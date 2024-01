Test de l’EPIX (Gen 2), une pépite de la technologie de Garmin

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée unique en son genre, l’Epix (Gen 2) de Garmin est un modèle que nous avons testé. Et il s’avère que cette smartwatch recèle de nombreuses options.

Que vous soyez un sportif aguerri ou un explorateur débutant, c’est un parfait compagnon à porter au poignet. Voici en détail de quoi il retourne.

Caractéristiques techniques Dimensions : 47 x 47 x 14,5 mm

Poids : 76 g (boîtier uniquement : 53 g)

Ecran : 1,3″ (33,02 mm) de diamètre 416 × 416 pixels

Etanchéité : 10 ATM

Autonomie : jusqu’à 16 jours usage normal et jusqu’à 32 heures usage intensif

Présentation de la Garmin Epix Gen 2

Alors que nous venions de déballer le paquet dans lequel se trouvait notre montre Garmin Epix Gen 2 que nous sommes censé tester, nous connaissions déjà quelques informations à son sujet.

Elle possède exactement les mêmes fonctionnalités que la Garmin Fenix 7. Toutefois, elle est dotée d’un écran tactile AMOLED de qualité supérieure. Il s’agit du dernier type de technologie d’écran utilisé dans les iPhones les plus récents. Ce qui le rend beaucoup plus net, plus clair, plus lumineux, de meilleure résolution et plus coloré que l’ancienne technologie MIP (memory in pixel) utilisée par la Fenix et la Garmin Forerunner 955 Solar.

L’Epix Gen 2 de chez Garmin possède tellement de fonctionnalités qu’il serait impossible de toutes les passer toutes en revue. Mais nous allons vous présenter celles qui sont susceptibles de piquer votre intérêt. Alors faisons un tour d’horizon des différents aspects de cette smartwatch.

Design

La Garmin Epix Gen 2 mesure 47 x 47 x 14,5 mm et son bracelet est en silicone standard. Il est assez souple pour s’adapter aux activités que nous avons pratiquées. Ce qui est important pour un suivi précis de la fréquence cardiaque. Et il est à préciser que notre modèle s’est idéalement adapté à la taille de notre poignet puisque son diamètre est compris entre 125 et 208 mm.

D’un point de vue esthétique, il est vrai que le silicone n’est pas une matière qui ne vaut pas le prix de la smartwatch. Mais comme le bracelet est interchangeable, vous pouvez le changer si vous voulez quelque chose de plus habillé.

De plus, l’Epix Gen 2 est une montre de sport plus légère qu’une Garmin Fenix, de quelques grammes. Par conséquent, si vous recherchez un appareil de mesure performant mais pas trop lourd à porter, il est préférable de privilégier ce modèle.

Les options externes de la Garmin Epix Gen 2

Puis, il s’avère que cette montre connectée compte cinq boutons. Vous pouvez les utiliser à la place de l’écran tactile si vous le souhaitez. Cependant, lors de notre test de la Garmin Epix Gen 2, nous avons constaté que l’appareil était préréglé. Il se désactive dès que vous commencez une activité et que vous faites défiler l’écran de données à l’aide des boutons.

Cette fonction est tout de même pratique, car les doigts moites ne font pas très bien fonctionner un écran tactile. Il y a toujours un risque de glisser par inadvertance, c’est pourquoi il est pratique de garder cette configuration. Bien que pratiquement tout soit configurable avec l’Epix Gen 2.

Une montre solide

Le modèle de Garmin Epix Gen 2 que nous avons testé possède un écran en cristal de saphir. Le verre saphir est censé être plus résistant aux rayures que le verre Gorilla fourni avec l’édition standard. Mais nous avons noté que l’appareil est très résistant. Il ne craint pas les chocs, l’eau ou la poussière. La lunette est en titane. Ce qui certifie nos dires.

Son écran de 1,3 pouce vous permettra d’accomplir toutes les prouesses sportives possibles sans que vous n’ayez à vous soucier de le casser. C’est du solide. Le seul bémol à l’horizon ce serait peut-être le fait que cette montre n’est disponible qu’en 47 mm.

Les différentes applications de sport auxquelles accéder via l’Epix Gen 2

Poursuivant notre test de l’Epix Gen 2 de Garmin, il s’avère qu’elle couvre bien sûr les sports de base. Mais nous avons également pu voir qu’il est possible de faire du golf, de l’escalade, du ski ou du surf en la portant. Tout comme elle peut relever les données d’une séance d’aviron, de tennis, de chasse et de pêche.

La montre fonctionne comme n’importe quel compteur d’activité. Vous pouvez configurer vos champs de données comme vous le souhaitez. Lors d’une séance de cyclisme, vous verrez que l’appareil s’associe facilement aux pédales Powrlink Zero de Wahoo. De ce fait, il fonctionne comme n’importe quel ordinateur GPS récent.

