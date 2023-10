L’extraordinaire nouveau design de la Huawei Watch Ultimate

Dans une démonstration éblouissante d’innovation et de savoir-faire, Huawei a présenté son dernier chef-d’œuvre. Il s’agit de la montre connectée Huawei Watch Ultimate Design Extraordinary Master.

Cette smartwatch fait partie de la nouvelle ligne de produits haut de gamme que la marque chinoise commercialise. Et elle témoigne de l’engagement de Huawei en faveur de l’excellence.

Une smartwatch pourvue d’une élégance sans pareil

La Huawei Watch Ultimate Design Extraordinary Master n’est pas une smartwatch comme les autres. C’est un mélange de technologie de pointe. Mais c’est surtout son design exquis qui marque du premier coup d’œil. Et cela est dû au fait qu’elle ressemble à un gouvernail à roue tout droit venu d’un paquebot de luxe.

La surface de cette montre connectée est en céramique nano-microcristalline noire et brillante. Et son cadran est protégé par une couche de verre saphir. Ce qui fait qu’elle est faite pour durer. Et ce qui est d’autant plus étonnant, c’est le travail artisanal méticuleux dont elle a fait l’objet.

La lunette en céramique de ce modèle est pourvue d’un revêtement d’or 18 carats. Ce travail a été effectué par des horlogers qualifiés. C’est pourquoi, la brillance luxueuse et durable de cette smartwatch est très spéciale.

Un chef-d’œuvre artisanal de l’horlogerie moderne

Les techniques de sertissage d’or fin utilisées sur la Huawei Watch Ultimate Design Extraordinary Master sont incroyables. Cela consiste à appliquer et à uniformiser un revêtement d’or ionisé sous vide sur la montre à l’aide de la technologie. Ce qui nécessite un grand savoir-faire.

Par conséquent, la lunette est un chef-d’œuvre trapézoïdal tridimensionnel. Elle est méticuleusement sculptée par des tailleurs de diamants pour une brillance unique. Et l’incrustation complexe d’or ajoute encore plus d’élégance à cet appareil.

Comme l’or complète très bien la palette de couleurs noir dont la montre est pourvue, cela accentue son côté opulent. Sans compter le fait que son bracelet en or à trois compartiments s’harmonise aussi parfaitement avec le cadran.

Dans l’esprit du luxe, la montre est livrée dans un coffret cadeau exclusif de première qualité avec une doublure douce en micro-suède. Et cela met en valeur l’éclat ultime de cet objet de l’intérieur vers l’extérieur.

Les performances de la Huawei Watch Ultimate Design Extraordinary Master

En plus d’être belle, cette montre connectée de chez Huawei est très performante. Elle est par exemple capable de fonctionner dans des zones dépourvues de réseau terrestre. Grâce à la messagerie satellite Beidou bidirectionnelle son utilisateur peut communiquer avec ses contacts.

De ce fait, la poursuite de l’excellence du design n’a pas été le seul point pris en compte lors de la conception de cette Huawei Watch Ultimate. De plus, avec plus de 100 modes sportifs, dont la randonnée, l’escalade, le trail running, le cyclisme et bien d’autres encore, elle est le compagnon idéal d’un mode de vie actif.

Puis, l’autonomie de cette montre connectée est impressionnante. Sa batterie ne fait que 530mAh. Et pourtant, elle peut durer jusqu’à 14 jours sur une seule charge si vous n’êtes pas du genre à recourir à l’usage de nombreuses applications. Par contre, si vous employez les fonctionnalités énergivores de cet appareil, il peut très bien durer 8 jours. Sinon, son délai officiel d’usage est de 4 jours avec la fonction Always-On Display activée.