Test de la Garmin Forerunner 255 : une montre outdoor spéciale !

Parmi les montres connectées produites par la marque Garmin, la Forerunner 255 est un modèle qui a mérité toute notre attention lors de notre test. Cette tocante digitale semble tout à fait normale en apparence. Mais elle recèle de nombreuses options intéressantes.

Son apparence sportive ne trompe pas. C’est en effet une smartwatch qu’il est possible de porter pour aller courir. Mais voici ce qu’elle a réellement dans le ventre.

Présentation de la Garmin Forerunner 255

Caractéristiques techniques Ecran : 45 mm, 1,3’ avec écran couleur MIP transflectif

Connectivité : Bluetooth et ANT+

Poids : 49 g

Étanchéité : 5 ATM – 50 mètres

Autonomie: 30 heures en mode GPS et jusqu’à 14 jours en montre connectée

Sortie en 2022 la Forerunner 255 de Garmin est un modèle muni d’un GPS multi bande. Elle intègre un altimètre barométrique et un suivi du sommeil nettement amélioré. Et cette smartwatch comporte d’autres atouts. Adaptée aux coureurs, aux nageurs et aux cyclistes, c’est l’une des meilleures montres produite par la marque américaine. Sans compter qu’elle dispose d’un bon rapport qualité-prix.

Les différents composants de cette smartwatch

La Forerunner 255 possède cinq boutons dont trois se trouvent sur le côté gauche et deux sur le côté droit. L’écran, derrière le verre Gorilla de celle-ci, est de type MIP (memory in pixel). Ce qui lui confère un aspect plus discret que les écrans AMOLED plus lumineux de type iPhone, dont l’Epix 2 est équipée.

Elle est disponible en versions standard et Music. Et elle est proposée en deux tailles de boîtier. L’un fait 46 mm avec un écran de 1,3 pouce et l’autre 41 mm avec un écran de 1,1 pouce. La lunette en polymère renforcé de fibres rend la montre très légère. En effet, le modèle possédant le plus grand écran pèse 49 g. Tandis que celle qui possède une taille plus petite pèse 39 g.

Le bracelet en silicone est légèrement extensible et ses trous sont très rapprochés. Ce qui vous permet de l’ajuster lors de vos activités sportives. Il suffit seulement de veiller à ce que la smartwatch ne bouge pas pour une précision optimale du HRM.

Un bon GPS

En parlant du GPS, celui de cette montre connectée intègre trois modes de fonctionnement. Il peut fonctionner seul, en mode multi GNSS (combinant GPS, GLONASS et Galileo) et en mode multi GNSS double fréquence. C’est véritablement incroyable, car le mode double fréquence est capable d’afficher un suivi très poussé et précis de votre position.

C’est très efficace dans n’importe quel environnement, même en ville. Et les données tracées par cette Forerunner sont même plus claires et nettes que celles qui peuvent s’afficher sur un smartphone.Le GPS de cette tocante manuelle est donc plus précis que celui du modèle précédent. Mais son activation entame lourdement la batterie.

La Garmin Forerunner 255, une montre non tactile

Lors de notre test, nous n’avons eu aucun mal à manier la Garmin Forerunner 255 pendant toute la durée de nos activités. Alors qu’il s’agit là d’une montre non tactile elle peut être maniée comme n’importe quelle autre smartwatch. Il faut seulement y prendre goût.

Si vous désirez par exemple, changer le cadran de la montre. Il est entièrement personnalisable. Il suffit de sélectionner celui qui vous plaît parmi les différents choix qu’elle vous propose et le tour est joué.

Options sport

C’est une montre connectée très réactive. En activant la fonction Endurance Training, la Forerunner 255 sait directement quel exercice est en cours et l’enregistre. Que vous marchez, courez ou que vous soyez en train de vous reposer, la montre sait ce que vous faites. Puis, elle réagit en conséquence.

En tant que montre multisport, elle convient parfaitement aux amateurs de fitness qui pratiquent des entraînements par intervalles. Sa boussole est aussi très utile pour les randonnées. Cette montre ne dispose toutefois pas d’une application de cartographie.

Mais pour le cyclisme, elle est très utile, car la fonction VO2 max nous a permis de garder un bon rythme lors de notre test de la Garmin Forerunner 255. La possibilité de se connecter à de nombreux gadgets pour vélos via Bluetooth est avantageux.

Il est possible d’ajouter un nombre presque illimité au menu des profils sportifs, du ski, en passant par l’aviron, le yoga et les exercices de Pilate. Et c’est également le cas en matière de natation. Cette Garmin peut être portée lors de vos entraînements sous l’eau. Elle est étanche jusqu’à 50 mètres.

