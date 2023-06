Intersport soritra enfin un vélo électrique e-gravel Nakamura !

Après le lancement de l’e-Cross City, Intersport présente un nouveau vélo, ou plus précisément un gravel bike, le Nakamura e-Century Gravel. Par sa versatilité et son caractère sportif, il se révélera être l’une des solutions de choix dans le cadre d’une utilisation « vélo-taf ».

Face au succès grandissant des gravel bikes, Intersport, l’un des leaders de l’industrie du vélo électrique, lance un modèle doté d’un moteur électrique. Baptisé e-Century Gravel, ce nouveau modèle de Nakamura complète la gamme Gravel 250 et 170. Pendant le week-end, cet e-gravel se transforme en un redoutable partenaire de route.

Vélo électrique E gravel d’Intersport : une finition peu soignée

Le design, ou plus précisément la finition, est un élément essentiel de tout nouveau lancement. Voilà pourquoi il faut commencer par cette caractéristique. À cette fin, les photos accompagnant cet article montrent que certains aspects de la finition du vélo électrique d’Intersport e-gravel doivent encore être améliorés.

À titre informatif, c’est dans les usines de Nakamura que tous les éléments du cadre ont été soudés et peints. En fait, toutes les soudures du cadre sont très apparentes et rugueuses. Il s’avère que pour améliorer cet aspect, il faut payer un prix plus élevé.

e-Century Gravel couvre une distance de 100 km

Si ce nouveau vélo pêche par sa qualité de finition, il se rattrape au niveau de l’autonomie. En fait, Intersport indique que ce nouveau vélo électrique e-gravel a une portée de 100 km en une seule charge. Reste que, là aussi, cette autonomie varie selon l’effort que l’on peut fournir. À défaut, cette batterie d’une capacité de 460 Wh risque de se montrer moins performante. Amovible, elle se recharge en seulement 3 h.

L’e-gravel bénéficie du puissant moteur Naka e-Power Mid de Nakamura

Comme nous l’avons vu plus haut, le gravel fait partie des vélos tafs par excellence. Aussi, pour éviter que les cyclistes n’arrivent au travail tout mouillé, il faut soulager leurs efforts. Nakamura a intégré son fameux moteur électrique à son nouveau vélo, le Naka e-Power Mid. Ce moteur central est combiné à un capteur de couple. De cette manière, l’assistance est exploitée au maximum pour offrir une conduite encore plus naturelle. L’e-Century Gravel propose quatre modes d’assistance : Eco, Sport et Boost, mais aussi un mode Smart. Ce dernier permet de faire varier la puissance motrice suivant la force du pédalage.

On peut accéder à la totalité des réglages depuis la D-18 (une petite console) ou via l’application mobile. D’ailleurs, cette dernière joue aussi le rôle d’un panneau de bord. De plus, ce nouveau vélo électrique e-gravel d’Intersport utilise une transmission Shimano GRX à 11 vitesses. Pour le freinage, Nakamura mise sur un système à disque hydraulique de 160 mm. Précisons que les jantes ont été décrites comme capables de supporter des pneus tubeless.

Il faudra néanmoins attendre jusqu’à l’automne 2023 pour disposer de ce modèle. Le prix de vente annoncé est de 2 000 euros.