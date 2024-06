Olympia Sled : Le nouveau vélo gravel électrique pour conquérir les Alpes 

Le monde du cyclisme assiste à l'émergence d'une nouvelle tendance avec l'arrivée de vélos gravel électriques parmi eux se distingue l'Olympia Sled. Cet e-gravel brille par ses caractéristiques impressionnantes et sa conception solide.

Le vélo gravel bike, fusion du vélo de route et du VTT, est devenu un must pour les amateurs de cyclisme polyvalent. Il peut être utilisé aussi bien sur l'asphalte que sur les chemins de terre. Ce qui lui confère une flexibilité inégalée. L'Olympia Sled, dernier-né de cette catégorie, repousse encore les limites avec une assistance électrique puissante et un design orienté vers l'aventure.

Un compagnon robuste et puissant

L'Olympia Sled se distingue par sa capacité à gravir les pentes les plus raides sans effort, à l'instar du vélo gravel électrique de Nakamura.

Ce vélo d'aventure bénéficie d'une assistance électrique robuste grâce au moteur Polini E-P3+. Il délivre un couple de 75 Nm. La batterie de 820 Wh, placée sur l'imposant tube diagonal, promet une grande autonomie. Celle-ci peut atteindre jusqu'à 100 km. Toutefois, cette performance influe sur le poids qui, bien que non spécifié ici, peut être estimé au-delà de 20 kg.

Une performance de haut niveau grâce à des composants de qualité supérieure

En termes de composants, le vélo l'Olympia Sled ne déçoit pas. Sous son allure robuste, ce vélo gravel électrique cache une technologie de pointe. Composé d'un système de transmission à 11 vitesses de marque Shimano GRX, de freins à disques hydrauliques, ce vélo offre des performances de haut niveau, quel que soit le type de terrain.

En fonction du modèle disponible, les roues Fulcrum E-Racing 900 ou Miche Race Pro DX reposent sur des pneus G-One Bite 622x50C ou CST Convoy de Schwalbe. Ces combinaisons assurent une excellente traction et une grande durabilité, adaptées aux différentes surfaces rencontrées dans le gravier. Que ce soit sur route, sur gravier ou sur chemin boueux, l'Olympia Sled offre une adhérence et un confort de conduite optimal.

Un vélo gravel électrique au design robuste et polyvalent

Dès le premier coup d'œil sur l'Olympia Sled, sa vocation tout-terrain s'affirme. Son cadre en aluminium hydroformé, dynamique et incliné, offre une position de conduite confortable et réactive. Sa fourche en carbone apporte rigidité et précision à la conduite.

De plus, les points de fixation sur le cadre permettent d'équiper le VTT électrique d'une variété d'accessoires de bikepacking, tels que des sacoches, des porte-bidons et des garde-boue. Cette flexibilité en fait un choix idéal pour les cyclistes qui aiment partir en expédition et transporter leur matériel de manière sûre et pratique.

À noter que ce vélo électrique est proposé dans une élégante couleur noir-vert. Il se distingue par son esthétique sobre et moderne.

Proposé entre 4 200 et 4 300 euros, ce gravel bike électrique est un investissement judicieux pour les passionnés d'aventure à la recherche d'un compagnon fiable et performant.

Préparez-vous à repousser vos limites et à découvrir de nouveaux horizons avec l'Olympia Sled. Ce vélo électrique vous emmènera là où vous n'avez jamais osé aller.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn