout car elle fournit des données de jeu exploitables. Elle peut, par exemple, vous renseigner sur les coups gagnés par catégorie ou simplement vous permettre de connaître votre numéro de classements via l’application Garmin Golf lors des tournois.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Garmin Approach S42 Note : 9,7/10 Découvrir Golfbuddy Aim W11 Note : 9,5/10 Découvrir Garmin Approach S62 Note : 9,2/10 Découvrir