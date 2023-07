Grosse erreur ? Pourquoi Pokémon Sleep n’est pas sur les montres connectées

Dans l’univers des jeux vidéo, une nouvelle surprend et elle concerne Pokémon Sleep, car l’application a besoin d’être compatible avec le système d’une montre connectée pour vous aider à dormir. Or, cette fonctionnalité n’est pas disponible dès le lancement.

Pokémon Sleep est une nouveauté qui vient de sortir sur l’App Store et Google Play Store. Mais malgré le fait que ce soit quelque chose qui réjouit les amateurs du jeu, il semble qu’une ombre vienne assombrir son essor. Voici ce qu’il en est.

L’application ne différencie pas les dormeurs

D’abord téléchargeable sur smartphone, l’application Pokémon Sleep est normalement censée être utilisée en dormant. Le principe consiste à gagner des récompenses si vous dormez longtemps. Ce qui, selon certains sondages, encouragerait les personnes qui y jouent à mieux dormir. Sauf que l’applie ne peut pas différencier les personnes qui l’utilisent, si vous êtes 2 à dormir sur un même lit. Sans compter le fait qu’il faut que votre smartphone reste allumé et en mode connecté pendant la nuit.

Or, le soir, le fait d’avoir un smartphone connecté sous son oreiller peut poser problème. Certains modèles chauffent. Ce qui peut perturber la quiétude des nuits de nombreux utilisateurs. Par conséquent, Pokémon Sleep devrait être compatible avec des modèles de montres connectées.

Pokémon Sleep, plus pratique dans une montre connectée …non ?

Il est bien connu que dans l’univers des smartwatch, de nombreux modèles sont capables d’effectuer un suivi détaillé des heures de sommeil de leurs porteurs. Si ce concept devenait un « Pokéwalker attaché à votre poignet » dans lequel il y aurait l’application Pokémon Sleep adaptée pour toute montre connectée compatible, ne serait-ce pas un succès ?

La question se pose. Mais la réponse à celle-ci n’est pas difficile à deviner. Les montres connectées présentent maintenant des écrans couleurs et plus de fonctionnalités. Ce qui en fait des objets ludiques. De plus, un appareil capable de suivre précisément votre rythme cardiaque et vos mouvements est grandement utile.

Un dispositif plus confortable à manier

Une smartwatch est aussi plus pratique et confortable à mettre au poignet. Et c’est plus simple à manier que le fait de toujours se mettre à la recherche de votre smartphone quand vous en avez besoin. De ce fait, il serait idéal de pouvoir jouer à Pokémon Sleep sur une montre connectée. Puis, le matin, la satisfaction que vous ressentez lorsque vous obtenez un bon score est toujours agréable.

Pokémon Sleep est adorable et possède le style artistique du jeu. Mais cette application s’intégrera mieux dans un dispositif qui soit également en mesure de coacher vos séances de fitness et qui vous encourage à dormir à temps. Les mordus de technologie et d’activités bien-être seraient alors ravis.

L’application n’aurait alors plus qu’à améliorer son gameplay afin que l’utilisateur ait plus d’activités, et le tour sera joué. En effet, même si la mignonnerie des Pokémon est sans équivoque, il n’y a pas grand-chose à faire dans Pokémon Sleep à part dormir. Ce qui peut souvent être ennuyant au fil du temps.