WatchOS 11 transforme l’Apple Watch Ultra : Vous ne devinerez jamais ce qu’ils ont fait au bouton d’action !

Nous entrons dans la troisième année de vie de l’Apple Watch Ultra, et une mise à jour logicielle gratuite vient d’améliorer le produit. Il s’agit de WatchOS 11 modifie le fonctionnement du bouton Action, le rendant plus fonctionnel dans différents scénarios.

Depuis deux ans, le bouton Action de l’Apple Watch Ultra sert à lancer quelques tâches en un seul clic mais les améliorations apportées par WatchOS 11 semblent changer la donne.

Un bouton permettant de faire du multitâche

Habituellement, une pression courte sur le bouton Action de l’Apple Watch Ultra permet d’activer l’enregistrement d’une séance d’entraînement. Cela peut également servir à allumer la lampe de poche de l’écran. Sinon, cela peut effectuer d’autres tâches assignables comme l’exécution d’un raccourci personnalisé.

Mais maintenant, une pression longue sur le bouton Action permettait d’activer la fonction Sirène extrêmement audible ou d’appeler les services d’urgence. Et à partir de watchOS 11, le bouton Action sur l’Apple Watch Ultra et l’Apple Watch Ultra 2 est beaucoup plus flexible.

Les changements apportées par WatchOS 11 au bouton Action

Un simple clic lance toujours instantanément l’action assignée. Puis, une pression longue invoque toujours la Sirène, l’identification médicale, le retour à la boussole et SOS. Cependant, une nouvelle étape intervient désormais entre le clic simple et l’appui long.

En maintenant le bouton Action enfoncer, une liste verticale de toutes les tâches pouvant être assignées en un seul clic s’affiche. Le bouton Action de l’iPhone peut être programmé pour présenter une liste de tâches possibles à l’aide de l’application Raccourcis d’Apple.

Mais cette liste n’est pas disponible sans configuration préalable. De ce fait, la flexibilité du bouton Action de l’Apple Watch Ultra est suffisamment brillante pour rendre jaloux les utilisateurs d’iPhone 15 Pro et d’iPhone 16.

Des nouveautés très appréciables

Avant WatchOS 10 permettait d’activer un Exercice, Chronomètre, Point de repère, Point de départ, Plongée et Lampe torche. C’est très pratique, surtout avec l’intensité des écrans des Watch Ultra de chez Apple.

Maintenant, avec le nouveau système WatchOS 11 ajoute à cela le Mémo Vocal, Traduire, Accessibilité et Reconnaître la musique. Pour choisir ce que le bouton Action va faire, le propriétaire de la montre connectée peut parvenir aux différentes options. C’est immédiatement depuis les réglages de la montre, ou via l’App sur iPhone qu’on fait cela.

Quels avantages cela apporte réellement ?

Ce sont surtout les personnes qui utilisent fréquemment certaines fonctions comme le Dictaphone qui trouveront ces nouvelles actions intéressantes. La complication de l’App Just Press Record est très pratique.

A proprement dit, une pression sur le bouton Action lance l’enregistrement. Pour l’arrêter, il suffit d’appuyer une seconde fois dessus. Ces enregistrements peuvent ensuite être consultés. Sinon, vous pouvez les effacer un par un en les faisant glisser de la droite vers la gauche. Cela demande de valider l’opération à chaque fois.

