Ces nouvelles motos vont-elles révolutionner la mobilité électrique ?

Bienvenue sur le tapis rouge du EICMA 2023 où NIU pend son envol, révélant une armada de nouveaux motos électriques qui font se saliver les lèvres des fanatiques de vitesse. Mettez vos masques, les poussières vont voler! Accrochez-vous, voilà la bête tout-terrain électrique XQi3, le cyclomoteur allégé SQi et la technologie d’échange de batterie ultramoderne NIUswap!

Le dévoilement des nouvelles motos électriques NIU à l’EICMA 2023

Un Aperçu de XQi3, SQi et NIUswap

NIU Technologies fait la une, révélant son arsenale d’innovations dédiées à l’aventure verte. Anticipez la naissance du XQi3, le cyclomoteur léger SQi et le calendrier de lancement du très convoité RQi. C’est pas fini : NIU dévoile aussi ses nouveaux scooters F600 et F650, compatibles avec la technologie d’échange de batterie innovante NIUswap.

XQi3 : Le Tout-Terrain Électrique de Rêve

Quand on parle de tout-terrain, le XQi3 est le roi de la jungle. Ce scooter est prêt à vous emmener partout, du cœur de la ville aux crêtes de la montagne, libérant votre soif d’aventure sans fin. Il rugit avec une puissance maximale de 8000Ws grâce à la fonction Ultra-Boost, prêt à bondir en un instant. Avec une suspension KKE de haut calibre, conçue pour attaquer les courbes et dodge les obstacles, préparez-vous pour un ballet de la vitesse sans compromettre la sécurité.

SQi : L’Élégance sur Deux Roues

Le SQi, aux lignes futuristes, embellit les routes avec style. Alliant forme et fonctionnalité avec brio, le SQi s’annonce prêt à vous accompagner dans votre folle course en ville, roulant à une vitesse de pointe de 45 km/h sur une distance de 95 km. Attendez-vous à le voir briller chez les concessionnaires NIU aux États-Unis et en Europe en 2024.

RQi : la moto électrique haute performance de NIU

À pleine vapeur, la moto électrique haute performance RQi offre une expérience exceptionnelle. Alliant passion, design et intelligence, taillée pour les amoureux des virées urbaines fougueuses. Dotée de technologies de pointe telles qu’un système de contrôle de traction intégré, des caméras intégrées et un système de détection d’impact, le RQi n’est pas seulement beau à regarder, mais aussi bourré de fonctionnalités intelligentes.

Révolution de la mobilité électrique : NIUswap

Le clou du spectacle demeure la technologie d’échange de batterie NIUswap qui bouscule les règles du jeu pour les utilisateurs et les entreprises qui exploitent des flottes de scooters électriques. Plus besoin d’attendre des heures pour recharger vos batteries, NIUswap raccourcit votre temps d’arrêt en remplaçant votre batterie en un clin d’œil.

Mettez les gaz, les amis, car nous venons de donner un sérieux coup d’accélérateur au monde des scooters ! Qu’on se le dise, grâce à des abonnements aux batteries flexibles, la montée en puissance de la mobilité électrique ne coûte pas cher et est d’un confort sans précédent. Et le petit quelque chose qui rend tout cela possible ? NIUswap, notre station d’échange de batteries ultra-pratique, qui peut se faufiler n’importe où du moment qu’il y a une prise de courant. Elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, demande peu d’entretien et adore rendre les choses faciles !

Les nouveaux scooters F600 et F650

Laissez-nous vous présenter un petit bijou : le scooter F600. Récemment dévoilé et flanqué de deux batteries interchangeables compatibles avec NIUswap, ce petit bolide atteint des vitesses de 70 km/h avec une autonomie de 80 km. Imaginez-vous bien installé sur sa selle confortable, sous laquelle un grand compartiment verrouillable est prêt à accueillir vos biens en toute sécurité. Et la cerise sur le gâteau ? Un moteur de 3000W ! « Adios » l’anxiété de l’autonomie et Bonjour à une efficacité sans précédent joueuse avec des composants de haute qualité.

Pour les amateurs de rapidité, faites place à notre super bolide F650. Même s’il joue la carte de l’indépendance avec NIUswap, il fait vrombir son moteur de 5000W pour atteindre des vitesses jubilatoires de 95 km/h, le tout soutenu par deux batteries de 72V28Ah – Et il sera disponible en version Sport et Pro. Quoi demander de plus ?

L’impulsion est donnée, les scooters F600 et F650 débarqueront en Europe en 2024 avec des prix démarrant à 3 499€ PDSF. Pour plus de détails et être les premiers à vous jeter dessus, filez sur https://global.niufleet.com/fr/products.

Communiqué de presse du 09 Novembre 2023