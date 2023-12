Test de la Vantage V3, la dernière nouveauté de chez Polar

En termes de nouveauté, cela fait quelques années que la Vantage est sortie mais aucune modification n’a été apportée, sauf jusqu’à ce jour. Désormais avec la parution de la Vantage V3, Polar se démarque une nouvelle fois, et nous avons eu le privilège de tester cette montre connectée.

C’est une montre de sport combinant le meilleur de la technologie de chez Polar. Mais afin de savoir s’il s’agit réellement d’un bon modèle, voici de quoi il retourne.

Caractéristiques techniques Poids : total 57 g, sans bracelet 39 g

Dimensions : 47 x 50.8 x 14.5 mm

Ecran : 1.39 cm AMOLED 454 × 454 pixels

Capteurs : Baromètre, Boussole magnétomètre, Accéléromètre

Étanchéité : WR50

Autonomie : en mode entraînement 61 h, en mode montre 288 h, en mode entraînement avec économie de batterie 140 h

Présentation de la Polar Vantage V3

Il aura fallu trois ans, mais Polar a enfin présenté une nouvelle itération de la montre Vantage. Elle est officiellement intitulée Polar Vantage V3. La V3 peut suivre plus de 150 sports. Elle comprend des outils qui s’adressent aux athlètes professionnels, et pas uniquement aux consommateurs lambda.

Le boîtier est toujours en aluminium et le dessus est en verre Gorilla. Mais l’écran est désormais plus grand (1,39 pouce). Cette montre connectée est également dotée de nouveaux biocapteurs qui méritent d’être mentionnés. Puis, la société l’ayant conçu a également amélioré la fiche technique de la montre de fitness multisport de taille unique. Mais pour en avoir le cœur net, nous avons effectué un test de toutes les nouvelles fonctions de la Polar Vantage V3.

Design traditionnel mais sportif

En termes de design, il va sans dire que celui de la V3 est traditionnel. Elle est ronde et arbore une allure sportive comme presque tous les modèles de la marque. En ouvrant le paquet dans lequel elle se trouvait, nous avons trouvé la montre, le câble de charge USB-C, ainsi que la notice servant à la faire fonctionner. Puis, si vous voulez changer de sangle, un bracelet secondaire de plus petite taille accompagne le tout. Le début de ce test de la Polar Vantage V3 s’annonce donc bien.

Ensuite, pour plus de praticité lors de sa manipulation, cette smartwatch dispose de cinq boutons physiques texturés en plus de l’écran tactile. C’est idéal à employer quand vos doigts n’arrivent pas à glisser convenablement sur l’écran tactile. Il y a deux boutons à gauche et trois boutons à droite.

Mode de contrôle de la smartwatch

Si vous glissez vers le bas, vous accédez au panneau de contrôle des paramètres. Et il en va de même pour un accès rapide au mode « ne pas déranger » ou à la lampe de poche. Cette option est géniale. Lors de notre test de la Polar Vantage V3, nous l’avons trouvée très lumineuse. Surtout si elle est employée la nuit. Il est impossible de régler son niveau de luminosité. Mais qu’à cela ne tienne, Polar devrait rectifier ce défaut un jour ou l’autre. Sinon, elle est très utile.

En glissant vers le haut, vous aurez accès aux notifications du smartphone (messages). Et vers la droite ou la gauche, vous verrez toutes les pages de votre tableau de bord. C’est là que sont affichées vos statistiques. Puis, nous avons pu personnaliser celles que nous souhaitions afficher.

Un écran lumineux

Par la suite, en passant au test de l’écran AMOLED de la Polar Vantage V3, il faut dire qu’il est plutôt lumineux. Il a une résolution de 454 × 454 pixels. C’est près du double de l’écran MIP de la V2, qui avait une résolution de 240 × 240 pixels.

Ce qui signifie qu’il est nettement plus visible que celui du modèle précédent. En plein jour ou en pleine nuit, nous avons vu nos données de manière nette et précise. Et nous avons apprécié le fait que les couleurs soient très vives.

Lors de la poursuite de notre test de l’écran tactile de la Polar Vantage V3, il s’avère qu’il fonctionne assez bien dans des conditions sèches. Mais, cela peut s’avérer un peu difficile dans des conditions pluvieuses lors d’un entraînement.

Un faible niveau de personnalisation tout de même acceptable

Sinon, l’écran principal de la montre est légèrement personnalisable. Ce qui est discernable. Nous avons ainsi pu modifier les champs de données qui y sont affichés. Puis, nous avons pu changer les couleurs attribuées et choisir parmi quelques styles différents. Mais cela s’est arrêté là.

Ce qui est dommage, c’est qu’il n’y a pas de magasin d’applications pour les cadrans de montre personnalisés. Donc nous nous sommes contentés de ces quelques changements pour customiser la smartwatch.

