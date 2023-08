Test de la Xiaomi Redmi Watch 3 Active : la montre pas chère pour tous ?

Sur le marché des montres connectées, la concurrence est plus ou moins intense. D’une année à une autre, seules les marques qui font le plus parler d’elles ont du succès. Et parler celles-ci, Xiaomi se démarque en ayant sorti la Redmi Watch 3 Active dont nous avons effectué le test.

Cette montre connectée présente de nombreux atouts. Son design est avenant. Elle possède un ensemble de fonctionnalités très complet. C’est pourquoi, il est intéressant de voir de quoi il retourne.

Présentation de la Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Caractéristiques techniques Dimensions : 46.94 x 38.88 x 10.94mm

Poids : 41.67g (avec bracelet)

Ecran : 1.83 inch LCD, 240×280 pixels

Etanchéité : 5ATM résistant à l’eau

Autonomie : Autonomie ultra-longue de 12 jours et 8 jours en mode intensif

La montre connectée portant le nom de Redmi Watch 3 Active offre presque tout ce que la majorité des utilisateurs de smartwatch veulent. Fonctions de santé, moniteur de fréquence cardiaque, un moniteur de stress, SpO2 et tracker de sommeil sont présents d’office. Et cet accessoire étanche jusqu’à 5ATM peut être emmené dans la piscine ou sous la douche sans crainte.

C’est un modèle qui se distingue, car cette montre permet aux utilisateurs d’avoir plus de contrôle sur l’interface et les paramètres. En effectuant le test de notre Xiaomi Redmi Watch 3 Active, nous avons facilement pu personnaliser les widgets avec l’application Mi Fitness.

De plus, il est possible de synchroniser les messages et même le calendrier. Ce qui a sensiblement réduit le temps que nous avons passé sur l’écran de notre smartphone. Plus important encore, il s’agit d’une smartwatch possédant une grande endurance.

Design de la Xiaomi Redmi Watch 3 Active

En matière de design, la Redmi Watch Active 3 adopte les codes de l’Apple Watch. Sa forme rectangulaire arrondie est charmante et il est très facile d’attacher la montre au poignet. Pourvue d’une sangle en silicone, cela procure un certain confort de la mettre, car elle est aussi légère (environ 40 g).

Mais lors de notre test de la Xiaomi Redmi Watch 3 nous avons surtout remarqué que c’est sa finition métallique d’aspect premium qui lui donne un côté élégant. Cette finition est le résultat d’un revêtement « Non-Conductive Vacuum Metallization », selon la marque. Même si le matériau principal de construction reste le plastique, cela lui donne un aspect remarquable.

Le côté droit de l’appareil comporte un bouton unique qui ouvre la liste des applications, ainsi qu’un microphone. Et le côté gauche est équipé d’un haut-parleur situé sous l’appareil. Et les boîtiers ne sont disponibles qu’en gris platine et noir anthracite, le client peut customiser les sangles à sa guise, car elles amovibles.

Ecran

Cette montre connectée est dotée d’un écran ultra-large de 1,83 pouce. Les couleurs qui s’affichent sont vives, ce qui permet à tout utilisateur de bien voir ce qu’il y tape. Et durant le test de notre Xiaomi Redmi Watch 3, nous avons été ravis de voir qu’il est facile de manipuler la smartwatch en plein jour. On pouvait tout voir d’un seul coup d’œil (les notifications de messages, les données d’entraînement, etc). Le verre incurvé de 2.5D confère à l’écran une robustesse et une apparence plus élégante. Et cela permet également d’offrir une meilleure résistance à l’usure selon la description du produit

Fonctionnalités

Comme pour la plupart des montres connectées, l’utilisation de ce modèle se fait par glissement. Un glissement vers le haut depuis le bas de l’écran permet d’afficher le panneau des réglages rapides. Tandis qu’un glissement vers le bas permet d’afficher les notifications. Un glissement latéral fait défiler les widgets. Et une pression sur le bouton latéral affiche toutes les applications.

Les widgets qui apparaissent en glissant sur le côté sont très intéressants. Ils fonctionnent de la même manière que sur Android. Bien sûr, nous avons été limité par la taille de l’écran, mais vous pouvez choisir la disposition et ajouter/supprimer de petits modules d’information selon vos envies et vos fantaisies. Votre cadran est entièrement customisable.

La montre est livrée avec 3 cadrans de montre intégrés, qui ne peuvent pas être supprimés. Au total, elle peut en accueillir 5. Ce qui signifie que vous ne disposez que de 2 emplacements pour installer ceux que vous aimez. Vous devrez donc supprimer l’un ou l’autre pour en installer un autre. Cela semble un peu lourd. Mais, espérons que ce problème pourra être résolu par une mise à jour du logiciel.

Les applications spécifiques de la Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Cette montre connectée de Xiaomi est dotée de plusieurs fonctionnalités intelligentes. En plus des notifications, de l’alarme et de la minuterie, vous pouvez aussi contrôler votre playlist via cet accessoire. Et si vous ne savez pas où vous avez mis votre smartphone, la fonction « Trouver mon téléphone » est très utile.

