Apple va ajouter l’envoi de SMS par satellite à sa smartwatch

Apple prévoit d’introduire des communications par satellite dans sa gamme de montres connectées Apple Watch d’ici 2025.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’envoyer des messages d’urgence et des signaux SOS même dans des zones sans couverture cellulaire. Voici ce que je peux vous dire sur le sujet.

Le prochain modèle de l’Apple Watch Ultra pourra se connecter à la flotte de satellites de Globalstar Inc

C’est encore un projet, mais les utilisateurs de la dernière version de l’Apple Watch Ultra pourront bientôt envoyer des messages texte hors réseau lorsqu’ils n’ont pas accès à une connexion cellulaire ou Wi-Fi.

La prochaine Apple Watch Ultra offrira donc une connectivité par satellite de manière autonome. Cela signifie que les utilisateurs n’auront pas besoin d’emporter un iPhone avec eux. Apple envisage également de passer des modems Intel à un modèle MediaTek pour la connectivité cellulaire de ces montres connectées.

Un projet qui date de quelques années

L’entreprise a d’abord lancé une fonctionnalité de communication par satellite avec l’iPhone 14 en 2022. Cela a permis aux utilisateurs de rester en contact avec les services d’urgence lorsqu’ils étaient hors réseau.

Cette capacité a été élargie l’année dernière pour permettre le contact avec des prestataires d’assistance routière. Apple a mis à jour cette fonctionnalité cette année pour permettre aux utilisateurs d’envoyer des messages à n’importe qui via iMessage.

Mais cela signifiait que les randonneurs et autres amateurs de plein air devaient toujours emporter leur iPhone pour utiliser la technologie. Désormais, ils n’auront besoin que de leur Apple Watch.

L’Apple Watch Ultra sera donc la première montre connectée grand public à disposer de capacités satellite. Cette initiative pourrait également donner aux consommateurs moins de raisons d’utiliser un dispositif de communication satellite autonome, comme l’inReach de Garmin.

Une autre mise à jour majeure sera le support du 5G RedCap

Comme autre nouveauté prévue au programme, une version à capacité réduite de la 5G. Cela vise à améliorer l’efficacité des appareils portables alimentés par batterie est aussi en projet.

« Les exemples d’applications qui seront abordées par RedCap incluent des appareils portables. Cela comprend des montres connectées, des dispositifs médicaux portables et des lunettes AR/VR bas de gamme. On a aussi de la vidéosurveillance, des capteurs industriels et des réseaux intelligents », explique l’entreprise derrière cette technologie.

De son côté, Apple continue de travailler sur la surveillance de la pression artérielle. Bien qu’il n’y ait pas de calendrier précis pour son arrivée.

Apple recherche à innover

L’entreprise expérimente également d’autres innovations en matière de santé, mais ces fonctionnalités pourraient prendre du temps à se développer. Apple tente de revitaliser son marché des appareils portables avec de nouvelles fonctionnalités. Cela intervient alors que la grande entreprise technologique cherche à se remettre de la récente baisse des ventes dans le marché des smartphones.

Les efforts d’Apple pour introduire l’envoi de messages par satellite dans ses montres connectées reflètent sa stratégie de cibler des marchés de niche. La société a également pour projet d’introduire des fonctionnalités innovantes qui différencient ses produits de ceux de ses concurrents.

Alors que le marché des appareils portables continue d’évoluer, de telles fonctionnalités pourraient apporter une valeur significative aux utilisateurs qui nécessitent des méthodes de communication fiables dans des zones reculées.

