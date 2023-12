Test du E-Crossover A : est-ce le meilleur vélo électrique pour les aventuriers ?

Nous avons procédé à un test approfondi du Nakamura E-Crossover A, l’un des vélos électriques polyvalents d’Intersport. Lisez la suite pour découvrir notre verdict.

Les vélos électriques ont pris d’assaut le marché du cyclisme, offrant une alternative écologique et pratique pour les amateurs de deux-roues. Parmi les nombreuses options disponibles, le E-Crossover A de Nakamura se démarque par ses caractéristiques robustes et son design axé sur l’aventure. Dans ce test approfondi de ce vélo électrique, nous explorons ses performances, son design et les fonctionnalités qui en font un compagnon idéal pour les explorateurs des sentiers urbains et ruraux.

Caractéristiques techniques Prix : 1 699,99 €

Type de vélo : VTC

Vitesse : 25 km/h

Diamètre de roues : 28 «

Type de transmission : Chaîne

Nombre de vitesses : 8

Puissance de la batterie : 460 Wh

Poids : 24.3 kg

Design polyvalent

Après avoir lancé la gamme le SUV, Nakamura mise sur le Crossover ! En fait, Nakamura se fait un plaisir de reprendre les expressions du monde de l’automobile pour désigner ses vélos à assistance électrique. La marque à dévoilé en 2021 une série de vélos de ville électriques, appelés E-Crossover. Cette série comprend 3 modèles différents. Notamment le E-Crossover S, signifie « Style », le E-Crossover A pour un cadre fermé avec une une barre horizontale et le V pour un cadre bas. Notre test porte d’ailleurs sur le E-Crossover A.

En fait, ce vélo électrique e Nakamura se distingue dès le premier regard par son design moderne et élégant. Les lignes épurées et les finitions soignées donnent au vélo une esthétique attrayante. Le cadre fabriqué en aluminium a été correctement monté, même si certaines soudures apparaissent clairement, en particulier sur la version gris clair.

En outre, la possibilité de personnaliser le vélo avec des porte-bagages, des garde-boue et une béquille ajoute une touche pratique, permettant aux cyclistes de l’adapter à leurs besoins spécifiques. Avec son guidon de 62 cm, le vélo électrique Nakamura est loin d’être le plus étroit. En revanche, il favorise une position bien droite. Avant de nous lancer dans ce test, jetons un coup d’œil sur les caractéristiques techniques du E-Crossover A.

Performance électrique : une puissance qui vous pousse plus loin

Voilà pour la partie cycle mais au cœur de l’E-Crossover A réside son système électrique puissant. D’abord, avec une batterie intégrée amovible de 36V/460Wh, le vélo électrique offre une autonomie impressionnante pouvant atteindre jusqu’à 100 km. Cette caractéristique en fait un choix idéal pour des trajets quotidiens, des randonnées prolongées ou simplement une exploration sans limites. Plus encore, la possibilité de retirer la batterie ajoute à la commodité, permettant une recharge facile à la maison ou au bureau.

Côté motorisation, c’est d’autant plus intéressant. En fait, ce VAE dispose d’un moteur situé au niveau du pédalier, ce qui constitue une preuve de fiabilité, rare à son niveau de prix. En fait, le modèle de notre test coûte 1699 euros, mais souvent proposé à moins de 1500 euros lors des promotions. Par la suite, la motorisation Naka E-Power, générant un couple de 80Nm, assure une assistance électrique fluide, rendant les montées escarpées et les terrains difficiles plus accessibles.

Avec quatre niveaux d’assistance (Eco, Sport, Boost et Smart) les cyclistes peuvent personnaliser leur expérience en fonction de leurs préférences et des conditions de conduite. Il faut souligner que le mode Smart précède le mode le plus performant. Il puise, comme le laisse entendre son nom, son intelligence dans la sélection automatique de l’assistance fournie en fonction des efforts appliqués sur les pédales. Lors de notre test, ce mode s’est révélé très utile. En effet, que ce soit pour grimper une pente raide ou pour se détendre, notre test a démontré que l’E-Crossover A s’adapte à toutes les situations.

Test E-Crossover A : une expérience de conduite sur mesure

Le E-Crossover A est conçu pour l’aventure, et cela se reflète dans ses caractéristiques de conduite. Bien que la fourche se montre parfois un peu trop souple pour amortir les nids-de-poule à forte intensité, elle réagit parfaitement et fait preuve de beaucoup de dynamisme. Quant au pneu large de 40 mm, elle contribue à la tenue de route. Si certains déplorent son faible impact, d’autres apprécient plutôt l’équilibre qui favorise la sérénité de la conduite. Finalement, en raison de son poids de 24,3 kilos, ce vélo électrique d’Intersport risque de ne pas passer le cap des 25 km/h.

Peu importe le type de sentier que nous avons emprunté lors de notre test, le E-Crossover a su offrir une expérience de conduite agréable et stable.

Par ailleurs, avec 8 vitesses à votre disposition, le E-Crossover A offre une variété d’options pour s’adapter à la vitesse et à l’intensité de votre trajet. Les freins à disques hydrauliques garantissent un contrôle optimal, assurant des arrêts sûrs et réactifs même à des vitesses élevées. Cette combinaison de changement de vitesses et de système de freinage en fait un compagnon fiable et sécurisé sur tous les types de terrain.

Technologie et connectivité : à la pointe de l’Innovation

Le vélo électrique E-Crossover A intègre également des éléments de connectivité moderne pour une expérience utilisateur améliorée. L’écran TFT, clair et lisible en toutes circonstances, fournit des informations essentielles telles que la vitesse, la distance parcourue et le niveau de batterie. De plus, la connectivité Bluetooth permet une intégration facile avec l’application Naka E-Power. Cette application offre des fonctionnalités avancées telles que le suivi des performances, la navigation assistée, et la personnalisation des paramètres du vélo. C’est une touche moderne qui améliore l’expérience du cycliste durant notre test de E-Crossover A.

Notre verdict

En conclusion, le test approfondi du E-Crossover A de Nakamura révèle un vélo électrique qui combine élégance et robustesse. Son design moderne et sa capacité de personnalisation en font un choix attrayant pour les cyclistes soucieux de leur style. Les performances électriques impressionnantes, la polyvalence sur différents terrains et les fonctionnalités de pointe font de ce vélo un compagnon idéal pour les aventuriers.

Conduite confortable

Fourche à suspension

VAE lourd

Selle inconfortable