Lors du test effectué sur notre Redmi Watch 3 Active, nous avons également fait fonctionner l’obturateur de l’appareil photo à distance, et cela a marché. Ce fut une belle expérience.

Un très bon accessoire pour appeler vos contacts

Mais ce qui nous a étonné, c’est la qualité des appels Bluetooth 5.3 que nous avons reçu et que nous avons passé. Le microphone et le haut-parleur intégré fonctionnent très bien dans un environnement calme. Nous avons donc pu discuter posément avec l’interlocuteur au bout du fil en mode connecté.

Cette fonction est utile dans les cas où il n’est pas pratique de sortir son téléphone de sa poche ou de son sac. Il est possible d’inscrire 10 contacts favoris pour une numérotation rapide. L’utilisateur dispose d’un historique des appels et peut même composer des numéros via l’écran.

Des applications de santé fonctionnelles

Sinon, en ce qui concerne la santé et la forme physique, le porteur de cette smartwatch peut aisément compter ses pas, relever sa fréquence cardiaque continue et son taux d’oxygénation grâce à la fonction SpO2. Et les femmes bénéficient d’une application de santé féminine permettant de suivre le déroulement des cycles menstruels. Lors de notre essai, ces mesures de santé semblaient correctes pour la plupart, restant dans la marge d’erreur acceptable, donc il n’y a rien à redire dessus.

Une montre connectée pour mieux dormir

Nous avons aussi constaté lors de notre test de la Xiaomi Redmi Watch 3 Active que la fonction suivi du sommeil est pratique. Si, comme nous vous avez des problèmes d’endormissement, cette montre connectée peut vous aider à gérer vos heures de repos. En montrant à quel moment l’utilisateur est dans un sommeil ou léger, vous pouvez améliorer votre routine de sommeil.

Les options liées au sport

Par contre, Xiaomi Redmi Watch 3 Active n’est pas dotée d’une fonction de détection automatique des séances d’entraînement. Et elle dépend du GPS de votre téléphone pour suivre les itinéraires des activités de plein air comme la course à pied, la marche, le vélo, etc. Il faut manipuler l’écran à chaque fois que vous voulez que des données d’activité soient enregistrées. Cependant, cet inconvénient est allégé par le fait que la montre prend en charge plus de 100 activités sportives différentes.

Mi Fitness

Parmi les applications les plus pratiques sur la Redmi Watch 3 Active, Mi Fitness est une référence. Elle est disponible à la fois sur iOS et Android. Sa présentation de l’application est facile à comprendre. En se connectant et en ouvrant cette plateforme, elle conduit vers différents onglets. Vous pouvez alors consulter vos données de santé, commencer une séance d’entraînement ou simplement contrôler les paramètres de votre appareil.

C’est également sur Mi Fitness que tout utilisateur peut télécharger des cadrans de montre. Un grand choix de cadrans de montres est disponible. Il y a plus de 200 options différentes selon la marque. Tout comme il est possible de régler les notifications d’application et personnaliserles widgets, les alertes de fréquence cardiaque ou régler le mode veille.

Autonomie de la Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Pour suivre, l’écran tactile est réactif et aucun décalage ou bégaiement n’est visible lorsque l’on navigue dans les différents menus. Livrée avec un câble de chargement qui se fixe magnétiquement aux broches à l’arrière de l’appareil, elle charge rapidement. Une charge complète prend un peu moins de deux heures.

Et en ayant testé cette smartwatch durant un mois, son autonomie de 12 jours s’avère à peu près exacte. Bien que nous l’ayons testé en mode intensif, nous avons été heureux d’avoir pu profiter de toutes ses fonctions pendant 8 jours. Son utilisation a été intermittente. Ce qui est plutôt bien. C’est une montre qui pourrait être adaptée pour les personnes ne désirant pas recharger leur appareil au bout de 24 heures.

Verdict sur la Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Dans l’ensemble, la Redmi Watch 3 Active remplit les conditions de base que la plupart des utilisateurs recherchent généralement. Cependant, Xiaomi doit faire face à une concurrence acharnée de la part des autres marques. Malgré que ces modèles ne sont pas des montres connectées pas chères, les Apple Watch et les Samsung Galaxy Watch restent les modèles les plus populaires sur le marché.

La Redmi Watch 3 Active est davantage axée sur l’expérience que sur le matériel ou le prix. Dans certains cas, la smartwatch ressemble à une extension fiable de votre smartphone. Son grand écran est l’un de ses points forts, ainsi que sa très longue autonomie. Sinon, le fait que l’écran ne dispose pas d’un mode « always on » peut être une gêne ou non. Et les fonctions de suivi automatique sont parfois inégales. Mais dans l’ensemble, il s’agit d’un bon accessoire connecté.

Look avenant, très confortable à porter au poignet

Très bonne qualité des appels en mode Bluetooth

Les bords de la montre connectée sont trop voyants

Smartwatch de milieu de gamme

