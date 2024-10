Test de la Watch Series 10 d’Apple : l’innovation qui fait oublier toutes les autres montres connectées ?

L’Apple Watch a grandi. Dix générations après le lancement de l’Apple Watch originale, Apple n’a cessé de la perfectionner. Et maintenant, l’Apple Watch Series 10 est sortie avec WatchOS 11 et nous lui avons fait subir un test. Cette montre connectée est devenue plus riche en fonctionnalités et plus utile à ce qu’il paraît.

Mais après des années de rumeurs autour d’une refonte de l’Apple Watch, et de nombreuses spéculations, nous voici à nouveau avec un dispositif portable qui semble similaire à la Series 9 en apparence. Mais voici ce qu’il en est réellement.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 46 mm et 42 mm

46 mm et 42 mm Ecran : Retina LTPO3, écran OLED grand-angle 326 pixels par pouce

Retina LTPO3, écran OLED grand-angle 326 pixels par pouce Poids : 36,4 g aluminium /41,7 g titane et 30 g aluminium / 34,4 g

36,4 g aluminium /41,7 g titane et 30 g aluminium / 34,4 g Etanchéité : 5 ATM et résistance à la poussière IP6X

5 ATM et résistance à la poussière IP6X Autonomie : 18 heures en utilisation normale et 36 heures en mode économie d’énergie

Présentation de l’Apple Watch Series 10

L’Apple Watch Series 10 apporte un certain nombre d’améliorations significatives par rapport aux générations précédentes. Ce qui nous amène à vous poser la question évidente : quelle est la différence entre les deux ? Et, ce qui est peut-être plus pertinent de se tourner vers ce nouveau modèle ? Si vous hésitiez, voici tous les changements que cette montre connectée contient.

Design

Commençons par le plus évident : le design de cet appareil. L’Apple Watch Series 10 ne réinvente pas la roue. Toutefois, on peut vous le dire en avance, elle apporte une série de fonctionnalités réellement utiles qui améliorent l’expérience de l’Apple Watch.

Apple affirme que l’écran de sa nouvelle smartwatch est presque 10 % plus fin que les séries 7, 8 et 9. C’est vrai. Il est aussi beaucoup plus grand. Apple y est parvenu grâce à un chipset plus fin qui utilise le moins de batterie possible. Puis, il s’avère que sa fabrication combine l’antenne et le boîtier de la montre.

Un écran plus grand dans un design plus épuré

Oui, elle a le plus grand écran jamais conçu par Apple pour son Apple Watch. Il est 30 % plus grand que celui de l’Apple Watch Series 6. Il utilise l’OLED grand angle pour une meilleure visualisation hors axe. Néanmoins, nous avons été assez perplexes avant d’effectuer un test de l’Apple Watch Series 10, car nous avions peur qu’elle soit inconfortable ou encombrante.

Cependant, nous avons été agréablement surpris. Malgré la taille de l’écran, la montre pèse 35,3 g sans le bracelet. Ce qui est étonnant même, c’est que l’Apple Watch Series 9 de 45 mm en aluminium pesait 51,5 grammes. C’est une différence qu’on peut ressentir. Elle est en effet plus grande en apparence. Sauf que cette tocante digitale a le poids d’un appareil plus petit.

Une montre poids plume

Ce n’est pas tout. Avec une épaisseur de 9,7 mm, la montre est un millimètre plus fine que la dernière Apple Watch. Ce ne sont que des chiffres, mais la sensation de confort est bien réelle. C’est en voyant que la montre est à notre poignet qu’on sait qu’elle est là. Sinon, il est très facile de la mettre toute la journée et même la nuit.

Ce changement de poids et de taille est encore plus impressionnant si l’on considère que la nouvelle Apple Watch Series 10 possède de superbes capacités GPS puis GPS et cellulaires sur tous les modèles. Habituellement, les modèles GPS et cellulaires sont un peu plus lourds que les modèles GPS uniquement. Mais ce n’est pas le cas cette fois-ci. Apple a vraiment repensé la construction du châssis.

