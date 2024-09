L’Apple Watch Series 10 est meilleure que l’Ultra, mais il lui manque un atout majeur

L’Apple Watch Series 10 s’est mise au même niveau que l’Ultra Watch 2. Mais un grand défaut ne permet vraiment pas de dire qu’elle est meilleure que cette montre connectée outdoor.

Il est en fait assez facile de découvrir de quel inconvénient il s’agit, car toutes les Apple Watch Series en sont pourvues. Voici de quoi il retourne.

Une montre connectée grandement améliorée

Avec son design plus fin et plus léger et l’écran le plus grand jamais vu sur une Apple Watch, la Series 10 comprend également de nouvelles fonctionnalités. Vous avez la lecture par haut-parleur, la détection de l’apnée du sommeil et une application de température. Sans compter qu’elle peut maintenant détecter la profondeur de l’eau et une recharge plus rapide.

L’Apple Watch Series 10 a fait l’objet d’une refonte substantielle cette année. Cette mise à niveau rapproche l’Apple Watch Series 10 de l’Apple Watch Ultra 2. Cela en fait sans doute la meilleure affaire avec des prix débutant à 399 $ soit 449 € au lieu de 799 $. Mais quoi qu’il en soit, elle a déjà un défaut.

La Series 10, une montre mise à niveau sauf en termes d’autonomie

Apple a clairement amélioré le modèle de l’année dernière à plusieurs égards. Cependant, il y a un domaine dans lequel l’Apple Watch Series 10 n’est pas à la hauteur : l’autonomie de la batterie.

Vous devrez toujours la recharger plus tôt que vous ne le souhaiteriez. L’Apple Watch Series 10 mise à niveau offre toujours une autonomie d’environ 18 heures. Cela fait pâle figure par rapport aux 36 heures d’autonomie par charge de l’Ultra 2.

Tout cela constitue une refonte assez mitigée de la célèbre smartwatch d’Apple. Elle ferait sans doute pâlir d’envie les propriétaires d’Ultra 2. Mais son autonomie est dérangeante.

Une recharge qui dérange

Le fait de devoir recharger l’Apple Watch tous les jours est de loin le plus gros inconvénient de l’Apple Watch Series 10. Alors qu’elle est considérée comme une excellente smartwatch, son autonomie fait tâche.

Il est véritablement dommage qu’Apple n’ait pas encore trouvé le moyen de la faire durer plus longtemps. L’autonomie de l’Apple Watch est restée inchangée depuis sa sortie en 2015, ce qui rend le problème encore plus frustrant.

L’autonomie d’une montre peut être augmentée

Les concurrents d’Apple ont montré qu’il était possible d’offrir une plus grande autonomie à une montre connectée. Les smartwatch Galaxy de Samsung en sont le parfait exemple. Elles offrent souvent aux utilisateurs plus de deux jours d’utilisation avant de devoir être rechargées. Même la Pixel Watch 3 de Google dure plus longtemps. De ce fait, les raisons pour lesquelles Apple n’augmente pas l’autonomie de sa Watch sont incompréhensibles.

Néanmoins, ceux qui évaluent les différences entre l’Apple Watch 10 et l’Apple Watch Ultra 2 auront plus de mal à se décider. Les deux modèles sont plus proches l’une de l’autre qu’auparavant. Mais il n’y a qu’un seul vainqueur pour ce qui est de savoir quelle montre a la meilleure autonomie et c’est l’Ultra Watch 2 qui l’emporte.

