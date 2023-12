Les tops et flops des montres connectées en 2023 !

Alors que l’année 2023 touche à sa fin, c’est le moment idéal pour faire le point sur les appareils déterminants qui ont façonné les 12 derniers mois. Dans l’ensemble, elle a été largement positive pour l’industrie des smartwatch. Sauf que quelques marques de montres connectées ont fait des flops qui ne sont pas passés inaperçus.

Parmi les marques concernées, il y a notamment Apple, Samsung et Fitbit. Et voici la liste des plus grands échecs et flops que ces enseignes ont eus au cours de l’année 2023.

Apple contraint d’interrompre les ventes de ses nouvelles Watch

Ayant connu une année plutôt bonne à tous points de vue, Apple a failli ne pas figurer sur cette liste. Mais tout a changé au cours des dernières semaines de décembre 2023.

En raison d’un litige concernant un brevet, la marque à la pomme croquée a été contrainte d’interrompre la vente et l’importation de la Series 9 et de la Watch Ultra 2 aux Etats-Unis. Le litige porte sur la technologie de surveillance de l’oxygène dans le sang de ces deux appareils.

Cette technologie a en fait appartenu à une entreprise californienne dénommée Masimo. Et actuellement, la Commission américaine du commerce international est encore en train de traiter cette affaire.

Heureusement, la situation n’est pas aussi désespérée pour Apple. L’entreprise attend maintenant un examen présidentiel, qui pourrait lui permettre de contourner l’interdiction. Sauf que c’est l’un des plus gros flops auquel la vente de ces montres connectées ait été confronté.

Le flop de la mise à jour de la montre connectée Fitbit Charge 5

Ensuite, en juillet dernier, Fitbit a présenté une mise à jour très attendue devant être installée sur la Charge 5, sauf que les choses ne se sont pas bien passées.

Les utilisateurs ont rapidement constaté des problèmes flagrants. Le correctif, numéroté v194.61, a entraîné une forte consommation de la batterie, un manque de réactivité des smartwatch. Et dans certains cas, le débranchement de nombreux Charge 5 dans le monde entier.

Pour ne rien arranger, Google et Fitbit ont reconnu l’arrivée de ces flops sur leurs montres connectées. Mais ces acteurs n’ont toujours pas publié de nouvelle mise à jour alors que l’année 2023 touche à sa fin.

Le journal des modifications était pourtant prometteur. Apportant de nouveaux cadrans d’horloge, une liste d’exercices plus complète et des notifications textuelles plus intelligentes, les utilisateurs étaient confiants. Mais il s’avère que leurs espoirs se sont transformés en soucis, lorsque la mise à jour est arrivée.

Les bracelets défectueux de la Samsung Galaxy Watch 6

Pour suivre, la série Galaxy Watch 6 utilise un nouveau système de fixation du bracelet. Mais tout ne s’est pas passé comme sur des roulettes. En abandonnant la goupille au profit d’un bouton d’un seul clic, cela devait normalement rendre le changement de bracelet beaucoup plus pratique.

Sauf que certains utilisateurs ont constaté qu’il était possible de libérer la montre en exerçant une pression sur l’os du poignet. Cela pose parfois problème lors d’une séance d’entraînement, car il se détache donc facilement.

Ce n’est pas un défaut rédhibitoire pour la Galaxy Watch 6. Mais il est ridicule que personne chez Samsung n’ait remarqué ce flop avant de lancer la montre connectée et le nouveau modèle de bracelet.

La Google Pixel Watch 2 non réparable

Enfin, la Pixel Watch 2 a beau être une version améliorée de la Pixel Watch, ce n’est pas un produit réparable.

Après l’avoir conçue et commercialisée, Google n’a pas de programme officiel ou d’auto réparation. Si vous endommager votre montre, c’est fini. Contactez le service d’assistance de Google pour obtenir des options de remplacement ou achetez-en une autre.

En 2023, alors que de nombreuses entreprises se concentrent sur la réduction des déchets électroniques, Google fait preuve d’un manque de perspicacité remarquable.