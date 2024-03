La Samsung Galaxy Watch 7 réserve de nombreuses nouveautés !

Le coup de cœur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectée ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

De nouvelles rumeurs concernant les prochains modèles de montres connectées Galaxy Watch de Samsung ont récemment fait surface. Elles concernent la sortie de la prochaine série Galaxy Watch 7, et il y a des nouveautés au programme.

La rumeur a été repérée après que le leaker @kro_roe ait pris la parole sur X (anciennement Twitter). Voici de quoi il retourne.

Parmi les nouveautés, une troisième variante de la Galaxy Watch 7 ?

Il est dit que la marque coréenne Samsung lancera une nouvelle série de Galaxy Watch. Et à ce propos, de nouvelles informations ont récemment été exprimées à ce sujet. A ce qu'il paraît, trois nouveaux modèles de montres connectées pourraient sortir au lieu de deux à l'avenir. Aux côtés de la Galaxy Watch 7 Classic et de la Galaxy Watch 7 Pro, une troisième option serait donc à envisager.

Il est vrai qu'il est trop tôt pour infirmer ou confirmer cette information. Mais la 3ème des nouveautés annoncée par Samsung pourrait potentiellement adopter l'ancien design carré de la marque. C'est là une autre rumeur qui circule.

Une routine cassée pour plus de fun

Depuis que Samsung est revenu à Wear OS, la marque a sorti deux modèles de Galaxy Watch par an. Cela a commencé par la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic en 2021. L'année dernière, Samsung a lancé ses plus récentes smartwatch qui sont la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic. Par conséquent, il aurait été normal d'avoir droit à des nouveautés comme la Samsung Galaxy Watch 7 et une Watch 7 Classic. Sauf qu'il peut en être autrement.

Si les rumeurs d'une troisième variante s'avèrent exactes, elle rejoindra ses consœurs. Mais cela marquera la première fois que Samsung aura dévoilé trois versions différentes en même temps. Et il faut bien dire que cela provoquera la surprise générale et plus de fun en un sens.

Une nouvelle puce en perspective ?

Parallèlement à ces rumeurs d'un modèle à écran carré, un autre leaker X/Twitter, @TheGalox_, a déclaré que la série Galaxy Watch 7 pourrait utiliser une nouvelle puce Exynos W940. Elle pourrait apparemment fonctionner 30 % plus vite que l'Exynos W930 utilisé dans la Galaxy Watch 6.

Cependant, cette rumeur ne peut pas être vraie. L'auteur de la fuite a l'habitude de se tromper dans ses prédictions. Par contre, si elle est exacte, la nouvelle puce pourrait également offrir une efficacité énergétique accrue de 50 % à la nouvelle Samsung Galaxy Watch 7. Il est vrai que Samsung travaille depuis 2022 sur un processus de fabrication 3nm.

Quand verrons-nous la Galaxy Watch 7 ?

Bien qu'aucune annonce officielle de la Galaxy Watch 7 n'ait été faite, il serait logique que Samsung dévoile ces nouveautés lors de son prochain événement Galaxy Unpacked.

La date ou le lieu de cet événement ne sont pas encore connus. Mais il est probable qu'il aura lieu en juillet 2024. L'année dernière, le deuxième événement Unpacked de Samsung a eu lieu le 26 juillet 2023 et a vu l'arrivée des Samsung Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, ainsi que de la Galaxy Watch 6.

Une gamme similaire est attendue lors de l'événement équivalent de cette année, au cours duquel Samsung devrait, selon les rumeurs, présenter les Samsung Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6. La Galaxy Watch 7 rejoindra probablement ces appareils pliables. Et, si ces rumeurs sont vraies, ce sera l'un des plus grands événements Unpacked de ces dernières années.