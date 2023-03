Montres connectées et pacemaker : y a-t-il des risques ?

Selon des études menées, il se pourrait que les montres connectées interfèrent sur un pacemaker ? Est-ce la réalité ? Qu’en est-il réellement ?

La technologie que nous portons sur nous pourrait interférer avec celle que nous avons dans notre corps. Selon une étude publiée dans le journal « Heart Rhythm », les montres connectées pourraient rentrer en interférence avec les pacemakers et d’autres appareils dédiés. Nous mettons la vérité sur cela dans cet article !

Pour mener à bien cette étude, les chercheurs ont fait l’inspection de trois appareils provenant de différents fabricants. Ces derniers ont été soumis à un courant électrique que l’on utilise pour réaliser la détection de la bioimpédance.

Cette technologie diffuse un léger courant électrique dans le corps et permet de connaître les différents éléments corporels d’une personne donnée. En outre, les différentes masses, le niveau de stress, les signes vitaux, etc.

Plus simplement, c’est ce type de dispositif qu’utilisent les capteurs des montres connectées et qui pourraient affecter un pacemaker. Effectivement, d’après les résultats, ce microcourant génère une interférence pouvant dépasser le seuil accepté vis-à-vis du bon fonctionnement d’un appareil électronique implanté dans le corps.

En d’autres termes, une montre connectée pourrait influencer sur le fonctionnement d’un pacemaker.

Les risques entre le port de montres connectées et un pacemaker

D’après les résultats obtenus durant les différents tests, il est actuellement évident qu’un risque immédiat ou clair n’est pas identifié vis-à-vis de l’utilisation d’une montre connectée sur un pacemaker.

Malgré tout, certains niveaux d’émission pourraient causer des interruptions ou encore des problèmes d’arrêt du pacemaker. Pour clarifier tout cela, des études cliniques seront préalablement nécessaires.

Ainsi, des patients atteints d’une pathologie au niveau du cœur pourraient tester l’interaction entre une montre connectée et un pacemaker dans un lieu contrôlé prévu à cet effet. D’ailleurs, sachez que les différents fabricants préviennent déjà leurs futurs utilisateurs des possibles perturbations que le champ magnétique d’un appareil connecté pourrait causer sur un appareil médical.

Pourquoi il est impératif de surveiller vos implants électroniques ?

Two generation’s jogging together on a bridge

Selon l’étude, il est démontré que les montres connectées et les pacemakers émettent des charges électriques lorsqu’ils sont en fonction. Le problème est le suivant, si l’intensité qui se dégage d’une montre connectée dépasse un certain seuil, cela pourrait interférer sur les performances d’un implant cardiaque.

En outre, cela peut se manifester par des accoups au niveau de la patientèle. Ainsi, cela conduirait à un stress constant surtout lorsque ces derniers ne sont pas au courant de la source de ces petits arrêts.

Toujours est-il, la biométrie de chaque individu est différente. De ce fait, les conséquences de l’interférence d’une montre connectée sur un pacemaker pourront grandement varier selon chaque personne.

Il est possible que certains aient des complications et qu’il n’y aie rien de réellement significatif pour d’autres. En somme, si vous décidez d’acheter une montre connectée, vérifier que la performance de votre pacemaker est toujours au rendez-vous.

D’un autre côté, les spécialistes en cardiologie déconseillent le port d’un moniteur de santé externe lorsque l’on dispose d’un appareil implémenté en soi pour éviter toutes problématiques.