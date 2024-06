Énorme coup d’accélérateur pour la mobilité zéro émission dans ce pays

Face au changement climatique, les États-Unis durcissent leur politique automobile. Dans un geste fort, la Californie a décidé d'interdire la commercialisation de voitures neuves équipées d'un moteur à combustion à partir de 2035.

Un virage audacieux, emprunté par onze autres États tout aussi motivés à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les États suivants ont annoncé leur intention d'adopter la réglementation californienne visant à bannir les ventes de véhicules à moteur à combustion interne d'ici 2035: New York, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Oregon, Pennsylvanie, Rhode Island, Vermont, Washington.

Objectifs poursuivis

Cette interdiction s'appuie sur la section 177 du Clean Air Act, une loi fédérale qui permet aux États de choisir entre les normes d'émissions nationales ou les réglementations plus strictes de la Californie. Historiquement, 17 États ont suivi les règles californiennes, mais seuls onze ont confirmé l'adoption de l'interdiction pour le moment.

En bannissant les ventes de voitures à essence neuves, ces États cherchent à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre produites par les voitures. Par cette mesure, ils espèrent surtout accélérer la transition vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, considérés comme plus respectueux de l'environnement.

Réactions des constructeurs

Face à cette évolution réglementaire radicale, de nombreux constructeurs automobiles ont dévoilé leurs plans pour se conformer à l'abandon progressif des moteurs thermiques.

General Motors ne vendra que des véhicules zéro émission d'ici 2035. Jaguar, Volvo et Rolls-Royce arrêteront la production de véhicules essence respectivement en 2025, 2030 et 2030. Honda prévoit de n'avoir plus que des modèles électriques en 2040. Volkswagen deviendra entièrement électrique en Europe en 2033.

Ford interdira les véhicules essence en Europe dès 2030. Stellantis (Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep) table sur 50% de ventes électriques aux États-Unis d'ici 2030. Mercedes offrira une version électrique de chaque modèle d'ici 2025.

Défis à relever

Bien que plusieurs annonces se soient succédé, des défis importants subsistent avant une adoption généralisée des véhicules électriques: Les coûts d'achat restent plus élevés que pour les modèles thermiques. Le déploiement d'infrastructures de recharge adéquates devra s'accélérer. L'approvisionnement en matières premières pour les batteries, comme le lithium, soulève des inquiétudes.

Bien que l'interdiction de la Californie et des onze États ne concernent que les nouvelles ventes, elles marquent un tournant décisif vers un avenir plus durable dans le secteur automobile américain.