Musique

La version Music de la Forerunner 255 a un lecteur de musique intégré. Elle peut stocker des morceaux à partir de votre ordinateur en utilisant Garmin Express. Tout comme elle peut lire de la musique à partir de votre téléphone. Mais le plus intéressant, c’est le fait qu’elle est capable de se connecter directement à une plateforme et stocker une playlist entière dans sa mémoire de 4 Go.

Ceux qui aiment écouter leurs tubes préférés en courant peuvent se munir d’écouteurs Bluetooth afin d’en profiter. Mais sinon, il est aussi possible de coupler la montre à une enceinte sans fil afin de profiter de votre playlist lors de votre séance de fitness en salle.

L’un des autres avantages que les montres connectées de Garmin offrent, c’est la fonction de paiement sans contact. Grâce à Garmin Pay, vous n’avez normalement pas à sortir votre portefeuille. En montrant l’écran de la montre à un TPE connecté à cette application vos achats sont vite réglés.

Cependant, toutes les banques ne sont pas affiliées au réseau de la marque. De ce fait, si c’est une fonction qui vous est absolument indispensable, il vaudrait mieux vous renseigner auprès de votre institution bancaire avant de prendre la décision d’acheter une Forerunner 255.

Un niveau de connectivité impressionnant

Grâce à Garmin Connect sur votre smartphone, vous pourrez consulter toutes vos données sportives et de santé. Votre historique y est conservé à l’exception du suivi du sommeil et de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC).

Lorsqu’elle est liée au smartphone de son propriétaire, l’écran fait clignoter les messages WhatsApp, les titres de l’actualité et d’autres notifications. Pour suivre, c’est une montre très intuitive en mode connecté. Lors de notre test de la Garmin Forerunner 255, elle nous a indiqué précisément combien de minutes cela prenait d’effectuer le trajet entre notre domicile et le bureau. Et cela a été fait sans que nous lui donnions l’ordre de le faire. C’est assez pratique afin d’organiser notre temps de route, mais énergivore.

Autonomie de la batterie

En ce qui concerne le temps d’utilisation maximal de cette Forerunner, il est dit sur le papier qu’elle peut durer 14 jours en mode normal. Et lorsque des applications lourdes sont employées dans plus de 24 heures sa durée d’utilisation maximum est de 30 heures.

Or, ces données sont relatives quand on emploie réellement cette montre connectée. Lors de notre test de cette Forerunner 255 de Garmin, la charge a tenu une semaine au vu de nos différentes activités.

Garmin Forerunner 255: suivi de la santé et du sommeil

Puis, afin de suivre la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) et les phases de sommeil, il est dit qu’il est nécessaire de porter la Forerunner 255 au lit pendant trois semaines afin d’établir une nouvelle base de référence. A partir de là, elle vous donnera des informations très précises sur vos habitudes.

Même si, lors de notre test, il s’avère que la Forerunner 255 de Garmin a eu besoin de 10 jours d’utilisation avant de commencer à faire des recommandations basées sur les données de sommeil qu’elle a collectées.

Mesure des constantes durant un effort physique

Le cardiofréquencemètre assure un bon suivi quand le propriétaire désire connaître ses constantes de santé. Si, comme nous, vous ne présentez pas de variations de fréquence cardiaque lorsque vous faites de la course à pied sur longue distance.

Nous vous faisons remarquer que la montre offre des résultats similaires à ceux obtenus avec la ceinture pectorale Polar H10. Tandis que lors d’un exercice de fragmenté, la Forerunner 255 a noté les variations élevées de notre pouls espacées de plusieurs minutes.

Mesure des constantes de sommeil

Après une nuit de sommeil, au réveil elle est capable de vous donner un score global mentionnant comment nous avons dormi. C’est très utile pour les personnes cherchant à mieux contrôler leur routine d’endormissement si tel est leur objectif.

La fonction Body Battery affiche un rapport matinal au réveil qui exclut la température du corps pendant le sommeil. Mais l’utilisateur peut voir la météo et d’autres informations. Cette fonction est similaire à celle proposée par une Apple Watch.

Verdict

Possédant de nombreuses fonctionnalités sportives et de bonnes applications de suivi de la santé, la Garmin Forerunner 255 talonne les montres les plus chères après notre test. Pourtant, c’est un modèle considéré comme étant un produit situé en milieu de gamme. Idéale pour les personnes qui n’ont besoin que de cela, cette montre offre un bon rapport qualité-prix.

Et sa légèreté est un vrai atout, car les Garmin sont connues pour être assez lourdes. Là, ce n’est pas le cas. La précision des données que cette montre connectée fournie est également incroyable surtout. Elle possède un bon cardiofréquencemètre. Et la seule vraie ombre au tableau, c’est l’absence de fonction de préparation à l’entraînement.

Bonne précision du GPS et du cardiofréquencemètre

Bonne autonomie de plus d’une semaine

Nombre d’applications reconnues reste encore trop faible

Rétroéclairage parfois trop puissant car dépourvu de capteur de luminosité embarqué

