Soldes d’été : la Suunto 9 Baro avec bracelet en silicone à prix fou !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée d’exception ? La Suunto 9 Baro avec bracelet en silicone fait actuellement l’objet d’un super bon plan ! Venez la découvrir sur Amazon !

C’est une occasion à ne pas manquer, car ce produit est l’un des meilleurs de la marque finlandaise Suunto. Voici de quoi il s’agit.

Promo -33% Suunto 9 Baro Montre GPS avec Batterie Longue Durée et Mesure du Rythme Cardiaque au Poignet Montre GPS multisports robuste...

Conçu pour l'entraînement, la ...

Contrôlez la musique depuis vo...

Combinaison d'un design scandi... 299.00 € 199.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

La Suunto 9 Baro avec bracelet en silicone à – 33 % !

Alors qu’à l’origine cette montre connectée coûte 299,00€, les soldes d’été sur Amazon France permettent maintenant de pouvoir se procurer cet article à petit prix. Grâce au bon plan dont elle bénéficie, la Suunto 9 Baro est seulement à 199,00€ !

C’est une véritable aubaine à saisir car vous économiserez 100€ en l’achetant dès maintenant ! De plus, cette offre ne concerne pas uniquement le modèle pourvu d’un bracelet en silicone blanc. Cette offre s’applique aussi au modèle muni d’un bracelet en silicone noir. Il fait aussi l’objet de la même promotion. Ce qui vous donne le choix entre deux coloris qui sont très intéressants.

Les atouts de cette montre connectée fabriquée par Suunto

La formidable Suunto 9 Baro Black or White a une lunette en acier inoxydable, son verre est en cristal de saphir et son boîtier est fait de polyamide renforcé de fibre de verre. C’est une vraie montre de compétition dont la durabilité est incroyable. Elle pèse 81 g avec le bracelet et peut être emmené partout.

Si vous êtes du genre à partir faire des randonnées le week-end ou des activités en extérieur, c’est le parfait compagnon de route. Elle est grandement étanche. Vous pouvez la porter en nageant ou en faisant de la plongée, elle résiste à une pression de 10 ATM.

Ce bon plan concernant la Suunto 9 Baro tombe vraiment à pic, car vu qu’il fait beau et chaud, c’est le moment de sortir et de profiter de vos vacances !

