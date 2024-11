Révolution électrique : Cette nouveauté redéfinit le scooter de demain !

Le constructeur chinois Niu vient de présenter son nouveau scooter électrique NQiX au salon EICMA 2024. La marque prévoit la commercialisation de ce modèle dès 2025 et il se décline en quatre versions différentes. Le véhicule promet une évolution notable, tant sur le plan technique que sur le design.

Une révolution technologique pour la conduite électrique

Le scooter électrique NQiX du chinois Niu se distingue par son efficacité et sa polyvalence. Il marque un tournant pour la marque qui fête ses dix ans avec ce modèle ambitieux. Ce nouveau modèle apporte plusieurs changements notables par rapport à ses prédécesseurs. Le premier est au niveau de sa batterie qui se situe désormais sous le marchepied. Ceci libère un espace de rangement supplémentaire sous la selle.

Côté technologie, l’ordinateur de bord du scooter électrique Niu NQix se dote d’un écran LCD couleur de 4 pouces. Il offre une interface moderne avec des fonctions connectées telles que la navigation GPS. Le conducteur peut également coupler le scooter au téléphone via une molette de contrôle sur le guidon. Ces évolutions offrent une expérience de conduite plus fluide et connectée.

Les différentes versions du scooter électrique Niu NQiX

Le Niu NQiX sera disponible en quatre versions. Ce faisant, chacun est libre de choisir le deux-roues électrique qui correspond à ses besoins en termes de puissance et d’autonomie. Quelle que soit la version, tous les modèles bénéficient de l’ABS et de roues de 14 pouces. D’une part, le modèle de base, le NQiX 150 s’adresse à ceux qui cherchent un scooter sans permis. Sa vitesse est limitée à 45 km/h et son autonomie est de 70 km.

D’autre part, on retrouve les versions 125 cm³, le Niu NQiX 300 et le scooter électrique NQiX 500. Ces véhicules offrent des vitesses plus élevées (80 et 100 km/h) et des autonomies respectives de 120 et 95 km. Quant au modèle le plus puissant, le NQiX 1000, il s’adresse aux conducteurs à la recherche de performances élevées. Sa vitesse maximale est de 125 km/h et son autonomie va jusqu’à 180 km grâce à sa batterie de 6 kWh.

On prévoit le lancement du scooter électrique Niu NQiX sur le marché français pour le début de l’année 2025. Le tarif est fixé à partir de 2 699 euros pour la version sans permis. En ce qui concerne le NQiX 300, son prix est affiché à partir de 3 599 euros. Le NQiX 500 coûte environ 4 499 euros tandis que le NQiX 1000 se vend à 7 499 euros. Avec cette nouvelle gamme, la marque Niu peut aisément devenir un acteur clé dans le secteur.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.