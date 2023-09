Dans la vie quotidienne, les applications nous facilitent la vie. Et le fait de les avoir directement au poignet les rend encore plus pratiques. C’est pourquoi, la boutique Fitbit Gallery propose une large gamme d’applications que tout utilisateur de montre connectée Fitbit pourrait apprécier.

La boutique virtuelle de Fitbit n’a rien à envier à l’App Store et au Google Play Store. On y trouve tout de même quelques bonnes applications. Et des ajouts intéressants de la part de petits développeurs indépendants pourront même vous intéresser.

Spotify

Parmi les applications pour montre connectée Fitbit qu’il faut absolument avoir, Spotify est une référence. C’est la plateforme de streaming musicale la plus populaire au monde. Par conséquent, pourquoi s’en priver ? Il est parfaitement possible de l’installer sur votre Versa ou votre Sense.

Bien que l’écoute hors ligne ne soit pas prise en charge. Les utilisateurs peuvent gérer la lecture de la musique à partir de leur Fitbit sans avoir à manipuler leur smartphone. C’est une application certes payante. Mais, c’est le meilleur service musical pour Fitbit.

Switchr

Si vous désirez contrôler la plupart de vos appareils avec votre montre connectée Fitbit, Switchr est une application pratique. Elle exploite la magie des WebHooks d’IFTTT (If This Then That) pour contrôler la domotique qui vous entoure. D’un simple effleurement de l’écran de la montre, vous pouvez allumer votre cafetière ou ouvrir la porte du garage le matin.

Switchr est une application gratuite qui actionne et éteint tous les appareils qui lui sont associés dans un périmètre donné. En utilisant la puissance des WebHooks d’IFTTT, Switchr peut alors vous simplifier la vie.

Barcodes

Ensuite, il ne faut pas se laisser abuser par son nom, car l’application Barcodes ne scanne pas les produits en utilisant votre smartwatch. C’est l’une des applications qui transforme votre montre Fitbit en portefeuille numérique. Si vous avez des cartes d’adhésions ou un portefeuille rempli de cartes de remises en magasin, elle peut stocker jusqu’à sept codes différents.

De l’abonnement à une salle de sport à la carte d’étudiant. Scannez le code-barres de chaque carte et saisissez le numéro qui se trouve en dessous sur votre téléphone couplé. Une fois vos cartes enregistrées et synchronisées, vous pouvez ouvrir Barcodes sur votre Fitbit et parcourir votre portefeuille à votre guise. L’application prend en charge le code UPC-A (Universal Product Code), ce qui vous permet de lire la plupart des codes-barres aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les codes 39, 128 et EAN-13 sont également pris en charge.

Starbucks Card

Si vous aimez prendre un café Starbucks tous les matins, il existe une application Fitbit pour cela. Il s’agit de Starbucks Card. L’application vous permet de payer votre commande de café à partir de votre poignet.

C’est très pratique lorsque vous oubliez d’emmener votre portefeuille ou si votre smartphone est difficile à dénicher dans votre sac. Le vendeur n’a qu’à scanner votre Fitbit à la place, et le tour est joué. Ce n’est pas aussi impressionnant que les codes-barres. Vous ne pouvez l’utiliser que pour cette seule chaîne de cafés. Mais si vous êtes vraiment fan de Starbucks c’est une application très intéressante.

Uber

Envie de ne pas vous fatiguer à attendre un taxi ? Uber Fitbit est alors l’application qu’il vous faut pour pouvoir vous déplacer. Elle n’est certainement pas aussi riche en fonctionnalités que son homologue sur smartphone. Mais elle peut vous sortir d’un mauvais pas si vous souhaitez obtenir un véhicule avec chauffeur rapidement et discrètement.

L’application Uber pour montre connectée Fitbit vous permet de commander une course, de consulter les estimations de la course ainsi que les coordonnées du chauffeur. Les éléments comme l’évaluation du chauffeur, l’heure d’arrivée estimée et le prix, sont tous affichés sur l’écran de votre smartwatch. Cependant, si vous souhaitez changer de destination en cours de route, vous devrez sortir votre smartphone.

Count

Pouvant être installée sur tous les modèles de Fitbit Versa et l’Ionic, Count est une application de comptage, que vous pouvez utiliser pour compter n’importe quoi. Des pommes aux melons en passant par les carottes, son design est coloré et minimaliste. Cette application fonctionne bien dans les situations où vous devez compter ou mesurer un taux d’occupation. Par exemple, vous pouvez compter le nombre de personnes qui entrent et sortent d’un bâtiment.

Vous pouvez ajouter un compteur en appuyant sur le bouton en haut à droite et supprimer un compteur en appuyant sur le même bouton. Pour réinitialiser l’application de comptage, un bouton de réinitialisation se trouve dans le coin supérieur gauche.

