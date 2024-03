Cette montre aligne un écran AMOLED incurvé et l’IA pour dégommer l’Apple Watch

Le coup de cœur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectée ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

Black Shark a lancé une nouvelle montre connectée GT3 ! C'est super, mais est-ce vraiment une information intéressante ? Eh bien oui ! Elle possède le même type d'écran incurvé et de châssis que l'on ne trouve normalement que dans la très haut de gamme OPPO Watch 4 Pro.

Conçue pour prendre en charge les appels vocaux « ENC » via Bluetooth 5.3. Ce modèle regorge de fonctionnalités captivantes. Voici ce qu'il en est.

Une montre connectée gaming arborant un look classique chic

Black Shark, la société dérivée de Xiaomi, vient de compléter sa gamme de montres connectées avec la sortie de la nouvelle GT3. Elle se distingue de son prédécesseur S1 Pro. Non seulement c'est parce qu'elle a une forme carrée plutôt que ronde. Mais aussi, c'est à cause de son écran et son boîtier au design incurvé, à l'instar de l'OPPO Watch 4 Pro.

Avec un diamètre de 1,96 pouce, cette smartwatch donne alors l'impression d'être une simple montre analogique. Pourtant, il s'agit bel et bien d'une montre pour le gaming. L'écran de la GT3 est en fait légèrement plus grand que celui de la 4 Pro. Et il a même techniquement la meilleure résolution des deux puisqu'il fait 410 x 502 pixels.

En revanche, la batterie est relativement petite. Sa puissance n'est que de 250 mAh. Toutefois, elle est capable d'assurer une autonomie de 10 jours entre deux charges, ce qui est assez impressionnant. Il faut tout de même dire que la montre est économe, vu qu'elle possède une puce « ultra-basse consommation« .

La montre Black Shark GT3, un appareil non associé à Snapdragon cette fois-ci

Ce qui est également étonnant à propos de la montre connectée Black Shark GT3 c'est le fait qu'elle n'est pas associée à un SoC Snapdragon W5 Gen 1. Elle fonctionne via une application Shark Wear plutôt que Wear OS. Néanmoins, la marque qui la fabrique la présente comme une « montre IA » grâce à l'intégration du nouveau Shark GPT de l'équipementier qui fonctionne apparemment en anglais ou en chinois.

La GT3 est également dotée d'une combinaison illimitée d'interfaces de montre grâce à l'IA si vous désirez la personnaliser. Sinon, si vous aimez faire du sport, ce modèle prend également en charge environ 100 modes d'entraînement. Et en termes de santé, elle peut aider l'utilisateur à suivre son taux d'oxygène dans le sang, son rythme cardiaque, son sommeil et son niveau de stress.

Un prix encore discuté

Pas encore disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne, le prix de ce wearable à écran AMOLED est tout de même discuté. Elle est évaluée à un peu moins de 80 $ (soit environ 74 €). Mais ce modèle est proposé à bas prix en ce moment. Il est actuellement disponible sur AliExpress en noir ou en argent. Avec un choix de 2 bracelets en silicone ou en cuir, elle attire l'œil.

Il faut tout de même dire que son châssis revendique une « durabilité » avancée et un indice de protection IP68. Il est décrit comme étant fait de « zinc » plutôt que d'acier inoxydable, ce qui est très solide.