La montre connectée très attendue de Nothing se dévoile !

La marque Nothing produit des smartphones et des écouteurs sans fil. La progression logique est la fabrication future d’une montre connectée Nothing. Et la société a justement laissé entrevoir la possibilité d’une telle invention.

Quelques clichés sont déjà disponibles sur le Net, mais qu’en est-il réellement ? Quelles seront les options de cette smartwatch ? Son design sera-t-il spécifique ? Voici quelques informations à ce sujet.

Une fuite qui ne passe pas inaperçue

Sur son compte Twitter, Nothing a partagé des rendus conceptuels créés par l’un des membres de sa communauté. Et dans ce tweet, la célèbre marque a laissé échapper des termes énigmatiques en disant : « Regardez ce qui se passe. Permettez-nous de vous présenter le concept de montre Nothing Dot créé par notre talentueux membre de la #Nothing Community, jomaga sur Discord « .

Il s’agit peut-être de lire trop entre les lignes, mais le lancement d’une montre connectée conçue par Nothing pourrait peut-être à l’ordre du jour de l’entreprise. Imaginé par le designer Jun Seo Oh, cette smartwatch est un appareil montrant également la signature esthétique de Nothing.

La montre connectée de Nothing

Quelques clichés sortis sur le Net montrent une smartwatch au design carré qui laisse entrevoir son mécanisme. Sans véritablement révéler quels sont les éléments qui la composent en entier, la marque a su jouer sur les matériaux. Semblable à une Apple Watch, cette montre connectée de 45 mm est très belle. Pourtant, elle est plus fine et ses bords sont joliment arrondis.

Il est difficile de savoir à l’avance si son boîtier est fait dans un verre spécial ou en plastique. Mais ce qui est sûr, c’est qu’elle est pourvue de 2 boutons spécifiques. L’un est petit tandis que l’autre a un design allongé. Et ils sont transparents. C’est très beau à voir.

Une suite logique

Après la production du Nothing Phone (1) et la sortie prochaine du Nothing Phone (2), il s’avère que la marque créée par Carl Pei vise à concevoir un écosystème complet de produits connectés. En plus des écouteurs, des chargeurs, des coques et des caches-écran pour smartphone que l’entreprise produit, la conception et la commercialisation d’une smartwatch est logique.

Étant donné que les plus grandes marques de smartphone proposent des modèles de montres connectées. Le fait que Nothing rejoignent bientôt leurs rangs peut permettre à la marque de se démarquer.

Si les options de la Nothing Watch ne sont pas encore connues. Le seul fait de voir les concepts réalisés à son sujet donnent déjà envie de la tester. Le public reste donc en émoi. Ne pouvant qu’espérer que les rumeurs à ce sujet se concrétisent.