Test de la SUV1000 : cette trottinette électrique vaut-elle son pesant d’or ?

La SUV1000, le modèle de notre test, représente la trottinette électrique haut de gamme de Wispeed. Elle combine freinage efficace et moteur puissant à des roues de 10 pouces.

Sur le papier, la Wispeed SUV1000 promet de belles performances. Elle revendique une autonomie de 40 km et se vante d’une vitesse de 25 km/h de par son moteur de 320 W. Côté sécurité, elle fait appel à un système de freinage à disque que ce soit à l’avant et à l’arrière. Dans ce test, découvrez comment elle se comporte sur le terrain.

Caractéristiques techniques Type : tout terrain

Puissance du moteur : 320W

Vitesse maximale : 25 km/h

Batterie : 36V 10,4 Ah

Autonomie : 40 km

Temps de charge : 6

Poids : 18 kg

Prix : 645.06€

Wispeed SUV1000 -Trottinette électrique Unisexe pour Adulte (Roues Gonflables : 10 Pouces, Autonomie Max : 40 km, IPX4) Noire, Trotinette Electrique A Haute performance : à l'aise p...

Pliage ultra rapide : nos trot...

Pneus solides : cette trottine...

Batterie longue durée : l'auto... 645.06 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Présentation

Pour commencer, il faut souligner le fait que la marque Wispeed appartient à Logicom, le leader de l’électronique en France. Lancée en 2017, cette marque incarne la rapidité et le partage. D’abord spécialisée dans les hoverboards, elle a vite compris la valeur des trottinettes électriques, un mode de transport écologique.

Son deuxième modèle, la SUV1000 se démarque par ses dimensions généreuses. Tout terrain, elle présente un design plus fin ainsi qu’une couleur noire pour un aspect plus sobre. Par ailleurs, il faut dire que cette trottinette privilégie la sécurité, en renonçant à la possibilité d’ajuster la hauteur du guidon. Mesurant 103 cm, ce dernier offre une position de conduite idéale aux trotteurs de 1,70 et 1,90 m. Pour son plateau, Wispeed l’a recouvert de caoutchouc, ce qui assure une bonne adhérence des pieds. Toutefois, ce matériau adhère moins bien qu’un grip sous la pluie ou lorsque les semelles sont humides.

Une configuration bien pensée

Dès sa prise en main, on remarque que les leviers de frein se tiennent parfaitement dans le creux de la main, tandis que l’accélérateur se trouve sous le pouce droit. Conformément aux normes françaises, cette trottinette électrique dispose d’une sonnette facile à actionner ainsi que des feux avant et arrière.

Par ailleurs, la SUV1000 profite d’un écran lumineux affichant les principales données liées au trajet. Notamment la vitesse instantanée, la distance couverte, le niveau de la batterie, la vitesse activée. Il faut cependant noter qu’au démarrage, cet écran demande d’entrer un code à 3 chiffres.

Durant notre test, nous avons remarqué la présence d’un anneau fixé au cadre, permettant l’installation d’un dispositif antivol sur la SUV1000. Cette caractéristique fait parfois défaut à certains modèles.

Wispeed SUV1000 -Trottinette électrique Unisexe pour Adulte (Roues Gonflables : 10 Pouces, Autonomie Max : 40 km, IPX4) Noire, Trotinette Electrique A Haute performance : à l'aise p...

Pliage ultra rapide : nos trot...

Pneus solides : cette trottine...

Batterie longue durée : l'auto... 645.06 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Conduite

Wispeed a choisi un moteur de 320 W, ce qui semble assez judicieux. La SUV1000 dispose de 2 vitesses, fonctionnalités très pratiques lors de notre test. En fait, la première permet de rouler à 16 km/h, tandis que la seconde propulse à 25 km/h.

Il manquait cependant une vitesse réduite qui limiterait la conduite à 5 ou 6 km/h. Or, une telle vitesse répond aux exigences liées à la pratique sur les trottoirs, en cas de besoin. On pourra objecter le fait que la taille de la SUV1000 ne permet pas une telle conduite.

