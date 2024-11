Cette moto électrique a été refoulée aux frontières de l’Europe !

La Vmoto VS4 est une moto électrique 125 révolutionnaire qui ne verra malheureusement pas le jour en Europe. Sa première présentation a eu lieu au salon EICMA 2024 à Milan. La marque Vmoto a conçu cette moto pour répondre aux besoins spécifiques des marchés émergents. Son objectif ? Devenir un acteur clé dans les services de moto-taxi.

Une moto taxi électrique pour l’Afrique et l’Amérique du Sud

Le marché européen est hors des marchés cibles de la moto électrique Vmoto VS4. Cette innovation se positionne plutôt sur les marchés africains et sud-américains. De fait, les services de moto-taxi y sont en plein essor. En Afrique, par exemple, des pays comme le Kenya voient des initiatives d’électrification du secteur des transports. Des entreprises comme Bolt déploient des flottes de motos électriques.

Par ailleurs, la moto électrique VS4 de Vmoto dispose d’une batterie amovible et sa puissance est modeste. Ceci dit, elle répond à un besoin de mobilité urbaine durable et abordable. Cet engin s’équipe d’un moteur électrique de 4 kW, d’une vitesse de pointe de 90 km/h et d’une autonomie de 200 km. Avec ces performances, il s’adapte parfaitement aux trajets urbains fréquents et à la charge de passagers.

Caractéristiques techniques de la moto électrique Vmoto VS4

Cette moto que Vmoto a conçue se distingue par ses caractéristiques techniques. Ces dernières en font un modèle idéal pour une utilisation quotidienne. Elle possède avant tout deux batteries lithium de 3,33 kWh chacune, soit un total de 6,66 kWh. De plus, elle est homologuée L3e-A1, équivalent à un 125 cc.

En termes de poids, elle reste assez légère : elle pèse 106 kg sans les batteries. Cet aspect la rend maniable et pratique pour une utilisation en ville. En outre, la moto électrique Vmoto VS4 est pourvue de roues de 18 pouces et d’une suspension à amortissement hydraulique. Quant à la recharge, la moto bénéficie d’une nouvelle génération de batteries et d’un système de charge rapide. Ils permettent de récupérer 80 % d’autonomie en 30 minutes.

Cette combinaison de caractéristiques la rend idéale pour les services de transport à faible coût. La moto électrique VS4 de Vmoto est particulièrement adaptée aux zones où l’accès à des véhicules plus coûteux est limité. Grâce à son système EMS (Ecosystem Mobility Solutions), Vmoto prévoit également de déployer des stations d’échange de batteries dans ces régions.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.