Un processeur plus puissant

Ensuite, selon ce qui est décrit par Polar, la vitesse du processeur de la Vantage V3 est désormais de 275 MHz, contre 120 MHz pour la V2. Le fabricant affirme que la vitesse est 129 % plus rapide que celle de son prédécesseur. Ce qui devrait permettre à chaque utilisateur de naviguer plus rapidement en mode connecté. Toutefois, lorsque nous l’avons fait fonctionner en mode normal et intensif, la différence ne nous a pas paru très grande. Il s’est en effet avéré que la navigation est fluide, mais sans plus.

De plus, elle dispose de 37 Mo de mémoire vive. Ce qui représente une augmentation considérable par rapport à la V2. Sa capacité de stockage est d’environ 32 Go. Et c’est surtout cela qui nous a fortement intéressé. Cela va bien au-delà de la limite de 32 Mo de la V2.

Les fonctionnalités de la Polar Vantage V3 en termes de sport

Pour suivre, il ne fait aucun doute que la montre Polar Vantage V3 est plus avancée que ses consœurs en matière d’enregistrement de données sportives. Sa précision est même similaire à celle de la Suunto Vertical.

Pour les activités en extérieur

Si vous aimez pratiquer des activités sportives en extérieur, ce modèle de montre connectée est idéal. Elle possède un système de navigation globale par satellite, un guide d’itinéraire pas à pas fourni par Komoot, des cartes téléchargeables et bien d’autres options GPS. Vous ne vous perdrez donc pas en l’ayant au poignet. Mais, il va falloir que vous sachiez bien vous orientez sur un plan si vous prévoyez de l’utiliser dans des environnements inconnus.

Pour les sports de tout genre

Faite pour les sportifs aguerris ou amateurs, la Polar Vantage V3 offre plusieurs options d’entraînement. Training Load Pro est la première d’entre elles. Cette application vous indique les contraintes que vous exercez sur votre système cardiovasculaire et musculo-squelettique lors de vos séances d’entraînement.Vous disposez aussi de FitSpark, de FuelWise et de RecoveryPro pour vous aider à organiser vos entraînements de la meilleure manière qui soit.

Les fonctionnalités de la Polar Vantage V3 en matière de santé

En ce qui concerne le domaine de la santé, il y a maintenant un capteur de température de la peau sur la Polar Vantage V3. Et les capteurs sont maintenant meilleurs pour mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang. La fonction ECG est également présente. Et la mesure de la fréquence cardiaque optique est l’une des avancées à ce jour selon la société.

Cependant, en testant la Polar Vantage V3 en vrai pendant quelques jours, nous avons remarqué quelques bugs. Le capteur optique de fréquence cardiaque n’est parfois pas très précis. Le fait qu’une séance d’entraînement soit parfaitement enregistrée le jour j ne l’est pas le jour suivant. Et parfois, la précision est tout simplement moyenne. C’est préoccupant.

Mesure des données du sommeil

Par contre, il n’en va de même pour les données relatives au sommeil. Elles sont affichées de différentes manières. Vous pouvez les voir sur la page Recharge nocturne, qui indique si la montre pense que vous avez bien dormi. De cette manière, vous pourrez adapter ou revoir complètement votre routine de sommeil afin d’être toujours dans une forme olympique au réveil. Et lors de notre test de la Polar Vantage V3, cette fonction ne bug pas, heureusement.

Autonomie

Puis, d’autres changements ont été apportés au fonctionnement général de la montre de sport connectée. La Polar Vantage V3 possède maintenant une fonction Bluetooth 5.1 et une connectivité USB-C.

Par la suite, c’est aussi au niveau de son autonomie que des modifications ont été apportées. Polar a notamment effectué une augmentation de l’autonomie de la batterie du GPS à 43 heures (suivi GPS en pleine fidélité) et 140 heures (taux de suivi réduits). Officiellement, cette smartwatch est donc dotée d’une batterie de 488 mAh. Ce qui veut dire que la durée de vie de la batterie de la montre connectée en utilisation normale est de 8 jours. Et, elle est d’environ 5 jours avec l’écran toujours allumé.

Verdict

Au final, la Polar Vantage V3 est innovante. Son design est sportif et attrayant. L’écran est brillant et facile à lire. Et les boutons sont faciles à utiliser tandis que l’interface n’est pas lente. C’est l’un des meilleurs produits que Polar ait sorti à ce jour.

L’ajout de cartes est réussi pour une première tentative. Le fait d’avoir deux niveaux de détails est plutôt pratique. Mais, nous sommes surtout heureux de constater que la marque Polar s’est évertuée à ajouter plusieurs fonctions de santé à la smartwatch. Mais curieusement, l‘indice d’étanchéité a été rétrogradé à WR50, alors que la V2 affichait un indice WR100. Il est toujours possible de nager en piscine en portant ce tracker au poignet. Mais c’est une décision plutôt étrange que la marque a prise à ce niveau.

Beau design sportif et durable

Ecran plus lumineux que le modèle précédent

Pas de magasin d’application pour les cadrans de montre

Impossible de régler niveau de luminosité de la lampe torche

