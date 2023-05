Test de la Garmin Vívomove Trend : une montre pleine de surprises !

Nous avons réalisé un test sur la Vívomove Trend de Garmin et il s’avère que cette montre paraît ordinaire. Mais elle cache bien son jeu en tant que montre connectée ! Dotée d’un design sobre et élégant, la technologie dont elle est pourvue en fait un appareil hybride intéressant de la gamme Vívomove.

Fort agréable à porter au quotidien, la Garmin Vívomove Trend est une montre connectée lifestyle tendance qui apparaît comme étant un bon compromis entre tradition et modernité. Attractive et pratique, voici ce qu’il en est réellement.

Présentation de la Garmin Vívomove Trend

Coûtant 329,99 €, la montre Garmin Vívomove Trend est un dispositif hybride dont le prix peut en surprendre plus d’un. Mais c’est justement parce que ce modèle semble standard que tout le monde est dans le flou.

Caractéristiques techniques H x l x L: 11.9 mm x 40.4 mm x 40.4 mm

Epaisseur x Diamètre : 11.9 mm x 40.4 mm

Poids : 43.3 g

Bracelet interchangeable : Oui

Cardio fréquence mètre : Oui

Electrocardiogramme : Non

GPS : Non

NFC : Oui

Système d’exploitation : Propriétaire

Solution de paiement : Oui

Stockage musique : Non

Carte SIM : Non

Compatible : Android, iOS

Tactile : Oui

Taille d’écran : 1.25 pouces

Type d’écran : IPS

Mémoire Interne : NC

RAM : NC

Chargement et coonectique: Propriétaire

Une l’allure très discrète

Lors de notre test de la Vívomove Trend de chez Garmin nous avons d’abord été séduits par son apparence. C’est une montre dont l’aspect est épuré. Son boîtier est en polymère et il est surmonté d’une lunette en acier protégeant les bords de son cadran.

Elle n’est pas pourvue de bouton de réglage. Et son écran est presque invisible de prime abord, car il se trouve en dessous de 2 aiguilles physiques. Par conséquent, rien ne laisse deviner qu’elle est pourvue d’une technologie de pointe. Or, c’est ce qui explique le rapport qualité/prix de ce produit.

La Vívomove Trend de Garmin, une grande smartwatch

Il s’agit en effet d’une montre connectée. C’est uniquement grâce à son écran LCD tactile qu’il est possible d’accéder à toutes les fonctionnalités qu’elle contient. Sinon, il est quasiment difficile de voir ce que ce produit de Garmin a d’étonnantes particularités, sans l’avoir essayé. Elle ressemble à s’y méprendre à une montre tendance qui donne tout simplement l’heure, car ses aiguilles et son cadre lui donnent une allure tout à fait commune.

Pourtant, en étudiant son design de plus près, nous nous sommes rendu compte que la Garmin Vívomove Trend est différente des autres produits de la marque. Son écran est légèrement plus grand par rapport aux Vívomove précédentes. C’est plus pratique que l’affichage soit de 254 x 346 px sur une surface de 25,6 x 18,8 mm afin de mieux voir des notifications. Et la luminosité maximale assure une bonne lisibilité en plein soleil. Mais c’est surtout en soirée que ce détail devient un réel atout.

Une montre connectée en tout point ergonomique

Lorsque le soir tombe, le rétroéclairage de la dalle LCD fait voir toute sa surface. L’affichage des différents widgets est alors notable, car il est rectangulaire. Toutefois, ce n’est pas cela qui importe. Nous sommes surtout penchés sur le confort de vision que la Vívomove Trend procure la nuit. S’il peut être gênant que certaines montres connectées aient un écran trop lumineux. Ce n’est pas le cas de celle-ci.

La luminosité que son écran émet est assez faible pour ne pas éblouir dans le noir. Un capteur se charge de faire varier l’intensité d’éclairage en fonction du niveau de lumière ambiant. De ce fait, vous ne serez pas incommodés par ce critère en la mettant lors d’un événement en soirée.

Une montre connectée pourvue d’une capacité spéciale

Puis, la Garmin Vívomove Trend est spéciale car ses aiguilles se mettent à l’horizontale lors de l’affichage d’un menu ou d’un texte. Et leur position change aussi pour servir de jauge. Ce qui fait son petit effet et rend cette montre connectée encore plus tendance!

Cette capacité est spéciale et accentue le style de cette smartwatch lors de la réception de notifications. L’utilisateur n’a alors qu’à scroller sur l’écran de haut en bas pour que le contenu d’un message s’affiche. Bien que la taille de l’écran soit limitée elle peut tout de même montrer des messages d’une longueur de 6 lignes. Il faut compter 1 à 3 mots par ligne. Cela peut sembler peu, mais c’est suffisant pour prendre connaissance des courtes notifications comme les SMS ou les alertes.

La Garmin Vívomove Trend, une smartwatch facile à porter

Cette smartwatch est compacte et légère. Elle ne pèse que 44 g, le bracelet compris. Et ses dimensions sont les suivantes : 40,4 x 40,4 mm. Vous pourrez courir et marcher sans avoir une impression de gêne à votre poignet.

