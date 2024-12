Huawei dépasse Apple : un nouveau leader sur le marché des montres connectées

Le géant technologique de Cupertino a peut-être devancé NVIDIA sur un point. Mais en termes de parts de marché, il s’avère que les montres connectées Apple ont perdu de la popularité face à l’une des entreprises les plus inattendues au monde, Huawei.

C’est assez surprenant étant donné que la Chine et Huawei ont longtemps eu du mal à faire connaître leurs technologies en raison des sanctions massives imposées par les États-Unis. Mais l’entreprise a réussi à surmonter cette difficulté, du moins en ce qui concerne les smartwatch.

Apple se fait battre par les montres Huawei

Bien que Huawei ait dépassé Apple dans les dernières données du marché, la firme de Cupertino est populaire. D’ailleurs, la société continue de partager les dernières mises à jour de la santé et du matériel de la dernière Apple Watch Series 10.

Mais les montres Huawei battent celles de chez Apple. C’est l’International Data Corporation (IDC) qui l’a laissé sous-entendre à travers sa dernière étude publiée qui détaille les paramètres de l’industrie des montres connectées d’aujourd’hui.

Désormais, la Chine a pris la première place en tant que plus grand marché de dispositifs portables. Ce pays aurait expédié 45,8 millions d’unités, soit une augmentation de 20,1 % d’une année sur l’autre. Et l’entreprise leader de ces chiffres, c’est Huawei Technologies.

https://twitter.com/MarketPulse360/status/1870047301630083355

Huawei prend le lead dans le monde des montres connectées

En termes de volume d’expédition, Huawei a pris la première place dans les expéditions mondiales de montres par rapport à Apple. Du 1er au 3e trimestre 2024, le géant technologique chinois a pu expédier un total de 23,6 millions d’appareils et a acquis une part de marché de 16,9 %.

Cela représente un taux de croissance de 44,3 % d’une année sur l’autre. Il n’avait pu expédier que 16,3 millions d’appareils entre le premier et le troisième trimestre 2023, avec une part de marché de 11,6 %.

Quant à Apple, ils n’ont pu expédier que 22,5 millions d’unités entre le premier et le troisième trimestre 2024, avec une part de marché de 16,2 %, contre 25,8 millions d’unités expédiées et 18,4 % de part de marché au premier trimestre 2023. Cela signifie que Cupertino a connu une baisse de 12,8 % de son taux de croissance d’une année sur l’autre pour le T1-T3 2024.

D’autres rivaux d’Apple font également émergence

Sinon, ce n’est pas seulement Huawei qui a battu Apple et a été en mesure d’afficher une croissance dans leurs chiffres sur le marché des montres connectées. D’autres rivaux d’Apple comme Xiaomi ont un taux de croissance de 26,5 % cette année. Et Samsung a eu un taux de croissance de 24,3 %. Ils ont aussi été en mesure de battre l’entreprise dans ce domaine.

La rivalité entre Apple et Huawei sur le marché de la technologie

Il existe une grande rivalité entre Apple et Huawei sur le marché mondial de la technologie. Cela date de l’époque où la marque technologique chinoise a été frappée d’une interdiction massive d’importation en provenance des États-Unis.

Cela a également entraîné l’interdiction pour l’entreprise d’utiliser des technologies américaines. Toutefois, cela n’a pas été un problème pour Huawei, en particulier cette année. En effet, l’entreprise a plus que rebondi et a même réussi à vendre plus d’iPhones en Chine.

Et aujourd’hui, Huawei a réussi à dépasser Apple en tête du marché mondial des smartwatch pendant plusieurs trimestres, et a même battu Cupertino en termes de croissance dans ce secteur.

