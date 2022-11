Navee S65, cette trottinette électrique est à un prix fou

Si vous cherchez une trottinette électrique au meilleur rapport qualité-prix, la Navee S65 est celle qu’il faut choisir. De plus, elle est proposée à 899,98 euros au lieu de 1313.80€. Cette offre exceptionnelle n’est valable que jusqu’au 30 novembre. Donc, ne tardez pas avant les ruptures de stock.

La popularité des trottinettes électriques explose, surtout en ville. Abordable, pratique, c’est une excellente alternative verte. Vous êtes à la recherche d’un nouvel e-scooter qui se démarque de la masse et qui soit à la fois performant ? Eh bien, profitez de cette offre exceptionnelle pour acquérir la Navee S65. Ce modèle haut de gamme au design distinct et doté d’un moteur de 500W est disponible pour 899,98 €.

NAVEE S65 : un moyen de transport urbain futuriste

NAVEE, l’un des principaux concepteurs et fabricants de scooters électriques, lance son modèle S65 tant attendu. Cette solution complète vient concurrencer les modèles haut de gamme sur le marché. À la pointe de la technologie, elle associe une ingénierie exceptionnelle centrée sur l’humain à de nouvelles technologies passionnantes. Idéal pour la conduite hors route, son système de pliage et le guidon rotatif du S65 facilitent le rangement lorsqu’il n’est pas utilisé.

Le NAVEE S65 offre une expérience de conduite confortable grâce à son système de double suspension. Ce dernier permet au véhicule de faire face à tous les types de terrain et évite les bosses excessives d’un côté, ce qui réduit l’impact et améliore le confort de conduite.

En outre, le NAVEE S65 adopte deux pneus tubeless étanches de 10 pouces. La fonction d’auto-étanchéité offre une résistance aux perforations et peut supporter de multiples crevaisons de moins de 3,5 mm de diamètre sans fuite. Vous pouvez donc profiter d’une conduite sûre et durable sans avoir à remplacer les pneus.

Par ailleurs, cette trottinette électrique bénéficie d’une étanchéité IPX5, ce qui vous permet de rouler dans la plupart des conditions météorologiques.

S65 : l’un des modèles les plus avancés de la marque NAVEE

Les caractéristiques de haute technologie du S65 en font un concurrent de premier plan dans sa catégorie. Équipé d’un moteur capable de fournir une puissance de pointe de 1000 W, le NAVEE S65 offre des performances solides. En outre, il offre une meilleure capacité d’accélération et peut atteindre rapidement une pente de 25 %.

La capacité massive de la batterie lithium-ion 48 V 12,5Ah vous donne jusqu’à 65 km d’autonomie sur une seule charge. En outre, le système de gestion de la batterie fournit une alimentation élevée. Il surveille étroitement l’état de la batterie avec plusieurs mécanismes de protection pour assurer la sécurité de la batterie et vous informer des alertes de la batterie en cas de besoin.

D’autres fonctions peuvent être activées via le tableau de bord à LED et l’application intelligente – mijia. Notamment le changement de mode de vitesse, le changement d’unité de vitesse, l’activation du mode croisière, etc. Vous pouvez facilement contrôler le scooter via l’écran ou votre téléphone.

Du 11 au 30 novembre, cette trottinette électrique vous est proposée à 899,98 € au lieu de 1313,80 €. Profitez de cette promotion et vivez une expérience de conduite unique.