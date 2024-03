Woah ! Après OnePlus, cette marque annonce également la sortie d’une nouvelle smartwatch

Le coup de cœur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectée ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

Ce n'est pas un hasard si Oppo et OnePlus lancent actuellement de nouvelles montres connectées par les temps qui courent. Là, la surprise étonne à moitié, mais reste de circonstance, car la toute nouvelle Oppo Watch X est maintenant sur le marché très concurrentiel des smartwatch avancées.

En effet, les deux marques appartiennent à la même entreprise chinoise et sortent le plus souvent des produits similaires, mais sous des noms différents. Voici de quoi il retourne.

Une montre connectée apparue depuis février

OnePlus a déjà confirmé son intention de présenter sa nouvelle smartwatch OnePlus Watch 2 le 26 février. Mais de son côté, la marque consœur qui produit les montres connectées a fait un peu patienter le public. Mais l'annonce de la sortie de la Watch X d'Oppo a été faite trois jours plus tard.

Sans surprise, la OnePlus Watch 2 et l'Oppo Watch X sont identiques en termes de design. C'est ce qui est le plus remarquable à en juger par les photos publiées par les deux marques. Toutefois, il pourrait y avoir de légères différences au niveau du matériel.

Aspect et caractéristiques connues concernant l'Oppo Watch X

Ce qui est visible sur les clichés qui sont parus sur le Net, c'est le fait que la nouvelle Oppo Watch X soit dotée d'un écran circulaire plat. Son châssis métallique s'étend au-delà des boutons matériels dont Oppo a orné son côté droit. Puis, il est dit qu'elle est équipée d'un écran OLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels.

En matière d'endurance, il s'avère que ce modèle est pourvu d'une batterie de 500 mAh. Ce qui signifie que son autonomie est assez bonne. Elle est normalement de 12 jours en mode économie d'énergie et de 48 heures en usage intensif. Et son support de charge est de 10W.

A part cela, c'est une smartwatch dont le stockage interne est de 2GB RAM et de 32GB ROM. Ce qui est plutôt conséquent pour y entreposer des données. Et l'information la plus étonnante concerne son chipset. La smartwatch d'Oppo serait équipée d'une puce Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1.

Une smartwatch fonctionnant sous Wear OS

Ensuite, si vous vous interrogez concernant le système d'exploitation qu'Oppo a choisi pour sa Watch X, il s'agit de Wear OS 4 et non de Watch OS. Les utilisateurs d'iPhones ne pourront donc pas s'en servir à moins de se procurer un smartphone compatible avec cette montre connectée.

Ce modèle sera sinon disponible dans les coloris Platinum Black et Mars Brown. Le prix n'a pas encore été communiqué en euros. Mais on peut dire qu'elle coûtera le même prix que la OnePlus Watch 2. Ainsi, il apparaît que les ventes de la Watch X pourraient avoir du succès sur certains marchés où Oppo est plus présent que les autres et vice versa.

Il est certain que ce modèle est une nouveauté que les fans de la marque testeront. Mais quant au fait de savoir si cette montre connectée sera plus populaire que celles qui l'ont précéder, c'est encore un mystère.