La seule chose à laquelle il faut faire attention c’est la fonction cardiofréquencemètre au poignet. Il est mieux de se fier aux données d’une ceinture thoracique pour mesurer la fréquence cardiaque quand vous faites du vélo. Mais pour la course à pied les résultats sont suffisamment fiables.

Une smartwatch robuste qui prend soin de vous

Pour suivre, il est évident qu’il faut porter l’Epix Gen 2 en permanence pour bénéficier de ses fonctions de suivi de la santé. En la mettant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le capteur optique de fréquence cardiaque est tout le temps actif. Ce qui vous permet de connaître le rythme de vos battements de cœur. Comme nous, si vous voyez que les diodes vertes situées à l’arrière marchent, c’est bon.

Le Moniteur d’énergie Body Battery contribue à la récupération

Si vous avez souvent du mal à savoir quand vous devez vous reposer après un effort, cette montre connectée peut vous être d’une grande aide. Cet outil intelligent peut en effet vous donner une vision plus objective de votre santé et de votre mode de vie.

Un appareil aidant à mieux dormir

Puis, si vous voulez savoir comment vos nuits se déroulent, il va bien falloir porter votre montre en dormant. Certaines personnes disent que le design massif de l’appareil pose souvent problème. Mais en ayant testé ce modèle lors de quelques nuits, notre Garmin Epix Gen 2 ne nous a pas vraiment causé de souci en matière de confort.

Au matin, nous avons pu voir un rapport matinal nous expliquant la durée de nos différentes phases de sommeil. Et ces données nous ont été très utiles pour changer nos habitudes d’endormissement.

Une montre GPS faites pour les sorties en plein air

La suite de notre test de la Garmin Epix Gen 2 s’est focalisée sur ses options outdoor. En plus de savoir que c’est une montre qu’il est possible d’utiliser pour la pratique de sports en extérieur, elle peut vous servir à vous orienter.

De bonnes options de cartographie

Elle dispose d’excellentes options de cartographie. Créez par exemple un itinéraire sur Strava, puis suivez la ligne violette sur la montre, vous arriverez facilement à destination. La montre émet des alertes sonores quand vous effectuez un virage.

Les applications spéciales découverte

Nous vous conseillons également d’essayer le « Round Trip Course« . Il suffit de sélectionner l’activité et la distance, puis votre Garmin vous trouve un itinéraire et vous le suivez. C’est une très bonne manière de découvrir des chemins et des sentiers dont vous n’aurez sans doute jamais soupçonner l’existence. C’est un très bon moyen de passer du temps avec un ami en faisant de la course à pied ou une mini randonnée.

Par ailleurs, la fonction ClimbPro est aussi très utile. Comme son nom l’indique, elle est employée lors d’une séance d’escalade ou lorsque vous gravissez une pente. Grâce à cela, vous saurez à quoi vous attendre, notamment en matière de dénivelé, de distance et d’itinéraire.

Autonomie

Sinon, en termes d’endurance la Garmin Epix Gen 2 est très intéressante. Elle peut durer jusqu’à 16 jours en mode économie d’énergie ou 6 jours en mode « always on« . Mais comme pour tout appareil, l’autonomie de la batterie dépend de l’utilisation que vous en faites.

Puis il est à noter que le chargement de cette smartwatch est rapide. Si vous laissez accidentellement la batterie tomber à plat, allez tout simplement faire des courses. Votre montre chargera pendant ce temps. En effet, il faut approximativement 5 ou 10 minutes pour faire en sorte qu’elle garde plus de 20 % de batterie. Et si vous la laissez là durant 2 heures de temps, elle sera complètement rechargée.

Verdict

En définitive, il s’agit d’une smartwatch à choisir si vous aimez faire un nombre incalculable d’activités. En plus d’être une montre GPS de sport, c’est également un compagnon que vous pouvez porter tous les jours.

L’Epix Gen 2 dispose d’une fonction torche/flashlight qui peut vous être d’un grand secours la nuit. Couplée à votre smartphone, cet appareil peut vous permettre de recevoir vos notifications en temps réel. Et si vous êtes mélomane, sachez que cette Epix peut stocker jusqu’à 2 000 chansons et diffuser des listes de lecture de Spotify, Deezer et Amazon. Puis, il ne faut pas oublier Garmin Pay qui est l’application phare de la marque. Cela vous permet de payer certains de vos achats sans contact.

La Garmin Epix (Gen 2) peut donc faire beaucoup de choses mais elle n’est pas parfaite. Elle ne peut par exemple pas vous permettre de passer et recevoir des appels téléphoniques à partir du poignet. En ce qui concerne ce critère, elle est battue par l’Apple Watch SE gen 2. Son prix peut également être assez dérangeant, car elle est assez chère. Nonobstant, c’est tout de même un article d’une grande qualité.

Possède un très grand nombre de fonctionnalités sportives

Possède des options utiles au quotidien (Garmin Pay, fonctions de sécurité, notifications etc.)

Design plutôt massif

Prix plutôt élevé

