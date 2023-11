La prochaine OnePlus Watch 2 sera lancée avec le Snapdragon W5 Gen 1

Selon des rumeurs qui circulent grandement sur le Net, OnePlus est en train de développer une nouvelle montre connectée. Après en avoir sorti deux modèles, la prochaine OnePlus Watch 2 sera littéralement différente des autres grâce à son processeur Snapdragon W5 Gen 1.

C’est grâce à l’association de OnLeaks et MySmartPrice qu’un premier aperçu de la OnePlus Watch 2 a pu être établi. Elle succède à la première smartwatch de OnePlus, sortie au début de l’année 2021. Voici ce qu’il en est.

La OnePlus Watch 2 et son nouveau processeur Snapdragon W5 Gen 1

Depuis sa création et son entrée sur le marché des objets connectés, OnePlus a commercialisé divers produits. Parmi ceux-ci il y a les smartphones et les écouteurs. Mais ce n’est qu’en fin d’année 2022 que la marque sort la Nord Watch. Après ce modèle, la montre OnePlus Watch est arrivée. Malheureusement, aucune des sources n’a révélé quand OnePlus sortira officiellement sa troisième smartwatch. Bien que MySmartPrice affirme que son fonctionnement se basera toujours sur un système d’exploitation en temps réel (RTOS) plutôt que de Wear OS. Ce ne sont pas de réelles affirmations.

Il va sans dire que beaucoup de mystère entourent encore la sortie de la Watch 2 de chez OnePlus. Le prix de cette nouveauté reste également inconnu, pour le moment. Et il est difficile de savoir quels sont les pays dans lesquels ce produit sera disponible. Néanmoins, de nombreuses sources confirment que cette montre connectée fonctionnera à l’aide d’une puce Snapdragon W5 Gen 1. Il s’agit d’un chipset qui équipe déjà la Xiaomi Watch 2 Pro et la Mobvoi TicWatch Pro 5.

Pour rappel, Qualcomm a d’ailleurs annoncé la série Snapdragon W5 Gen 1 il y a plus d’un an. Toutefois, la marque a décidé de ne pas proposer d’alternatives plus récentes depuis. Par conséquent, la marque OnePlus surfe également sur le succès déjà avéré de cette technologie afin que leurs prochaines montres connectées soient au top.

Les autres améliorations prévues sur la nouvelle OnePlus Watch

S’il est prévu que la nouvelle smartwatch OnePlus Watch 2 serait dotée d’un nouveau processeur, il en est de même de son écran. La Watch aura donc droit à un écran AMOLED de 1,43 pouce. C’est là un élément qui est sensiblement plus grand que celui du modèle original qui ne faisait que 1,39 pouce.

Cette nouvelle taille d’écran correspond d’ailleurs à celle de la Xiaomi Watch 2 Pro. Ce qui peut laisser paraître que les modifications visuelles apportées par OnePlus entre la Watch et la Watch 2 sont les mêmes. Et il est très facile de dire que cette dernière ressemble davantage à une montre connectée réalisée par Xiaomi. Mais OnePlus a plus d’une carte en main.

En termes de design, la nouvelle OnePlus Watch 2 présentera un style plus anguleux. Notez que son prédécesseur s’appuyait sur des lignes courbes. Ensuite, il semble que la Watch 2 dispose de deux boutons physiques qui dépassent de son côté droit, mais pas de couronne digitale en vue ni d’autre méthode de saisie.