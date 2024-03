Un docteur à votre poignet : cette montre connectée est l’outil de santé ultime

InHandPlus Inc, une startup medtech pionnière fondée en 2019, s'est imposée comme un précurseur dans le domaine de l'innovation en matière de soins. Leur invention, qui s'avère être la montre connectée Doctor on Wrist, est une grande innovation dans le domaine de la santé.

Il s'agit d'un dispositif intégrant une technologie d'IA de pointe alimentée par ChatGPT. Marquant une avancée significative dans la gestion personnalisée des soins de santé, voici ce qu'il en est réellement.

La montre connectée de santé Doctor Wrist

Avec pour mission de fournir des solutions de soins de santé pratiques et efficaces, InHandPlus a introduit la technologie révolutionnaire dans la montre connectée Doctor on Wrist.

Ce produit représente la fusion des capacités d'une IA avancée et d'une technologie portable. Elle est conçue pour permettre aux utilisateurs de gérer leur santé de manière proactive. Cette smartwatch promet donc de transformer la prestation des soins de santé. Cela, grâce à une approche personnalisée dédiée aux patients. Elle offre de ce fait des solutions sur mesure aux personnes qui gèrent des maladies chroniques, aux personnes âgées et à celles qui sont confrontées à des problèmes de santé mentale.

Une technologie qui révolutionne les soins ?

L'écosystème de la montre connectée de santé Doctor on Wrist intègre de manière transparente une application mobile. C'est la combinaison d'une plateforme web et d'une smartwatch alimentée par l'IA. Ce trio permet l'enregistrement et la gestion automatique des informations diététiques et des données relatives au mode de vie que le patient doit suivre. Ce qui favorise son engagement et l'adhésion à son traitement. C'est une petite révolution dans le domaine de la santé.

Principales caractéristiques de la smartwatch

Si on se base sur ce qu'elle sait faire, cette montre connectée de santé offre une analyse en temps réel des médicaments et des comportements en matière de santé des patients avec qui elle est liée. Cela permet de suivre leur parcours de santé individuelle.

Une caméra se trouve sur le bracelet de la smartwatch. Et la technologie d'intelligence artificielle embarquée se charge d'analyser les mouvements de la main de l'utilisateur. Lorsqu'il saisit des objets, elle en tient compte.

L'application mobile qui l'accompagne fonctionne comme un agenda électronique. Elle se synchronise avec la Doctor Wrist pour automatiser l'enregistrement des données. On sait donc quels sont les médicaments et le régime alimentaire adoptés. Ce qui permet aux patients de prendre leur santé en main.

L'interface « médecin au poignet »

Les hôpitaux, les institutions médicales et les tuteurs des patients peuvent même être informés de leurs états de santé s'ils utilisent la Doctor Wrist.

L'interface conviviale et la fonction d'alarme pour les médicaments garantissent le respect des traitements prescrits. Parallèlement, la capacité de l'appareil à analyser divers indicateurs de santé renforce son utilité dans la gestion des soins de santé.

Les médicaments, le régime alimentaire et les diverses données de santé analysées par la smartwatch sont reliés à ChatGPT. Puis, un service personnalisé de coaching en santé par l'IA est fourni par le biais d'une conversation vocale. Par conséquent, cet outil est très pratique pour une gestion à distance des patients basée sur les données.