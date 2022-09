Kindle d’Amazon : de moins en moins d’écart entre liseuses d’entrée de gamme et premium

L’actualisation des Kindle ont apporté tout un lot de modifications dont un écran de haute résolution, une meilleure capacité de stockage et autonomie…

Les utilisateurs des Kindle d’entrée de gamme d’Amazon attendent depuis un bon bout de temps une mise à jour de leur liseuse électronique. L’actualisation tant attendue s’est enfin réalisée avec toute une palette d’améliorations.

Les améliorations observées sur les Kindle d’Amazon

Les liseuses électroniques actuelles plus petites affichent dorénavant un écran de haute résolution de 300 ppi. L’écran n’était que de 167 ppi sur les modèles précédents. La résolution obtenue est donc quasiment identique à celle des Paperwhite et leur impression de qualité laser. La capacité de stockage a elle aussi été revue à la hausse. Elle est aujourd’hui de 16 Go si ses prédécesseurs n’en avaient que la moitié. Les utilisateurs auront aussi droit à une meilleure autonomie pour plus de plaisir. La batterie peut ainsi durer jusqu’à six semaines.

Au niveau du design, on a droit à un cadre plus léger et à un meilleur réglage de la luminosité. Le tant attendu port USB-C est aussi de la partie, mais ce Kindle n’est pas encore résistant à l’eau. Amazon fait encore mieux pour ses clients en leur proposant un essai de quatre longs mois sur Kindle Unlimited. Attention cependant, cette offre d’essai n’est disponible que pour une certaine durée.

La société se vante aussi d’être une référence pour la durabilité. Ses deux nouveaux Kindle sont en effet fabriqués avec 90 % de magnésium recyclé. Les emballages conçus avec des matériaux provenant de forêts faisant l’objet d’une gestion durable, sont également totalement recyclables.

Notez que l’édition junior de Kindle obtient les mêmes caractéristiques que son parent selon la mise à jour lancée. Chaque Kindle Kids est même livrée avec un abonnement d’un an à Amazon Kids +. La bibliothèque particulièrement étoffée regorge d’innombrables livres adaptés à chaque âge. Sans oublier les habituels et indispensables contrôles parentaux.

Disponibilité

Le nouveau Kindle de 11ème génération d’Amazon est accessible en noir ou en bleu à partir de 99,99 euros. Après cette période promotionnelle, cette liseuse électronique coûtera 109,99 euros. Après l’abonnement d’un an offert, cette adhésion mensuelle sans engagement à Amazon Kids+ vous reviendra à 4,99 euros pour les membres Prime. Ceux non-Prime devront débourser 7,99 euros par mois pour en bénéficier. Le Kindle Kids est proposé à 120 euros.