Une montre désormais faite pour les nageurs amateurs

Puis, il est clair que la Series 10 est résistante. Elle dispose également d’une fonction qui mesure la profondeur. C’est similaire à celui de l’Ultra 2. Elle ne peut pas être plongée aussi loin que son homologue outdoor.

Mais lors de notre test de l’Apple Watch Series 10 nous avons au moins pu nager à 6 mètres de profondeur sans souci. Pour la plupart des gens qui ne font pas de plongée, c’est suffisant. Il y a également un capteur de température de l’eau, qui s’affiche pour les baignades en piscine ou dans l’eau, ou lorsque vous plongez votre montre dans l’eau.

L’application Oceanic Plus, auparavant réservée à l’Apple Watch Ultra, apporte aussi des outils supplémentaires pour la plongée en apnée à la Series 10. C’est un autre signe qu’Apple comble le fossé entre les Apple Watch Series ordinaires et la gamme Ultra.

Fonctionnalités

L’isolation vocale de l’Apple Watch Series 10 est d’une qualité époustouflante

L’Apple Watch Series 10 est dotée d’une nouvelle fonction d’isolation vocale qui permet de réduire les bruits de fond lors des appels téléphoniques et FaceTime. Il s’agit de la même fonction que celle des AirPods Pro 2.

Naturellement, nous avons voulu tester cela dans l’environnement le plus bruyant possible et notre avis est unanime. C’est génial. En appel, on a eu l’impression que l’interlocuteur était à côté de nous sans bruit de fonds autour. Même si on semblait crier sur la montre, ce n’était pas le cas.

Ecouter de la musique via l’Apple Watch Series 10

Ensuite, si vous avez oublié vos écouteurs mais que vous voulez écouter du bon son, il est possible d’écouter de la musique, des Podcasts, Apple Music, Spotify et Audiobooks sur le haut-parleur de l’Apple Watch Series 10. Cela a été génial d’en faire usage lors de notre footing du matin dans le parc d’à côté.

Puis, dans un environnement où il y a du monde, il s’avère qu’on peut entendre le haut-parleur à une distance d’environ 6 mètres. Par contre, dans une rue bruyante et sans écouteurs, on n’entend rien. Le volume est loin d’être aussi élevé que le volume maximal d’un haut-parleur de téléphone.

On a mesuré le volume maximal de l’Apple Watch Series 10 avec l’application Noise sur une Apple Watch Ultra 2. Il a atteint environ 92 dB avec un morceau de rock lourd. Mais la plupart des autres morceaux se situaient entre 80 et 87 dB.

Fonctions de Fitness et de Santé

Pour suivre, comme l’Apple Watch Series 10 est plébiscité comme étant la meilleure montre connectée du moment, nous avons voulu tester ses options de santé.

L’Apple Watch Series 10 se dote d’une fonction d’apnée du sommeil

Désormais, il est dit que les Apple Watch Series 10, Series 9 et Ultra 2 peuvent détecter les signes d’apnée du sommeil modérée à sévère. C’est un trouble qui provoque l’arrêt momentané de la respiration d’une personne quand elle dort. Cela peut entraîner des problèmes de santé cardiovasculaire ou métabolique si cela n’est pas traité.

Heureusement la Series 10 a reçu l’autorisation de la Food and Drug Administration pour utiliser la technologie qui détecte ce souci de santé. Les Apple Watch actuelles utilisent l’accéléromètre pour suivre les « perturbations respiratoires ».

Pour avoir des mesures précises, il faut porter la montre au lit pendant au moins 10 nuits au cours d’une période de 30 jours. C’est assez long. Mais si vous ne recevez pas de notification d’apnée du sommeil, vous pouvez voir la mesure des troubles respiratoires. Les données de chaque nuit sont détaillées dans l’application Santé. Cela peut vous donner une idée de la qualité de votre sommeil.

