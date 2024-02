La Moto Watch 40 est dévoilée! Et c’est une smartwatch riche en fonctionnalités

Motorola a récemment lancé sa dernière montre connectée. Il s’agit de la Moto Watch 40. Fonctionnant sous le système d’exploitation Moto Watch OS, cette smartwatch comporte des options intéressantes pour les amateurs de nouvelle technologie.

Doté d’un boîtier en alliage de zinc et d’un bracelet en silicone interchangeable, son design fait penser à celui d’un smartband. Mais c’est bel et bien une smartwatch. Voici ce qu’il en est.

Une montre utilisant Watch OS plutôt que Wear OS

C’est nouveau, mais la Moto Watch 40 utilise le nouveau système d’exploitation propriétaire Moto Watch OS pour fonctionner. Contrairement à ses prédécesseurs, tels que la Moto 360 (1ère et 2ème génération), qui utilisaient le système d’exploitation Wear OS de Google, cette montre connectée casse les codes.

D’ailleurs, son design a également changé. En effet, comparé à son homologue elle se présente sous une plus petite forme. Alors que la Moto Watch 70 et la Moto Watch 200 étaient dotées d’un plus grand gabarit cette smartwatch a comme qui dirait été réduite. Mais ses fonctionnalités n’en sont pas moins avancées, au contraire.

Les différentes caractéristiques de la Moto Watch 40

Avec un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP67, la Moto Watch 40 est une montre connectée polyvalente et solide. Son utilisateur peut l’employer à tout moment de la journée sans craindre de l’abîmer.

Puis, en termes de batterie, il n’y a pas à se faire du souci. Avec une batterie de 240mAh, la smartwatch promet jusqu’à 10 jours d’autonomie dans des conditions d’utilisation normales. Puis, sa charge complète ne prend que 25 minutes.

Dotée d’un écran LCD de 1,57 pouce, ce modèle offre un affichage clair des données. Vous pouvez alors surfer dessus à votre guise. La montre connectée capte bien les notifications reçues via votre smartphone. Sauf qu’elle ne permet pas de répondre aux messages ou aux appels.

Une smartwatch capable de relever vos paramètres de santé

Disponible en noir fantôme et en or rose, la Moto Watch 40 est un appareil qui relève très bien les constantes de santé. C’est certes un attrait qui n’a plus rien de spécial sur un dispositif de ce type. Mais c’est toujours agréable d’être rassuré à ce sujet.

Cette montre connectée est donc équipée de fonctions de suivi continu de la fréquence cardiaque. Tout comme il y a la mesure de la saturation en oxygène du sang (SpO2). Et elle est pourvue de fonctions de suivi du sommeil et du stress, toutes intégrées de manière transparente à Google Fit.

Achat et disponibilité sur le web

Pourvue d’un design tendance, de fonctions de suivi avancées et d’une longue durée de vie de la batterie, la Moto Watch 40 devrait attirer l’attention des consommateurs. Ceux recherchant une smartwatch abordable et très performante sont susceptibles d’être intéressés.

Elle est disponible à la vente sur le site officiel de Motorola. Bien que des informations complètes sur l’écran et la disponibilité sur les différents marchés n’aient pas encore été divulguées, cette tocante digitale compacte et riche en fonctionnalités devrait répondre aux besoins des passionnés de technologie qui recherchent un équilibre entre fonctionnalité et commodité.