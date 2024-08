Vous n’allez pas y croire : Cette batterie de moto électrique se recharge en un temps record!

Actuellement, une batterie de moto électrique qui peut être chargée en 30 min est une innovation créée par Vmoto en version Limited.

Le constructeur spécialisé dans la production de scooters électriques et de motos électrique, l'a présenté lors du Misano World Circuit Marco Simoncelli. Voici ce qu'il en est.

Une batterie amovible au design compact

Alors qu'il est désormais assez pratique d'utiliser des véhicules électriques pour se déplacer, les recharger reste un défi. Le chargement d'une moto connectée peut par exemple prendre plus d'une heure. Ce qui clou le conducteur sur place.

Heureusement, un prototype plus léger de batterie qui est plus compact et plus rapide à recharger a été sorti récemment. Cela a été fait en deux exemplaires. Il y a une batterie version standard et un modèle high performance. Et c'est la marque Vmoto qui en est à l'origine. Ce modèle a été exposé lors de l'EICMA. Cette petite boîte amovible s'insère facilement sous le siège d'une moto.

Des batteries pourvues de différentes technologies

Toutefois, chacune de ces batteries pour moto électrique à charge rapide de chez Vmoto seront proposées avec les différentes technologies. Cela peut convenir aux besoins de chacun.

Si une recharge standard se montre suffisante pour une utilisation quotidienne, la recharge rapide s'avèrera plus efficace et plus adaptée pour les services de livraison.

Une batterie de moto électrique à charge rapide

La batterie pour moto électrique proposée par la marque Vmoto charge en 30 minutes. Durant ce laps de temps, cet appareil passe de 0 à 80 % d'autonomie. C'est vraiment pas mal comme durée de chargement.

Un prix sans doute élevé

Par contre, en termes de prix cette nouvelle batterie de moto électrique à charge rapide risque de coûter assez chère. En effet, le fait qu'elle est plus légère et plus rapide à charger sont des points qui peuvent faire augmenter son prix à la vente. D'autant plus que sa taille est plus petite que bien d'autres modèles.

La marque Vmoto tient tout de même à rassurer sa clientèle en disant que les deux versions de ce même produit seront conservées sur les lignes de productions. De même, ils assurent aussi que les modèles qui étaient auparavant commercialisés sous la marque Super Soco sont encore disponibles.

Une batterie bientôt sur le marché ?

Le prototype de batterie pour moto électrique à charge rapide de Vmoto n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et cela, malgré le fait qu'il ait été présenté en présence du quintuple Champion du Monde MotoGP Jorge Lorenzo et de l'ambassadeur de la marque Dario Marchetti.

La marque Vmoto frappe donc fort en ayant inventé cet accumulateur d'énergie minimaliste. Mais l'entreprise a d'ores et déjà annoncé que la version ultime de cette batterie de nouvelle génération serait exposée à l'occasion du prochain salon EICMA de Milan.

