Offre exclusive : Le scooter électrique NIU MQi GT 100 à moins de 3 000 €

in

À partir de ce jour, 15 octobre, NIU propose une réduction exceptionnelle sur son modèle phare de scooter électrique, le MQi GT 100. Grâce à un bonus écologique, les acheteurs pourront se le procurer à un prix final de 2 899 euros, une offre valable jusqu’à la fin de l’année ou épuisement des stocks.

Le constructeur NIU, spécialiste des scooters électriques, annonce une offre très attractive pour les amateurs de mobilité verte. Le modèle MQi GT 100, habituellement vendu à 4 999 euros, bénéficie d’une réduction notable dès le 15 octobre. Le prix public sera abaissé à 3 799 euros. Avec un bonus écologique de 900 euros, le tarif final passe à 2 899 euros. Cette opportunité est valable jusqu’à la fin de l’année ou jusqu’à épuisement des stocks.

Un scooter doté de technologie de pointe accessible à tous

Le MQi GT 100 est un concentré de technologie conçu pour répondre aux besoins des citadins. Il est doté d’une batterie Lithium-Ion NIU Energy d’une capacité de 37 kWh.. Ce scooter offre une autonomie de 80 kilomètres. C’est amplement suffisant pour assurer les trajets urbains pour une semaine entière, avec une utilisation moyenne de 10 à 15 km par jour. La batterie est légère. Elle ne pèse que 14 kilos, et peut être rechargée en 5 heures sur une prise domestique classique, à la maison ou au bureau. Cela apporte une flexibilité appréciable pour ceux qui souhaitent éviter les bornes de recharge publiques.

NIU a équipé ce modèle d’un système de connectivité avec une application mobile, disponible sur l’App Store et Google Play. Il est donc possible de surveiller à distance plusieurs paramètres du scooter. C’est pratique que ce soit pour vérifier la quantité de batterie restante, suivre les trajets récents ou encore se rassurer avec un suivi GPS intégré. Les utilisateurs sont connectés à tout moment à leur véhicule. En cas de mouvement non autorisé, une alerte est envoyée en temps réel, réduisant ainsi les risques de vol.

Vitesse et sécurité au rendez-vous

Avec une vitesse maximale de 100 km/h, le MQi GT 100 n’a rien à envier aux autres modèles sur le marché. Il s’adapte parfaitement aux besoins de ceux qui veulent un scooter aussi performant en ville que sur les voies rapides. En plus de ses capacités de pointe, ce modèle se distingue par sa simplicité d’utilisation et son système antivol intégré. Notez que le bonus écologique de 900 euros est soumis à des conditions d’éligibilité selon le décret en vigueur. Ce dispositif gouvernemental vise à encourager l’achat de véhicules électriques et s’applique à un nombre restreint de véhicules chaque année.

Le MQi GT 100 sera disponible à ce tarif réduit aujourd’hui jusqu’au 31 décembre 2024 ou épuisement des stocks. Ce scooter est une opportunité pour ceux qui souhaitent allier performance, technologie et économie. Il est parfait pour un mode de transport durable. Grâce à son prix attractif, il devient plus facile de se tourner vers une solution de mobilité propre sans sacrifier le confort ou la sécurité. Si vous êtes à la recherche d’un scooter électrique fiable, performant et abordable, cette offre est à ne pas manquer.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn