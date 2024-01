Découvrez ces nouveaux équipements sans fil pour les créateurs nomades

Shure, leader mondial de l’audio professionnel, continue de dominer le marché de la création de contenu en lançant deux nouveaux équipements sans fil portables au sein de sa gamme SLX-D. Le récepteur portable numérique sans fil SLXD5 et l’émetteur numérique sans fil plug-on SLXD3 sont conçus pour répondre aux besoins des créateurs nomades. Ces derniers offrent fiabilité, qualité sonore et compacité.

Une alternative compétitive pour les créateurs nomades

Les créateurs nomades cherchant à produire des contenus de haute qualité dans des environnements RF complexes peuvent désormais compter sur le SLXD5 et le SLXD3 de Shure. Le récepteur portable numérique sans fil SLXD5 offre des performances RF dignes du système SLX-D dans un format compact. Ce dernier est plus adapté à une utilisation sur le terrain. Le mode Multi-Mic simplifie la gestion de plusieurs sources sonores. L’émetteur plug-on SLXD3 transforme tout micro XLR en une source sans fil, idéal pour les micros canon montés sur perche.

Des performances audio professionnelles et une portée exceptionnelle

Avec 32 canaux par bande de 44 MHz et une portée de transmission de 100 mètres, les systèmes portables SLX-D garantissent des performances RF de premier ordre, même dans des conditions imprévisibles. Les formats audio numériques 24 bits et une plage dynamique de plus de 118 dB assurent une clarté audio professionnelle sans ajustements de gain nécessaires.

Facilité d’utilisation et installation rapide

Les systèmes portables SLX-D de Shure sont prêts à l’emploi et faciles à prendre en main. Le récepteur portable numérique sans fil SLXD5 recherche automatiquement la meilleure fréquence grâce à la synchronisation infrarouge (IR Sync). Les écrans OLED permettent de surveiller la batterie, le niveau audio et la qualité RF. Le guide de configuration SLX-D offre un accès facile à des contenus pédagogiques.

Prix et disponibilité

Le récepteur numérique portable sans fil SLXD5 est disponible au prix de 469 euros TTC, avec des accessoires inclus. L’émetteur sans fil numérique plug-on SLXD3 est disponible au prix de 419 euros TTC. Ils peuvent être achetés séparément ou dans des systèmes complets compatibles avec la gamme SLX-D.

Shure continue d’innover pour répondre aux besoins des créateurs de contenu nomades. Il offre des solutions de qualité professionnelle dans des formats compacts et abordables. Ces nouveaux équipements sont disponibles dès maintenant pour améliorer vos productions mobiles.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.