Quoi qu’il en soit, cette trottinette électrique convient plutôt aux pistes cyclables bien dégagées et longues qu’aux rues bondées. Elle se montre plutôt vive pour être conduite en agglomération, avec une accélération rapide de 0 à 25 km/h en 4 s. Toutefois, au démarrage, son comportement est assez déroutant. Parfois, la SUV1000 doit être démarrée par un coup de pied, alors qu’à d’autres moments, elle démarre normalement.

Notons également que la vitesse exacte enregistrée lors de notre test se situe entre 23 km/h et 24 km/h, bien que le compteur de la SUV1000 indique constamment « 25 km/h ». Dans les montées et les descentes, cette trottinette électrique tout terrain se comporte de manière satisfaisante et maintient un rythme soutenu. En fait, on a même été surpris de constater qu’elle atteignait 21 km/h en côte après s’être arrêtée au beau milieu d’une ascension.

La SUV1000 : la trottinette électrique la plus stable testée

La Wispeed SUV1000 repose sur des pneus d’un diamètre de 10 pouces. Cela confère à l’engin une excellente stabilité sur route. En outre, ces pneus absorbent les irrégularités de la route. On aurait apprécié des amortisseurs pour les gros nids de poule. Sans oublier que ces pneus sont sujets aux crevaisons et doivent être regonflés fréquemment.

La position du moteur sur la roue arrière favorise également la stabilité de l’engin. Avec ce positionnement, Wispeed privilégie les démarrages contrôlés, ce qui se fait sentir en franchissant les trottoirs. Du coup, difficile de soulever l’arrière de la trottinette.

En ce qui concerne le freinage, la SUV1000 bénéficie d’un système de freinage à disques efficace. Pour un arrêt absolu à toute vitesse, il faut seulement 3 mètres. Cependant, il faut veiller, comme pour tous les deux roues, à bien doser les freins pour éviter le blocage de la roue avant. Après avoir maîtrisé le dosage, la SUV1000 offre une grande sécurité.

Test autonomie

La Wispeed est plus adaptée à une longue promenade qu’à un jogging entre deux arrêts de transports publics. Sa batterie de 10,4 Ah promet une autonomie de 40 km. Mais lors de notre test, nous n’avons pas atteint la distance que promet la SUV1000. Seuls 31 km ont été parcourus avant que la batterie ne s’épuise. D’ailleurs, ces valeurs ont été obtenues par un trotteur de 65kg, à une température ambiante de 25°C, sous le soleil, sans vent, et sur un terrain parsemé de collines. Cette autonomie se verra réduite si le conducteur pèse plus lourd, que la température baisse ou que le terrain est rugueux.

Une caractéristique propre de la SUV1000 est qu’elle conserve une vitesse constante tout au long du trajet. En effet, la plupart des trottinettes électriques perdent en puissance à mesure que la batterie s’épuise. Cependant, il faut veiller à respecter le temps de recharge (6 heures) pour que la batterie ne se détériore pas.

Wispeed SUV1000 -Trottinette électrique Unisexe pour Adulte (Roues Gonflables : 10 Pouces, Autonomie Max : 40 km, IPX4) Noire, Trotinette Electrique A Haute performance : à l'aise p...

Pliage ultra rapide : nos trot...

Pneus solides : cette trottine...

Batterie longue durée : l'auto... 645.06 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Verdict

La Wispeed SUV1000 est la trottinette électrique pour tous ceux qui ont besoin d’une micro mobilité durable et fiable. Elle a prouvé sa valeur en montrant une résistance exceptionnelle, et ce, même après avoir parcouru des kilomètres et des centaines de kilomètres.

Par ailleurs, cette trottinette électrique possède de nombreux atouts : prix abordable pour un modèle tout terrain, performance et autonomie décente. Côté vitesse, elle respecte la norme légale fixée à 25 km/h en ville. Par ailleurs, lors de notre test, on a constaté que la SUV1000 s’équipe d’un frein à disque très efficace.