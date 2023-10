Cette incroyable moto électrique Yamaha n’a pas de guidon ! (et ça marche !) 

Aujourd’hui, Yamaha a dévoilé une nouvelle version améliorée sans guidon de la moto électrique Yamaha Motoroid 2. Cette moto électrique sans guidon se rapproche de plus en plus de la réalité.

Lorsque Yamaha a dévoilé pour la première fois le concept de moto électrique Motoroid en 2017, il ressemblait à un engin sorti d’un film de science-fiction. L’un des concept-bikes les plus étranges de tout le monde de la moto a été retravaillé pour 2023. Yamaha a dévoilé une deuxième version de son concept futuriste Motoroid. Cette dernière est dotée d’un bras oscillant orientable, d’une reconnaissance faciale IA et de la capacité de s’auto-équilibrer.

L’Yamaha Motoroid 2 fait preuve d’une grande liberté dans sa conception

Elle renonce à une grande partie de la mécanique des motos traditionnelles. Le bras oscillant arrière fournit une suspension comme la plupart des motos classiques. Il intègre également un pivot qui permet à la moitié arrière de la moto de s’incliner indépendamment de l’avant. L’arrière abrite un moteur à moyeu qui est alimenté par un bloc-batterie sous le bras, d’apparence plutôt modeste.

La fourche avant assure la direction selon une méthode non traditionnelle. New Atlas la décrit comme fonctionnant « de façon merveilleusement normale » par rapport au reste de la moto. En effet, il n’y a pas de guidon comme sur une moto classique. En réalité, il est difficile de savoir comment la fourche avant tourne ou comment le bras oscillant arrière pivotant pourrait éventuellement aider à la direction.

Moto électrique sans guidon : capable de rouler seul sans personne à bord

La technologie de conduite autonome est de plus en plus courante dans les véhicules de série, même si elle est actuellement limitée aux voitures et camions à quatre roues.

Yamaha a conçu la Motoroid 2 pour être une moto électrique autonome sans guidon ni autre commande standard. Elle est dotée de gyroscopes et de systèmes d’IA de reconnaissance d’image pour rester debout et naviguer sur les routes avec ou sans pilote.

Lorsqu’elle fonctionne sans pilote, la moto peut utiliser la reconnaissance faciale et le contrôle gestuel pour suivre une personne. Une grande béquille centrale est conçue pour s’abaisser lorsque le Motoroid 2 ralentit pour se garer. La béquille peut être relevée de manière autonome lorsque la moto reprend sa route. Un éclairage d’ambiance bleu met en valeur la majeure partie de la nouvelle carrosserie. Cette dernière se relève également au-dessus de la zone du faux réservoir.

Yamaha prévoit de présenter le prototype du Motoroid 2 au Events Japan Mobility Show 2023 à Tokyo le mois prochain.

Il n’est pas clair si Yamaha envisage de lancer un modèle de production de la moto. Toutefois, son développement continu suggère que le géant de l’automobile s’efforce d’intégrer au moins certaines de ses caractéristiques dans les futures motos.