WatchOS 11 ajoute de nouveaux outils

À l’instar des précédentes Apple Watch, WatchOS 11 prend en charge une grande partie des tâches lourdes sur la Series 10.

Suivi de la santé

Par exemple, Vitals permet de suivre des paramètres clés pendant le sommeil, tels que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température du poignet. Elle permet de faire un point rapide sur votre santé chaque matin. C’est plus pratique que de devoir sortir l’iPhone et parcourir l’application Santé. Si l’une de ces mesures se situe en dehors de la plage normale, elle est surlignée en rose.

Suivi des performances sportives

Une autre nouveauté de WatchOS 11 est la possibilité de mettre en pause les « Rings de suivi d’activité » si vous avez besoin de faire une pause ou si vous êtes malade. Vous pouvez également définir des objectifs différents pour chaque jour de la semaine. La charge d’entraînement est un moyen de mesurer l’intensité de votre programme d’entraînement. Cela fournit également des évaluations de l’effort pour les séances d’entraînement soutenues.

Fonction Double Tap

Comme la Series 9 et l’Ultra 2, la Series 10 possède le Double Tap qui permet de répondre aux messages, aux appels ou de contrôler la lecture de la musique d’un simple geste. Mais WatchOS 11 permet de faire défiler les écrans des applications.

A partir de la Series 6, la mise à jour de votre logiciel vous permettra de bénéficier de WatchOS 11 sans devoir acheter la Series 10. Ce nouveau système est très intéressant, car il permet d’envoyer des messages RCS via l’Apple Watch. Cela facilite la cohérence des messages entre iOS et Android.

Autonomie

Ensuite, il semble qu’Apple fasse de l’autonomie de la batterie une caractéristique « Pro » de sa smartwatch. Mais c’est de manière sarcastique que nous le disons. En effet, alors que l’Apple Watch Ultra 2 a une autonomie de plus de 3 jours en mode basse consommation, la Series 10 déçoit.

Lors de notre test, il s’avère que l’Apple Watch Series 10 a une autonomie de 18 heures. C’est la même chose que propose l’Apple Watch SE, qui a déjà deux ans d’âge. Certes la nouvelle smartwatch d’Apple pallie ce défaut en présentant un fond en verre redessiné pour une recharge plus rapide.

Mais même si la Watch Series 10 peut se recharger de zéro à 80 % en seulement 30 minutes, ce n’est pas suffisant. Pour quelqu’un qui porte sa montre au lit pour suivre son sommeil, ce n’est pas très utile.

Apple Watch Series 10 La nouvelle smartwatch phare de chez Apple Voir l’offre Verdict Au final, aussi bonne que soit la Series 10, pas besoin de changer de smartwatch si vous avez la Series 9 qui est déjà excellente. Ce modèle est certes plus fin et plus léger, il offre un écran plus lumineux et prend mieux en charge la plongée avec tuba grâce à l’application Oceanic+. Mais l’ancien modèle cité peut aussi bénéficier de WatchOS 11. Comme sur la Series 10 vous avez droit à la fonction détection de l’apnée du sommeil, Vitals et de la quasi-totalité des autres fonctions de la Série 10 et de l’Ultra 2. Par contre, si vous envisagez d’abandonner votre Series 8 ou antérieure, tournez-vous vers la Series 10. Là, il est intéressant de l’avoir si vous n’avez pas renouvelé vos wearables Apple depuis des années. Vous bénéficiez du mode basse consommation pour une autonomie pouvant atteindre 36 heures, ainsi que d’un écran de bien meilleure qualité. Sans compter le fait que la Series 10 fera presque tout ce que fait l’Ultra 2, sans la construction robuste et son prix élevé. On aime WatchOS 11

Super grand écran On aime moins Prix élevé

Faible autonomie