Water Logged

Rester bien hydrater pendant une journée est la clé d’une bonne santé. C’est pourquoi, Water Logged est l’une des applications les plus pratiques à avoir à son poignet. Elle vous permettra de rester en forme pendant la journée, car il est très important de rester hydrater.

Pour régler votre montre connectée Fitbit, notez votre consommation de bouteilles, de verres, ou entrer des valeurs exactes dans Water Logged. Ensuite elle vous lancera des alertes au cours de la journée vous disant de boire de l’eau. Il existe même des raccourcis que vous pouvez personnaliser. Toutes les données seront synchronisées avec votre compte Fitbit pour que vous ne perdiez jamais de vue la quantité d’eau que vous avez consommée.

Strava

En termes d’applications pour le sport, Strava est déjà profondément intégré à Fitbit. De ce fait, il n’est pas surprenant de voir les porteurs de Sense 2 ou de Versa 4 l’utiliser.

Cette application est réellement utile, car elle est très fonctionnelle et brillamment conçue pour la smartwatch. Sa fonctionnalité phare, c’est Matched Runs. Il s’agit de courses jumelées. Chaque fois que vous faites un même parcours, l’application rassemble automatiquement les statistiques clés de vos précédentes tentatives. Et les données sont synchronisées avec l’application Strava et comptent également pour les crédits Fitbit.

C25K Trainer

Quant à l’application C25K Trainer, elle se présente comme le moyen le plus simple de transformer en deux mois les personnes qui s’adonnent à la course à pied en coureurs de demi-fond. Elle est basée sur une approche structurée qui empêche les nouveaux coureurs d’abandonner tout en les incitants à continuer.

L’écran d’accueil vous énonce le programme auquel vous participez et ainsi de suite. L’entraînement commence par un échauffement en douceur et devient de plus en plus intense au fil du temps. C25K vise à améliorer l’endurance de l’utilisateur au fil du temps, et non à les dissuader de faire de l’exercice. À la fin de chaque journée, l’application résume les données de la séance, des calories brûlées à la distance parcourue.

Treasure Trek

Une autre application peut vous faire bouger tout en jouant. C’est Treasure Trek. Cette application amusante et ludique vous permet de propulser un bateau de pirates avec vos pas. Par conséquent, plus votre montre connectée Fitbit enregistre de pas, plus vous avez de chance de trouver des trésors engloutis au fur et à mesure de votre progression.

Vous pouvez ensuite dépenser ces pièces pour améliorer le bateau, recruter plus de membres d’équipage. Vous pouvez même obtenir des animaux de compagnie. C’est un jeu plutôt divertissant.

SPO2 Tracker

Dans le domaine de la santé, la surveillance de la SpO2 est devenue un indicateur vital de l’état d’une personne. Fitbit possède justement une application de ce type à installer sur votre Versa, Ionic ou Sense. L’application SpO2 suit les niveaux de saturation en oxygène de votre sang pendant que vous dormez et les affiche dans l’onglet Paramètres de santé de l’application Fitbit. Après avoir installé cette application, elle n’apparaîtra pas sur votre appareil Fitbit, mais elle fonctionnera en arrière-plan.

Pour afficher une valeur de SpO2 au poignet, sélectionnez l’un des cadrans de la catégorie SpO2 dans la galerie des cadrans. Pour afficher les données de SpO2, il vous suffit d’appuyer sur l’onglet Paramètres de santé.

RHR Report

L’application RHR Report vous permet de connaître votre fréquence cardiaque au repos lors des différents jours de la semaine. Elle enregistre les mesures des sept derniers jours.

C’est un moyen facile de savoir si votre fréquence cardiaque au repos est élevée ou non. De cette manière, vous pouvez anticiper le fait d’aller voir un médecin pour ce type de problème. Un graphique représente vos données de manière visuelle. Ce qui facilite la lecture et l’analyse de l’état de votre cœur et permet d’obtenir des informations utiles.

Tip Calculator+

Si vous êtes du genre calculateur et que vous aimez vérifier les sommes que vous dépensez, l’application Tip Calculator+ pour montre connectée Fitbit est faite pour vous. C’est une application de calcul de pourboire dans laquelle vous pouvez entrer le montant de votre facture finale et qui vous indiquera 3 valeurs de pourboire différentes. Les valeurs de pourboire par défaut sont 9%, 12% et 15%. L’interface utilisateur est très simple et facile à utiliser.

Lorsque vous ouvrez l’application, vous accédez directement à la calculatrice où vous pouvez saisir le montant total de l’addition. Vous pouvez accéder à l’application Tipper sur votre smartphone et modifier les valeurs des pourcentages de pourboire bas, moyen et élevé.

Tip Calculator + peut être très utile pour les personnes qui mangent souvent au restaurant et qui ont besoin de calculer le montant du pourboire qu’elles doivent laisser.