Motorola lance une nouvelle smartwatch pas chère ayant une autonomie de 10 jours !

Une nouvelle smartwatch Motorola économique en deux coloris vient d’être dévoilée récemment. Vendue sous le nom de Moto Watch 40 cette montre connectée est certifiée IP67 et se synchronise avec la plateforme de suivi de la santé de Google.

Cette nouvelle sortie faite par la marque Motorola date d’il y a moins d’un an après avoir lancé la Moto Watch 70 et la Moto Watch 200. Voici ce que nous pouvons dire à son sujet.

Le retour remarqué de Motorola dans l’univers des montres connectées

Alors que Xiaomi est revenu à Wear OS et que OnePlus devrait faire de même dans le courant de l’année, Motorola a suscité la surprise en sortant une toute nouvelle smartwatch. Cette fois, la marque a présenté la Moto Watch 40. Il s’agit d’une alternative plus petite à la Moto Watch 70.

En tant que telle, cette nouvelle montre connectée offre un ensemble de fonctionnalités relativement simples avec un système d’exploitation propriétaire léger. Il s’agit de Watch OS. Celui-ci permet d’obtenir jusqu’à 10 jours d’autonomie avec la batterie de 240 mAh de la smartwatch. Cet appareil dispose donc d’une très bonne endurance, par rapport aux autres modèles précédemment sortis par la marque.

Une nouvelle smartwatch Motorola qui intègre Google

De plus, La Moto Watch OS s’intègre parfaitement à Google Fit. Pourtant, ce n’est pas le cas de nombreux wearables bon marché. En outre, Motorola a inclus un écran de 1,57 pouce sur ce modèle. L’utilisateur peut customiser l’écran à sa guise en choisissant parmi les 85 visages de montre préinstallés et personnalisables. Et cette nouvelle smartwatch Motorola possède des spécifications qui peuvent vous étonner. Il faut la tester pour toutes les découvrir. Certaines fonctions de la montre demeurent encore inconnues à l’heure actuelle.

Vous pouvez aussi voir le résumé de vos efforts quotidiens sur votre écran, vos temps de repos, vos constantes et vos activités directement. Ce modèle capte d’ailleurs très bien les notifications de votre smartphone en mode connecté.

Une montre connectée solide et polyvalente

Sinon, vous n’aurez pas à craindre de l’abîmer. La Moto Watch 40 est solide et résistante contre la poussière et l’eau. De plus, ses concepteurs ont équipé la montre connectée d’un moniteur de fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

En plus de cela, vous avez aussi la possibilité de suivre vos pas en la portant. Elle comporte une fonction d’analyse des phases de sommeil et des niveaux de SpO2. Disponible aux États-Unis en version noir fantôme et en or rose, ce modèle présente donc un certain intérêt.

Et cela, notamment pour ceux qui connaissent la marque depuis ses débuts. Malheureusement, Motorola n’a pas encore révélé les prix ou la disponibilité de sa nouvelle smartwatch sur les autres marchés.