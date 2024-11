Easy-Watts lance une moto électrique qui défie les codes du trail

La Motopai de la marque Easy-Watts est une moto électrique 50 cm³ qui promet de réinventer la conduite tout-terrain. Si l’entreprise bretonne est déjà populaire pour ses scooters électriques, la Motopai marque son entrée sur le marché des motos. Elle offre une solution innovante pour les passionnés de motocross, enduro et trail.

La moto électrique Motopai et ses caractéristiques techniques

Aussi agile que maniable, cette moto se distingue par son faible poids (62,8 kg). Elle se veut idéale pour les utilisateurs recherchant un véhicule sportif léger qui fournit une conduite fluide. L’engin dispose d’un moteur brushless de 6 kW en pic qui propulse la moto à une vitesse de 45 km/h. Ce moteur assure un couple impressionnant de 380 Nm. Il garantit des sensations fortes, que ce soit pour des balades tranquilles ou des aventures plus sportives.

Quant à l’autonomie de la moto électrique Motopai, elle varie selon le mode de conduite. Elle s’élève à 100 km en mode éco, et environ 60 km en mode sport. Cette capacité la rend idéale pour les trajets quotidiens ou les excursions en pleine nature. Par ailleurs, la marque de scooters Easy-Watts l’a dotée batterie lithium-ion de 72 V, 34 Ah. Elle peut se recharger à 80 % en l’espace de 3 heures. Pour une batterie complète, comptez un temps de charge de 4 heures.

Design soigné et confort de conduite optimal pour tous les terrains

Avec ses suspensions réglables et son cadre léger, la moto électrique Motopai assure une conduite agréable et sécurisée. La fourche hydraulique à l’avant et le combiné ressort à l’arrière avec amortisseur à gaz garantissent une absorption des chocs efficace. Ses roues de 19 pouces, accompagnées de pneus cross Hedesheng, s’adaptent à tous les terrains. En plus de sa performance, la moto se distingue par un écran TFT clair. Il affiche en temps réel la puissance exploitée, la vitesse instantanée et le niveau de charge de la batterie.

En outre, la moto électrique Motopai arbore un design élégant et personnalisable. Elle permet ainsi à chaque utilisateur de la rendre unique. D’autant plus qu’elle propose un large choix de couleurs vives, ainsi qu’un kit de décoration optionnel. Avec tous ces atouts et son prix abordable (5 390 euros), ce véhicule offre un excellent rapport qualité/prix. C’est surtout le cas pour les professionnels franciliens qui peuvent bénéficier d’une aide de la région.

