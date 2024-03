Test de la Forerunner 165, la superbe nouveauté de chez Garmin

Garmin est un acteur de premier plan dans le domaine des montres connectées de course à pied. Avec la sortie de la Forerunner 165 et de la Forerunner 165 music que nous avons récemment testé, la société met une nouvelle smartwatch en avant.

Dotée de nombreuses fonctionnalités et d'un écran AMOLED, cette montre apporte une nouvelle perspective sur le marché des tocantes digitales dédiées aux sportifs.

Présentation de la Garmin Forerunner 165

Caractéristiques techniques Dimensions : 43 x 43 x 11,6 mm

Ecran : 30,4 mm (1,2 po) de diamètre, 390 x 390 pixels

Poids : 39 g

Étanchéité : Nager, 5 ATM

Autonomie : jusqu'à 11 jours utilisation normale et jusqu'à 19 heures mode GNSS, GPS seul

A ce qu'il paraît, la Forerunner 165 de Garmin comble un vide nécessaire dans la gamme des meilleures montres pour les coureurs en tout genre. Même si d'un côté, les Garmin Forerunner 45 et 55 sont des montres connectées considérées comme très fiables et très bon marché, elles commencent à se faire vieilles.

Puis, d'un autre côté, il y a les modèles avancés Garmin Forerunner 265 et Garmin Forerunner 965 . Sauf qu'elles sont beaucoup trop chères pour la plupart des consommateurs. Il est donc agréable d'avoir une option entre les deux. C'est pourquoi, la Garmin Forerunner 165 est sortie et voici comment elle se comporte lorsque nous lui avons fait passer un test.

Design

De prime abord, le design de la 165 est terriblement similaire à celui de la 265, jusqu'au profil et au bouton « run » redessiné. La montre dispose d'un écran tactile AMOLED de 1.2 pouces tactile dont la résolution est de 390×390 pixels. L'ensemble est très attrayant, offrant une véritable valeur en termes de fonctionnalités.

Ensuite, vous trouverez 5 boutons répartis sur ses côtés, comme sur la plupart des montres de sport Garmin. Les trois boutons situés sur le côté gauche servent principalement à naviguer dans les menus. Les deux autres boutons, situés sur le côté droit, servent à confirmer une action, revenir en arrière ou partir (ainsi qu'à démarrer/arrêter).

Vous pouvez également appuyer longuement sur l'un de ces boutons pour obtenir d'autres fonctions, y compris la possibilité de configurer l'accès rapide à une application.

Fonctionnalités

Ce modèle de smartwatch présente cependant deux différences principales. Lors de notre test de la Garmin Forerunner 165, nous avons constaté qu'elle ne dispose pas de GPS bi-fréquence. Et ce modèle utilise le capteur de fréquence cardiaque Elevate v4.

Pourtant, Garmin a introduit le plus récent Elevate v5 l'année dernière. De ce fait, on se demande encore pourquoi il n'a pas été placé dans cette smartwatch. Cela signifie que vous n'avez pas accès aux fonctions de détection de l'électrocardiogramme et de la fibrillation auriculaire récemment lancées par Garmin.

En contrepartie, cette montre possède la fonction Morning Report introduite dans la Garmin Forerunner 955 l'année dernière, et la détection de sieste introduite dans la Garmin Venu 3.

Aspects ludiques de la Garmin Forerunner 165

Pour suivre, c'est une montre de course qui conserve une grande partie de ce qui fait la popularité de cette série de smartwatch produite par Garmin. Mais c'est son écran qui est véritablement fascinant.

Lors de notre test de la Garmin Forerunner 165, la nuit, son mode de luminosité peut être fortement baissé. Il existe un mode de sommeil dédié. Il garantit qu'elle ne vous aveugle pas au hasard au milieu de la soirée ou lorsque vous vous déplacez. Ce mode est sans doute le mieux exécuté de toutes les montres AMOLED disponibles sur le marché. L'Apple Watch arrive tout juste derrière.

Inversement, dans des conditions de forte luminosité, comme à l'extérieur en plein soleil, l'écran est suffisamment lumineux.

L'avantage des écrans AMOLED est que la luminosité peut être utilisée pour d'autres choses. Dans ce cas-ci, il peut servir de lampe de poche. Il existe un mode de ce type avec trois réglages de lumière blanche et un réglage de lumière rouge. Vous pouvez y accéder depuis le menu des commandes.

Suivi de la santé

En ce qui concerne les mesures des paramètres de santé, la Garmin Forerunner 165 testée peut mesurer de nombreuses données. Comme toutes les montres connectées, elle peut surveiller en permanence votre fréquence cardiaque 24h/7 si vous avez cette fonction.

En outre, la surveillance de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) peut fournir des informations supplémentaires sur votre niveau de stress et votre état de récupération. L'analyse de ces mesures vous aide à comprendre l'état de forme physique. Ce qui permet de mieux cadrer un entraînement ou l'organisation d'une journée de travail.

