Bientôt une Samsung Galaxy Watch Ultra pour contrer Apple ?

Le géant coréen Samsung s’apprête à lancer mondialement la production d’écrans pourvus de Micro LED. Cette nouvelle technologie d’affichage sera également intégrée sur des appareils de plus petite taille, y compris les montres connectées. Et une question se pose: est-ce que cela marquerait la venue d’une Samsung Galaxy Watch Ultra ?

Brisant les limites précédentes, l’invention de l’écran Micro LED va maintenant ouvrir la voie aux téléviseurs à écran ultra-large. Samsung l’introduit dans les écrans de 76, 89, 101 et 114 pouces pour la production d’appareils électroniques grand public. Et cette technologie bénéficiera aussi aux smartwatch.

Caractéristiques de la technologie Micro LED

Le nouvel écran dont les téléviseurs Samsung possèdent de petites LED. Officiellement, leur taille est inférieure à 100㎛ (micromètres). Il est plus fin et émet de la lumière sans rétroéclairage ni filtre de couleur.

Et il s’avère que la taille des micro-LED de Samsung est inférieure à 50㎛. Les éléments RCG sont constitués de composants inorganiques qui éliminent tout problème de brûlure. Les personnes regardant ce type d’écran ne subiront normalement pas de gêne visuelle. Ce qui serait idéal sur une éventuelle Samsung Galaxy Watch Ultra.

Cette smartwatch disposerait d’une qualité de l’image incroyable. Étant donné qu’un écran Micro LED peut être maintenu allumé pendant plus de 100 000 heures. Ces nouveaux écrans offrent donc un rapport de contraste exceptionnel. Sans compter le fait qu’ils émettent de la lumière lorsque l’intensité d’éclairage de l’appareil est à son maximum.

Arrivée d’une Samsung Galaxy Watch Ultra : vrai ou faux ?

Le lancement d’une Samsung Galaxy Watch Ultra reste cependant un mystère encore non confirmé par la marque coréenne. Mais ce qui est sûr, c’est qu’afin de commercialiser les Micro LED pour les smartwatch, l’entreprise Samsung tend à remplacer l’OLED de sa Galaxy Watch d’ici un an.

Après avoir créé l’équipe Micro LED à la fin de l’année dernière, l’entreprise produisant les Galaxy Watch a déjà commencé à développer ces écrans spéciaux pour les montres connectées. Cela a pris un an de travail. En ayant commencé par la phase de recherche et de développement, le voyage de l’écran sur les petits gadgets électroniques grand public commencera bientôt. Est-ce que cela marquera le début d’une concurrence encore plus féroce pour détrôner le géant Apple ? Nul ne saurait le dire pour le moment.

Une montre connectée susceptible d’être produite

Une rumeur récente affirme néanmoins que le géant coréen Samsung travaille sur un modèle de Galaxy Watch Ultra. Elle comprendra le nouvel écran Micro LED. Suivant les traces de l’Apple Watch Ultra, la nouvelle montre présenterait un meilleur écran. Et des fonctionnalités améliorées par rapport aux modèles actuels de la Galaxy Watch en feront peut-être l’un des produits les plus avancés sur le marché.

Mais à l’instar de cette avancée, le grand public s’attend également à l’intégration des Micro LED dans les smartphones et autres appareils intelligents. Cela permettrait de leur conférer une meilleure luminosité. Toutefois, la commercialisation de ces nouveaux types d’écrans coûtera sans doute plus cher aux utilisateurs.