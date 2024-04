Easy-Watts : toutes les nouveautés 2024 scooters et motos électriques de la marque

Easy-Watts a frappé fort en dévoilant un impressionnant lineup de scooters et motos électriques pour l'année 2024 au Salon du 2 Roues de Lyon. Pas moins d'une dizaine de nouveaux modèles ont été présentés en avant-première, promettant une expérience de conduite électrisante et sécurisée;

Easy-Watts n'y va pas par quatre chemins pour 2024 ! Le salon du deux-roues de Lyon a été le théâtre d'une véritable déferlante de scooters électriques 125 et d'une gamme complète de motos électriques. Caractéristiques, tarifs, tout ce qu'il faut savoir sur la gamme Easy-Watts 2024 est à découvrir absolument !

Le nouveau e-Scape One d'Easy-watts 2024 : Le Baroudeur maxi scooter électrique

Le clou du spectacle de cette nouvelle gamme, c'est incontestablement le e-Scape One. Il s'agit d'un maxi scooter électrique au look audacieux qui rappelle le Bolide e-Trail. Animé par un moteur de 6 kW, ce bijou d'Easy-Watts peut filer à une vitesse maximale de 110 km/h. Ce dernier offre ainsi une expérience de conduite palpitante.

Bien que les détails sur sa capacité de batterie soient encore un mystère pour beaucoup, l'autonomie annoncée varie entre 80 et 100 km avec une seule charge. Le tout à un prix attractif de 7 990 €.

e-Trax Air Évolution : la nouvelle puissance électrique

Encore dans la famille des scooters électriques, Easy-Watts introduit le e-Trax Air Évolution, une version évoluée de son modèle phare. Avec un moteur de 7 kW et une vitesse de pointe de 120 km/h, il offre une autonomie de 100 à 150 km grâce à sa batterie de 8.26 kWh. Un compagnon idéal pour les trajets urbains à 7 499 €.

e-Coral : Élégance et Performance au rendez-vous

Pour les amateurs de scooters électriques 125, l'e-Coral est une véritable pépite à ne surtout pas manquer. Il est équipé de roues de 16 pouces et d'un moteur de 4 kW. Deux batteries de 2.16 kWh alimente le scooter. Avec une vitesse maximale de 90 km/h et une autonomie de 75 à 95 km, il conjugue élégance et performance à un prix abordable de 4 690 €.

Vers l'Horizon des Motos électriques

Easy-Watts ne s'arrête pas aux scooters électriques. Conformément à ses ambitions, Easy-Watts élargit considérablement son offre de motos électriques avec pas moins de 5 nouveaux modèles. Entre la gamme RW avec ses deux modèles et la gamme SW pour les amateurs de sensations fortes, Easy-Watts frappe fort pour conquérir les routes électriques de demain !

La gamme RW comprend deux modèles

RW3 : Une moto électrique 125 aux airs de Super Soco TC Max. Propulsée par un moteur de 3 kW et une batterie de 4.32 kWh, elle atteint 90 km/h pour un prix de départ de 4 390 €.

: Une moto électrique 125 aux airs de Super Soco TC Max. Propulsée par un moteur de 3 kW et une batterie de 4.32 kWh, elle atteint 90 km/h pour un prix de départ de 4 390 €. RW6 : Plus musclée avec 6 kW de puissance et une vitesse de pointe de 110 km/h. Le prix à partir de 6 490 €.

Pour les amateurs de sensations fortes, la gamme SW offre deux modèles :

SW5000 : 5 kW de puissance, une batterie de 6.19 kWh et une vitesse maximale de 110 km/h pour 6 890 €.

: 5 kW de puissance, une batterie de 6.19 kWh et une vitesse maximale de 110 km/h pour 6 890 €. SW8000 : 8 kW de puissance, une batterie de 7.34 kWh et une vitesse de pointe de 130 km/h, à 8 890 €.

La Motocross électrique par Easy-Watts

Enfin, Easy-Watts se lance dans la motocross électrique avec la Motopai. Il s'agit d'une option idéale pour les débutants à 5 390 €. Pour les pilotes plus aguerris, la CW3 offre une puissance en crête de 12 kW et une vitesse de 130 km/h pour des sensations à couper le souffle.

Avec cette offensive de nouveautés pour 2024, Easy-Watts confirme sa place en tant que leader innovant du marché des scooters et motos électriques. Ce dernier promet une expérience de conduite inégalée et respectueuse de l'environnement.