Son bracelet est fabriqué à partir d’un silicone souple qui ne collera pas à votre peau après avoir porté votre Vívomove Trend pendant quelques heures. Disponible en 4 coloris, c’est-à-dire : or rose, or, argent et noir, vous pouvez donc choisir le modèle qui vous plaît. Et il est très appréciable que cette montre connectée puisse être portée avec n’importe quelle tenue. Elle donnera du style à votre look !

Un allié pour la pratique des sports en salle

Puis, de prime abord, si la Garmin Garmin Vívomove Trend semble faite pour être portée en journée normale, notre test a également révélé que c’est un bon partenaire de fitness. Elle est dotée d’un compteur de foulée. Et si vous êtes un adepte de l’aqua gym ou de la natation hors compétition, sachez que ce modèle est étanche.

Sur le papier, elle est pourvue d’une certification 5 ATM. Ce qui signifie que vous pouvez l’emmener nager, cela ne l’endommagera pas. Mais nous devons tout de suite vous préciser qu’il ne s’agit pas d’une smartwatch de compétition. Elle ne résistera pas à des chocs violents ou une forte pression. Il faudra alors la ménager si vous pratiquez des sports où les risques de collision sont fréquents. Sinon, les autres applications sont toutes aussi utiles.

Les différentes applications de la Vívomove Trend de Garmin

En termes de fonctionnalités, cette montre de la gamme Vívomove vous permettra de réaliser plusieurs tâches. Elle possède une quinzaine d’applications accessibles en synchronisant votre smartphone à votre montre connectée via l’app Garmin Connect.

Vous pourrez ainsi recevoir des e-mails, SMS et alertes sur votre montre connectée. Et elle vous permettra de changer aisément les morceaux de musique que vous écoutez via vos earphones en scrollant sur l’écran. De plus, il est même possible d’effectuer des paiements sans contact grâce à Garmin Pay avec cette Vívomove Trend, nous avons fait le test pour vous !

Une smartwatch vous permettant de garder un œil sur votre santé

Pour suivre, les autres applications de cette montre connectée s’apparentent au domaine de la santé. Elle peut mesurer votre fréquence cardiaque. Même si lors d’un échauffement, cela peut lui prendre une dizaine de minutes afin d’afficher des valeurs justes. Tout dépend de votre rythme de course et de la température de votre poignet.

La Vívomove Trend est aussi capable de mesurer le taux d’oxygène dans votre sang, ainsi que votre rythme de respiration. Et, si vous avez besoin de suivre votre rythme d’hydratation, il suffit de saisir votre consommation de liquide par jour afin que votre montre connectée vous rappelle de vous hydrater.

La Vívomove Trend de Garmin, idéale pour les femmes

Ensuite, il est étonnant mais agréable, lors de notre test, que la Garmin Vívomove Trend contienne une application spécialement dédiée aux femmes. Il s’agit du suivi du cycle menstruel. Et oui ! Cette montre connectée peut bel et bien vous permettre de gérer l’arrivée de vos prochaines règles sans soucis !

Et pour celles qui oublient souvent de prendre une pause entre deux réunions, il est bon d’avoir cette smartwatch à votre poignet. Elle est pourvue d’une application rappels Détente vous conviera à faire une activité momentanée de respiration si les capteurs de la smartwatch détectent que vous êtes stressée. Cela vous évitera ainsi d’être surmenée.

En utilisant une Vívomove Trend vous pourrez donc gérer votre mode de vie plus facilement. Et le soir, elle peut même effectuer un suivi de votre sommeil, afin de vous aider à mieux dormir. Pour cela, il faut bien entendu la porter en dormant. Et vous serez surpris de voir à votre réveil que votre montre connectée a enregistré votre score d’assoupissement. Vous aurez ainsi un compte rendu détaillé de vos phases de sommeil.

Une grande autonomie

Fonctionnant de concert via un système iOS et Android, cette montre connectée est compatible avec la majorité des téléphones Android. Mais les utilisateurs l’apprécient surtout pour son autonomie. Après test, nous affirmons que la batterie de la Vívomove Trend de Garmin dure en moyenne 5 jours en mode connecté normal. Mais un usage intensif réduit ce délai à 2 jours, si vous avez besoin que votre smartwatch vous donne des notifications en permanence.

Après l’arrêt de ses fonctions connectées, la montre continue à donner l’heure avec ses aiguilles durant plusieurs heures. Elle est donc très pratique. Et son rechargement l’est tout autant, car il vous suffit d’avoir un modèle universel de chargeur à induction sous la main. Nous en avons utilisé un pour recharger un smartphone. Et il s’avère qu’il peut également recharger notre Garmin Vívomove Trend, notre test le garantit.

Sinon, la montre se recharge normalement avec un câble propriétaire à l’embout en forme de pince. Cependant, il faut avouer qu’il est assez facile à égarer d’où le fait d’utiliser un chargeur à induction. Avec cette méthode, votre smartwatch sera chargée au bout de 2h. Mais avec son câble d’origine, votre Vívomove Trend sera chargée au bout d’1 h et 15 min.

Design tendance à la fois épuré à aiguilles et écran tactile caché

Compacte et légère

Charge par induction avec chargeur universel

Cadran bien visible le soir

Pas de puce GPS

Faible nombre d’activités sportives

Cardio fréquence mètre pas toujours au niveau

Interface entièrement tactile parfois capricieuse

Prix assez élevé

