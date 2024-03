Avec ce système, BMW évitera les accidents de motos et scooters électriques

Avec le tout nouveau système révolutionnaire de BMW, fini les accidents et les soucis de visibilité dans les virages. Grâce à cette innovation, la sécurité sur les routes prend une nouvelle dimension.

Dans le monde de la moto et des scooters électriques, la sécurité est une préoccupation majeure. Chaque année, des milliers d'accidents sont recensés, souvent dus à des problèmes de visibilité et de contrôle dans les virages. Mais BMW, le géant de l'innovation, vient bouleverser les règles du jeu avec un système révolutionnaire qui promet de réduire considérablement ces risques !

Zero Motorcycles a récemment fait sensation en déposant un brevet pour un embrayage fictif sur ses motos électriques, se rapprochant ainsi des performances des motos à combustion interne. Et maintenant, BMW frappe fort avec son propre coup d'éclat technologique. En fait, le constructeur allemand travaille sur un système d'éclairage conçu pour améliorer la sécurité des conducteurs de deux roues électriques dans toutes les situations. En particulier dans des situations délicates telles que les virages étroits.

Si vous vous souvenez, BMW avait déjà introduit un système d'éclairage adaptatif pour les virages. Ce système utilise un miroir réfléchissant dans le bloc optique qui s'ajuste en fonction de l'inclinaison du véhicule pour compenser son mouvement de roulis. Une avancée qui améliore considérablement la visibilité dans les virages. Mais le nouveau brevet de BMW va encore plus loin en proposant un stabilisateur intégré au bloc optique de phare des motos et scooters électriques.

Le stabilisateur intégré au système d'éclairage fonctionne sur le principe d'un « gimbal », une technologie largement utilisée pour maintenir la stabilité des caméras ou des smartphones. Cette innovation révolutionnaire permet au phare de rester parfaitement stable dans trois axes différents, offrant ainsi une visibilité optimale dans toutes les conditions.

Stabilité optimale sur 3 axes différents

L'un des aspects les plus impressionnants de ce système est sa capacité à anticiper et compenser les mouvements de la moto dans les virages. Grâce à des capteurs sophistiqués et une centrale inertielle de pointe, le système détecte le moment où la moto commence à pencher dans un virage. Il ajuste automatiquement l'angle du phare pour illuminer la trajectoire, assurant ainsi une conduite en toute sécurité même dans les virages les plus serrés.

Mais les fonctionnalités de ce système ne s'arrêtent pas là. Il adapte également la luminosité du phare en fonction des conditions environnementales. Par exemple, lorsqu'il pleut ou que le brouillard réduit la visibilité, le système augmente l'intensité du faisceau lumineux. Cela garantit une meilleure visibilité et permet au pilote de réagir plus rapidement aux dangers potentiels sur la route.

De plus, ce système dispose d'alertes visuelles et sonores intégrées au tableau de bord pour prévenir le pilote des obstacles ou des dangers potentiels sur la route. Ces alertes en temps réel permettent au conducteur de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents et assurer sa sécurité.

Le contrôle de ces axes est assuré par la même centrale inertielle (IMU) déjà présente sur de nombreuses motos BMW. Cette IMU surveille la rotation et l'inclinaison de la moto, agissant ainsi sur les aides à la conduite pour une expérience de conduite plus sûre et plus agréable. Bien que ce système soit encore en développement, il pourrait équiper les futurs modèles électriques de BMW.