La mesure de Pulse Ox vous permet de garder un œil sur vos niveaux de saturation en oxygène quand vous faites de la randonnée en altitude. Et la VO2 max, est un indicateur clé de l'état de votre rythme cardiaque. Ces données sont relevées en fonction de vos données d'activité.

Remise en forme et maintien du bien-être du porteur

Après quoi, si vous désirez rester actif, cette montre connectée est également capable d'afficher vos minutes d'activité d'intensité modérée et vigoureuse. Cela pousse bien souvent les sportifs aguerris à maintenir un certain rythme de vie.

Le stress est aussi un facteur prévalent dans la vie moderne. Sa gestion est cruciale pour notre bien-être général. Et heureusement, lors de notre test, il s'avère que la Forerunner 165 de Garmin peut surveiller ce paramètre.

Et après vos nuits, sachez que, comme nous, vous pouvez obtenir un score de sommeil personnalisé. Il vous renseigne sur vos différentes phases de sommeil. Et cela nous a grandement aidés à gérer notre routine d'endormissement. D'ailleurs, cette montre connectée peut aussi enregistrer automatiquement vos courts temps de repos pour vous aider à mieux récupérer.

Options sports

Puis, la principale raison pour laquelle nous avons acheté une montre Garmin, c'est pour ses fonctions sportives. Lors de notre test, la Forerunner 165 accomplit la majorité des profils sportifs que les gens veulent.

Garmin Connect propose une vaste bibliothèque de programmes d'entraînement gratuits. Il y a notamment des programmes de HIIT, de musculation, de cardio, de yoga et de Pilates. Et, il existe une sélection variée d'entraînements dénommée Cross- Training qui vous permet d'incorporer de la variété dans vos activités. En l'essayant, cela nous a évité les stagnations sur les mêmes exercices.

Accès à ces options

Pour commencer un sport ou une séance d'entraînement, il suffit d'appuyer sur le bouton en haut à droite, ce qui ouvre la liste des profils sportifs. Vous pouvez en ajouter à vos favoris (qui apparaîtront en haut de la liste) et en modifier l'ordre. Une fois en marche, la montre peut mesurer votre cadence de course, la longueur de la foulée, le temps de contact avec le sol et l'oscillation verticale.

Vous pouvez créer des parcours dans l'application Garmin Connect et les synchroniser directement avec la montre. Puis, vous disposez de plans d'entraînement adaptés à la course. Elles suggèrent des séances d'entraînement basées sur l'historique des données d'exercice et de récupération.

Puis, pour les utilisateurs occasionnels, le GPS est certes moins précis dans les environnements difficiles tels que les villes ou les forêts denses. Mais c'est un compromis acceptable vu qu'il s'agit d'une montre de milieu de gamme.

Autonomie

En ayant passé des journées à tester la Garmin Forerunner 165, il s'avère que la batterie dure environ 5 jours entre deux charges. Nous avons gradé l'écran allumé en permanence, appliquer le suivi du sommeil pendant la nuit et une seule course de 40 minutes.

Ce délai ne bat pas l'endurance de la 265. Mais, c'est suffisant par rapport à celui des montres connectées concurrentes. En réglant l'écran pour qu'il ne s'allume que lorsque vous tournez votre poignet, l'autonomie de la batterie passe à plus de 11 jours. C'est déjà plus long.

Toutefois, il faut savoir que les courses consomment environ 6% de batterie pour chaque heure passée en mode enregistrement de données. Et ce pourcentage augmente si vous activez Spotify. Par conséquent, son autonomie totale dépend de votre manière de l'utiliser. Mais une fois la batterie à plat, sachez qu'une charge complète se fait via le câble USB-C, et cela prend environ une heure.

Verdict La Forerunner 165 est une excellente montre connectée de course à pied qui condense les meilleures options de chez Garmin. Au même titre que ses consœurs, ce produit est de classe supérieure. Pourtant, c'est un modèle simplement désigné et moins cher. Elle est dotée d'un superbe écran OLED clair et lumineux, facile à lire en courant ou en marchant. Cette smartwatch dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour suivre votre rythme de vie et vos performances. Et sa batterie est suffisamment endurante pour vous permettre de profiter de toutes les applications qu'elle a à offrir. Son corps compact et léger rend ce modèle confortable à porter, même lors de longues séances d'entraînement. Puis, la combinaison des touches et des boutons rend son usage plus facile si vos doigts sont mouillés ou gantés. Les seuls attraits qui manquent à l'appel sont les cartes hors ligne et la prise de mesures d'entraînement plus avancées. Sans compter le fait que son prix devrait être remanié à la baisse, car elle ne présente pas d'option lecture de musique hors ligne. Sinon, l'absence d'un suivi GPS multibande plus avancé ne semble pas avoir d'impact significatif sur la précision du suivi. Voilà pourquoi cela reste un vrai bijou de technologie à avoir. On aime Son design tendance et sportif

Prix attractif On aime moins Pas de fonction ECG

Pas de cartes hors ligne