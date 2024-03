Murtas TX : Première moto 125 électrique pour la marque

Murtas, qui a fait son entrée sur le marché français du deux-roues électrique en 2023, se lance désormais officiellement sur le segment des motos électriques. Au programme, la TX, une moto trail électrique 100% innovante, équivalente à une cylindrée de 125 cm3, aux caractéristiques séduisantes.

L'édition 2024 du Salon du 2 Roues de Lyon accueille une avalanche de nouveautés. Parmi elles se distingue une création française : la Murtas TX. La marque Murtas a été connue grâce à sa gamme de scooters électriques MX. Mais cette fois, elle s'aventure sur un terrain nouveau avec sa première moto tout-terrain carénée.

Un trail bike 100% électrique

Basée à Pierrelatte, non loin de Montélimar, en France, Murtas Motorcycles n'a commercialisé que deux scooters électriques depuis son lancement en 2023. L'entreprise entend désormais passer à l'étape suivante en annonçant la sortie prochaine d'une moto électrique équivalente à 125 cm3. La Murtas TX renonce au style vintage et adopte un design de scooter de tourisme 100 % électrique.

Au premier abord, il se distingue par la hauteur de sa selle (880 mm) et l'intégration parfaite de sa batterie et de son moteur électrique. En fait, son design rappelle celui des traditionnelles motos à moteur thermique. Toutefois, il se démarque par une touche de modernité qui séduira les adeptes des nouvelles technologies.

Le bruit de l'échappement a disparu au profit d'un nouveau look plus élégant. La TX se caractérise par une fourche inversée à l'avant, supportant une roue de 19 pouces. Un amortisseur arrière à gaz, qui peut être réglé en compression et en détente, repose sur une roue de 18 pouces. L'équipement du TX comprend des phares LED (à l'avant et à l'arrière) et une console numérique LCD pour une expérience de conduite optimale.

Murtas : Deux versions au choix

Abordons maintenant l'aspect mécanique de la TX. Cette moto électrique se décline en fait en deux versions : la TX standard et la TX-Evo.

Pesant chacune 118 kilos, la TX standard intègre un moteur dont la puissance peut aller jusqu'à 12 kW. De son côté, la TX-Evo a une puissance de 18 kW, permettant une vitesse maximale de 125 km/h.

Côté autonomie, les deux versions utilisent une batterie d'une capacité de 4,2 kWh. Cette dernière leur permet de parcourir entre 50 et 150 km suivant les conditions de roulage. Pour la recharge, la moto électrique profite d'un chargeur de 22A permettant de faire le plein en 2 à 3 heures.

Les Murtas TX standards et TX-Evo coûtent respectivement à 5 490 et 5 590 euros. Ces dernières bénéficient de deux ans de garantie. Elles sont disponibles en juin 2024.